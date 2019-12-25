طرد سفير فرنسا من جنازة رئيس أركان الجزائر (فيديو)

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

أحمد قايد صالح - صورة أرشيفية

أقدم مشيعون جزائريون، اليوم الأربعاء، على طرد السفير الفرنسي كزافييه دريانكورت، من مراسم جنازة الفريق الراحل أحمد قايد صالح الرئيس السابق لأركان الجيش الجزائري. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، يظهر آلاف مئات الجزائريين بالشارع الرئيسي المحاذي لقصر الشعب وهم يطالبون من السفير الفرنسي مغادرة المكان، بعدما أتى لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان النائب السابق لوزير الدفاع الجزائري. وردد المواطنين شعارات وهتافات مناهضة لفرنسا ما دفع موكب السفير الفرنسي للابتعاد وسط الغضب الشعبي.

وتتواصل مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان أحمد قايد صالح، في أجواء لم يحظ بها عسكري جزائري من قبل، في وقت يستمر الإنزال الشعبي لمواكبة الجنازة المرتقبة على الواحدة زوالا بالتوقيت المحلي. وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت، صباح أول من أمس الإثنين، عن رحيل أحمد قايد صالح، إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 79