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طرد سفير فرنسا من جنازة رئيس أركان الجزائر (فيديو)

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
أحمد قايد صالح - صورة أرشيفية
أحمد قايد صالح - صورة أرشيفية
أقدم مشيعون جزائريون، اليوم الأربعاء، على طرد السفير الفرنسي كزافييه دريانكورت، من مراسم جنازة الفريق الراحل أحمد قايد صالح الرئيس السابق لأركان الجيش الجزائري. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، يظهر آلاف مئات الجزائريين بالشارع الرئيسي المحاذي لقصر الشعب وهم يطالبون من السفير الفرنسي مغادرة المكان، بعدما أتى لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان النائب السابق لوزير الدفاع الجزائري. وردد المواطنين شعارات وهتافات مناهضة لفرنسا ما دفع موكب السفير الفرنسي للابتعاد وسط الغضب الشعبي.
وتتواصل مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان أحمد قايد صالح، في أجواء لم يحظ بها عسكري جزائري من قبل، في وقت يستمر الإنزال الشعبي لمواكبة الجنازة المرتقبة على الواحدة زوالا بالتوقيت المحلي. وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت، صباح أول من أمس الإثنين، عن رحيل أحمد قايد صالح، إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 79
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آلاف الجزائريين يشيعون جثمان رئيس الأركان

تجمع آلاف الجزائريين، اليوم الأربعاء، لتشييع قائد الجيش القوي في البلاد الذي شارك في حرب الاستقلال عن فرنسا وهو شاب وأصبح هذا العام الزعيم الفعلي للبلاد. وتوفي الفريق أحمد قايد صالح فجأة نتيجة أزمة قلبية، أول من أمس الإثنين، عن 79 عاما بعد أن رسم سياسة الدولة ردا على احتجاجات شعبية استمرت على مدار العام مطالبة بتغيير شامل للنخبة الحاكمة. وقال عبد السلام سلامي، 52 عاما، الذي يعمل بقطاع الاتصالات من أمام قصر الشعب بالعاصمة: "فعل الصواب حين أمن عشرات الملايين في مسيراتهم من أجل التغيير منذ 10 أشهر"، مضيفا: "إن أحدا لم يقتل.
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برلمان العراق يسلم الرئيس خطابا بشأن «الكتلة الأكبر»

أرسل مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، لرئيس الجمهورية برهم صالح كتابا بشأن الكتلة الأكبر. وقالت مصادر برلمانية إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أرسل لرئيس الجمهورية كتابا حول الكتلة الأكبر، مبينا أن الكتاب إعتبر تحالف البناء هو الكتلة الأكبر. وعقد تحالف "البناء" اجتماعا طويلاً ليلة أمس الاثنين بشأن إختيار مرشح يقدمه لرئيس الحكومة، لكن وبحسب تصريحات مصادر، أمس الإثنين، فإن التحالف ما زال يبحث عن مرشح بديل لقصي السهيل الذي صار خارج الحسابات، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".
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جزائريون يتوافدون على قصر الشعب لوداع قايد صالح

توافد آلاف الجزائريين، اليوم الثلاثاء، على مقر قصر الشعب بوسط الجزائر العاصمة استعدادا لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الذي توفى أمس. يأتي ذلك رغم أنه لم يتم الإعلان رسميا بعد عن أي ترتيبات تخص الجنازة، المقررة، غدا الأربعاء، إذ من المقرر أن يوارى جثمان الفقيد الثرى بمقبرة "العالية" بالجزائر العاصمة. وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإنه من المقرر نقل جثمان رئيس الأركان الراحل إلى قصر الشعب، غدا، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، قبل أن تقام له جنازة عسكرية.
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محتجون عراقيون يغلقون دوائر حكومية في الديوانية

أغلق محتجون عراقيون، اليوم الثلاثاء، عددا من الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية، فيما قطع محتجون آخرون طريق خور الزبير وميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي البلاد، كما أغلق المحتجون البوابة الرئيسية لميناء المعقل وسط البصرة جنوبي البلاد، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية. من ناحية أخرى، دخلت مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديد في العراق مرحلة الساعات الحاسمة، ولا يزال الشارع العراقي يعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة اتساع رقعة التظاهرات الرافضة للتحركات الأخيرة للأحزاب بشأن تنصيب رئيس جديد للوزراء.
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شنقريحة

آلاف الجزائريين يشيعون جثمان رئيس الأركان

تجمع آلاف الجزائريين، اليوم الأربعاء، لتشييع قائد الجيش القوي في البلاد الذي شارك في حرب الاستقلال عن فرنسا وهو شاب وأصبح هذا العام الزعيم الفعلي للبلاد. وتوفي الفريق أحمد قايد صالح فجأة نتيجة أزمة قلبية، أول من أمس الإثنين، عن 79 عاما بعد أن رسم سياسة الدولة ردا على احتجاجات شعبية استمرت على مدار العام مطالبة بتغيير شامل للنخبة الحاكمة. وقال عبد السلام سلامي، 52 عاما، الذي يعمل بقطاع الاتصالات من أمام قصر الشعب بالعاصمة: "فعل الصواب حين أمن عشرات الملايين في مسيراتهم من أجل التغيير منذ 10 أشهر"، مضيفا: "إن أحدا لم يقتل.
شنقريحة

جزائريون يتوافدون على قصر الشعب لوداع قايد صالح

توافد آلاف الجزائريين، اليوم الثلاثاء، على مقر قصر الشعب بوسط الجزائر العاصمة استعدادا لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الذي توفى أمس. يأتي ذلك رغم أنه لم يتم الإعلان رسميا بعد عن أي ترتيبات تخص الجنازة، المقررة، غدا الأربعاء، إذ من المقرر أن يوارى جثمان الفقيد الثرى بمقبرة "العالية" بالجزائر العاصمة. وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإنه من المقرر نقل جثمان رئيس الأركان الراحل إلى قصر الشعب، غدا، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، قبل أن تقام له جنازة عسكرية.
شنقريحة 4

بعد رحيل صالح.. من هو رئيس أركان جيش الجزائر الجديد؟

"رجل المرحلة الجزائرية".. لقب أطلق على أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي رحل عن عالمنا اليوم الإثنين، أثر نوبة قلبية عن عمر ناهز 80 عامًا. وأعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أثر وفاة نائب وزير الدفاع، ولمدة سبعة أيام بالنسبة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، وفق ما جاء في بيان الرئاسة الجزائرية فور وفاة قايد صالح. جاء رحيل أركان الجيش بعد يومين من تكريمه فى حفل تنصيب الرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون.
احمد-قايد-صالح

وفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح

قالت قناة النهار التلفزيونية الجزائرية الخاصة يوم الاثنين إن رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح توفي، وذلك في وقت يشهد انقسامات سياسية مريرة حول الدور المهيمن للجيش في البلاد.
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