كيف توقف تسوس الأسنان؟.. ركز على السمسم والبروكلي

يعتمد كل من البلاك والبكتيريا على السكريات والنشويات الموجودة في الأطعمة لإنتاج الأحماض التي تأكل المعادن والمركبات الواقية في المينا على الأسنان ثم يبدأ التسوس
منذ أن كنا صغارا وكانت أمهاتنا تحذرنا من تسوس الأسنان وتنصحنا بغسل الأسنان بعد تناول الطعام وتجنب الإكثار من الحلوى، ولكن عندما نكبر في السن فإن الأمر يتطور في حالة اتباع عادات يومية خاطئة تسهم في وصول السوس إلى الأسنان ومواجهة التهابات اللثة.
هناك العديد من الأشخاص الذين لا يملكون الوعي الكافي تجاه نظافة أسنانهم، ومن هنا فإنهم الأكثر عرضة لأمراض اللثة وتسوس الأسنان والنفس الكريهة، كما يجب الانتباه إلى أن كلا من أمراض اللثة وتسوس الأسنان تجعل صاحبها عرضة للإصابة بالسكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية.
منذ الحرب العالمية الثانية، ركز العلماء في مجال طب الأسنان على أخذ خطوات جادة لمنع وعلاج تجاويف الأسنان وتآكلها، وأمراض اللثة، في الوقت الذي اعتقد فيه البعض أن تسوس الأسنان لا يمكن شفائه، لكنهم يمتلكون الآن طرقا لعلاج تسوس الأسنان ومنع التجويفات، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost.
ما أسباب تسوس الأسنان؟
يحدث
منذ الحرب العالمية الثانية، ركز العلماء في مجال طب الأسنان على أخذ خطوات جادة لمنع وعلاج تجاويف الأسنان وتآكلها، وأمراض اللثة، في الوقت الذي اعتقد فيه البعض أن تسوس الأسنان لا يمكن شفائه، لكنهم يمتلكون الآن طرقا لعلاج تسوس الأسنان ومنع التجويفات، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost.
ما أسباب تسوس الأسنان؟
يحدث تسوس الأسنان نتيجة وجود أعداد كبيرة من البكتيريا المؤذية والسكريات والأحماض، فمثل بقية جسمك، هناك بكتيريا جيدة وسيئة في الفم.
البكتيريا الجيدة تبقي الأشياء نظيفة وتساعد على منع البكتيريا السيئة من أداء عملها، والبلاك الذي تكمن مهمته في تغطية الأسنان بعد الأكل والشرب على مدار اليوم مثالا للبكتيريا الضارة.
يعتمد كل من البلاك والبكتيريا على السكريات والنشويات الموجودة في الأطعمة لإنتاج الأحماض التي تأكل المعادن والمركبات الواقية في المينا على الأسنان ثم يبدأ التسوس.
اقرأ أيضا: «المياه المفلورة» تحمي رضيعك من تسوس الأسنان
يتوقف تسوس الأسنان أو حتى تتجنب آثاره السلبية بمساعدة اللعاب والاهتمام بالنظافة الشخصية، كما أن معجون الأسنان الطبيعي يتكون من معادن يحتاجها الفم لإعادة المعادن التي يحتاجها.
ربما قد تلاحظ بقع على أسنانك لونها مختلف قليلا عن بقية الأسنان، فهذه علامة مبكرة على تسوس الأسنان وتشير إلى مكان لا يزال من الممكن فيه إعادة بناء المينا.
أطعمة تحمي من تسوس الأسنان
- حبوب السمسم
مضغ بذور السمسم يساعد في إزالة طبقة البلاك من الأسنان الخاص بك، كما أنها تحتوي على الكالسيوم، وهو المعروف بفائدته للأسنان والعظام، لكن كن على حذر من عدم تركه عالقا لفترات بين أسنانك.
- الفراولة والتوت
الفراولة والتوت يحتويان على سكر إكسيليتول، وهو على عكس السكريات الأخرىلا يسبب تسوس الأسنان، ولكن يمكن أن يساعد في منع نمو البكتيريا السيئة.
- البروكلي
عند مضغ البروكلي، فإن تلك الزهيرات الصغيرة تعمل بمثابة فرشاة ويمكنها بسهولة إزالة البكتيريا المسببة لطبقة البلاك في أسنانك.
يهمك أن تعرف: الثوم والقرنفل.. 4 علاجات منزلية لآلام الأسنان
وخلصت دراسة أجراها باحثون برازيليون إلى أن القرنبيط يحتوي على نسبة عالية من الحديد والتي تحمي طبقة المينا.
- الجبن
يعمل الجبن على خفض كمية البكتيريا في الفم التي تسبب الترسبات، وذلك وفقا لما ذكرته "أكاديمية طب الأسنان العام"، فتناول الجبن يرفع مستويات PH، وبعض المركبات الموجودة في الجبن قد تلتصق بسطح الأسنان بعد تناول الطعام، مما يوفر مزيد من الحماية للأسنان.
عندما لا يكون لديك لثة صحية للمساعدة في تثبيت أسنانك في مكانها، ستنهار أسنانك وتسقط في النهاية، وإذا كان هناك بطانة فضية، فلن يكون لديك أسنان لتنظيفها بعد الآن، لكنك ستكون فى هذه الحالة مستعدا للحصول على بعض أطقم الأسنان أو غيرها من الحلول الدائمة مثل عمليات الزرع
إذا كانت لديك تجاويف داخل الأسنان فستحتاج إلى صرف المئات والمئات إن لم يكن آلاف الجنيهات إذا كانت اللثة متضررة، فهذا سيكلفك الكثير لمعالجتها مرة أخرى.