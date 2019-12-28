كيف توقف تسوس الأسنان؟.. ركز على السمسم والبروكلي

يعتمد كل من البلاك والبكتيريا على السكريات والنشويات الموجودة في الأطعمة لإنتاج الأحماض التي تأكل المعادن والمركبات الواقية في المينا على الأسنان ثم يبدأ التسوس

تحرير:فيروز ياسر ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

تسوس الأسنان

منذ أن كنا صغارا وكانت أمهاتنا تحذرنا من تسوس الأسنان وتنصحنا بغسل الأسنان بعد تناول الطعام وتجنب الإكثار من الحلوى، ولكن عندما نكبر في السن فإن الأمر يتطور في حالة اتباع عادات يومية خاطئة تسهم في وصول السوس إلى الأسنان ومواجهة التهابات اللثة. هناك العديد من الأشخاص الذين لا يملكون الوعي الكافي تجاه نظافة أسنانهم، ومن هنا فإنهم الأكثر عرضة لأمراض اللثة وتسوس الأسنان والنفس الكريهة، كما يجب الانتباه إلى أن كلا من أمراض اللثة وتسوس الأسنان تجعل صاحبها عرضة للإصابة بالسكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

منذ الحرب العالمية الثانية، ركز العلماء في مجال طب الأسنان على أخذ خطوات جادة لمنع وعلاج تجاويف الأسنان وتآكلها، وأمراض اللثة، في الوقت الذي اعتقد فيه البعض أن تسوس الأسنان لا يمكن شفائه، لكنهم يمتلكون الآن طرقا لعلاج تسوس الأسنان ومنع التجويفات، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost. ما أسباب تسوس الأسنان؟ يحدث