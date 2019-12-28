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كيف توقف تسوس الأسنان؟.. ركز على السمسم والبروكلي

يعتمد كل من البلاك والبكتيريا على السكريات والنشويات الموجودة في الأطعمة لإنتاج الأحماض التي تأكل المعادن والمركبات الواقية في المينا على الأسنان ثم يبدأ التسوس
تحرير:فيروز ياسر ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
تسوس الأسنان
تسوس الأسنان
منذ أن كنا صغارا وكانت أمهاتنا تحذرنا من تسوس الأسنان وتنصحنا بغسل الأسنان بعد تناول الطعام وتجنب الإكثار من الحلوى، ولكن عندما نكبر في السن فإن الأمر يتطور في حالة اتباع عادات يومية خاطئة تسهم في وصول السوس إلى الأسنان ومواجهة التهابات اللثة. هناك العديد من الأشخاص الذين لا يملكون الوعي الكافي تجاه نظافة أسنانهم، ومن هنا فإنهم الأكثر عرضة لأمراض اللثة وتسوس الأسنان والنفس الكريهة، كما يجب الانتباه إلى أن كلا من أمراض اللثة وتسوس الأسنان تجعل صاحبها عرضة للإصابة بالسكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية.
منذ الحرب العالمية الثانية، ركز العلماء في مجال طب الأسنان على أخذ خطوات جادة لمنع وعلاج تجاويف الأسنان وتآكلها، وأمراض اللثة، في الوقت الذي اعتقد فيه البعض أن تسوس الأسنان لا يمكن شفائه، لكنهم يمتلكون الآن طرقا لعلاج تسوس الأسنان ومنع التجويفات، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost. ما أسباب تسوس الأسنان؟ يحدث
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اكتئاب-المراهقات

«باركنسون».. التغيرات المزاجية تكشف عن أمراض خطيرة

عندما تفكر في الأمراض الخطيرة، فغالبا ما ترى أن الاعراض المبكرة تكشف عنها، ولكن التجاهل والكسل من الأمور الشائعة بدلا من التركيز على الأعراض، وهذا الأمر ليس جيدا بالمرة، بل يجب عدم تجاهل التغيرات الجسدية. مثلما تتعامل بجدية مع التغيرات العاطفية، فيجب التركيز على التغيرات الجسدية، ولأنك قد تواجه فترات سيئة تؤدي إلى العصبية والتهيج، إلا أن تقلب المزاج يمكن أن يكون علامة مميزة على المرض، بما في ذلك مرض باركنسون والسكري وأمراض القلب، لذا إليك بعض التغييرات المزاجية التي تدل على شيء أكثر خطورة حسبما ذكرها موقع Best Life.
الجلوس-طويلا-امام-الكمبيوتر

«ارتفاع الكوليسترول».. للجلوس طويلا آثار جانبية

عند النظر إلى حياتنا اليومية، فالعمل يأخذ الكثير من الوقت، كما تعتمد أغلب المهن في العصر الحالي على الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر من أجل إنجاز المهام، وإذا كنت تعتقد أن الجلوس طويلا أمرا جيدا بدلا من الوقوف فأنت مخطيء. إذا كنت لا تمارس التمارين الرياضية البسيطة وتتبع أسلوب حياة خاطيء، فعليك معرفة أنه إذا كنت لا تستطيع التحكم في جلوسك الطويل في العمل فعليك اتباع أساليب أخرى في حياتك. غالبا ما تكون في حاجة إلى التحفيز لاستثمار جلوسك على المكتب بطريقة صحيحة، خاصة عند علمك بأن الجلوس طويلا يزيد المشكلات الصحية.
تغير-الجلد-ومرض-السكري (1)

فقدان الوزن يساعد على التعافي من السكري النوع 2

السكري من النوع 2 من أكثر الأمراض المنتشرة في الوقت الحالي لأسباب متعددة، وغالبا ما يبحث العلماء عن علاجات أو نظام غذائي يساعد المرضى، وبالفعل توصلوا إلى نظام غذائي جديد يعتمد على السوائل للتعافي من المرض، حيث يتم تقييد السعرات الحرارية للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة من خلال حصولهم على 800 سعر حراري في اليوم بتناول الحساء، ويبدأ البرنامج في أبريل للعام المقبل. تصدر NHS حاليا إرشادات حول كيفية تناول طعام صحي وممارسة الرياضة، ولكن هذا هو أول نظام غذائي من نوعه يتم اختباره.
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الزهايمر

دراسة: تناول 5 أكواب من القهوة يحمي من ألزهايمر

إذا لم يبدأ يومك بعد لأنك تحتاج إلى تناول كوب من القهوة، فأنت في طريقك الصحيح، لتفضيلك هذا المشروب الذي في الغالب لا تعرف أنه يمكنه تقليل خطر تطور الإصابة بألزهايمر، وفقا لما كشف عنه بعض الباحثين. كشف تقرير حديث من معهد المعلومات العلمية وفي القسم الخاص بالقهوة، أن تناول القهوة يمكن أن يساعد في تقليل الأمراض العصبية، وفي الدراسة التي تابعها الباحثون، بقيادة إليسابيت روثينبيرج، حللوا الدراسات السابقة التي نظرت في دور المكونات الغذائية الموجودة في القهوة لتقليل نسبة الإصابة بمرضَي ألزهايمر وباركنسون.
عملية-جراحية

دراسة: موسيقى بيتهوفن وباخ تحسن من أداء الجراح

سماعك للموسيقى يجعل روحك ترقص، كما أنها تخفف عنك الهموم وتقلل من توترك الناتج عن ضغوطات الحياة والمشكلات اليومية التي لاتنتهي في الأساس. وليس من المدهش، حث الجراحين على سماع موسيقى موزارت ويوهان سباستيان باخ، بالإضافة إلى بيتهوفن أثناء إجراء العمليات على المرضى. بالنسبة للعلماء، وجد الأطباء أنه عن سماع تلك النوعية من الموسيقى فإنهم يكونون أكثر دقة وأسرع في إجراء العملية، حيث يمكن تعزيز أداء الجراحين في غرفة العمليات عندما يكون مستوى صوت الموسيقى ما بين المنخفض والمتوسط فقط.
الانتصار على سرطان الثدي

تناول علاج سرطان الثدى في شكل أقراص يؤخر تطور المرض

سرطان الثدي الأكثر انتشارا بين النساء حول العالم، وللأسف العدد في زيادة، ولأن الأطباء يعملون على قدم وساق، فقد وافق رؤساء هيئة الخدمات الصحية والوطنية على أن النساء اللاتي في مراحل متقدمة من الإصابة بسرطان الثدي ويتناولن العقاقير في شكل أقراص بشكل يومي فإن هذا الأمر يزيد شهورًا -بل وسنوات- من حياتهن. كما أشاد الأطباء بهذا التقدم في علاج سرطان الثدي خلال 20عاما، كما أن الآثار الجانبية للعقاقير في شكل أقراص ضعيفة، ولهذا استخدمها النساء لتقليل مستويات هرمون الاستروجين الذي يُعد أحد الأسباب الشائعة للإصابة بالمرض الخبيث بنسبة 60%.
الحصبة

الصحة العالمية: تجاهل لقاح الحصبة أدى إلى تفشي المرض

ذكر تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أن آلاف الأشخاص تُوفوا نتيجة إصابتهم بالحصبة في عام 2018؛ ولهذا كانت هناك حاجة إلى السيطرة على المرض، على الرغم من وجود لقاح بالفعل للوقاية منه. والمحزن في الأمر أن أغلب الضحايا كانوا أطفالا أقل من 5 سنوات. قال تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "في الحقيقة، هناك الكثير من الأطفال ضحايا اللقاحات المضادة للأمراض مثل الحصبة؛ نتيجة إهمال الحصول عليها، وهذا الأمر يثير غضبا جماعيا حول العالم، ولحفظ الأرواح يجب التأكد من أن كل شخص يحصل عليه بطريقة صحيحة".
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