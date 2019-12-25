التعادل يحسم لقاء إنبي وحرس الحدود في الدوري

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

إنبي

في لقاء ضعيف ومتواضع فنيًا، حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء نادي إنبي أمام حرس الحدود، الذي أقيم اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وقاد المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، وعاونه الثنائي عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما كان هاني أمين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ورفع إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، رصيده للنقطة 14، جمعهم من 10 مواجهات، فاز 4 وتعادل 2 وخسر 4، وسجل الفريق 12 هدفًا بينما استقبلت شباكه 13 هدفًا.فيما رفع حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، رصيده للنقطة 11، جمعهم من فوزين و5 تعادلات و3 هزائم، وسجل الفريق 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه 8

ورفع إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، رصيده للنقطة 14، جمعهم من 10 مواجهات، فاز 4 وتعادل 2 وخسر 4، وسجل الفريق 12 هدفًا بينما استقبلت شباكه 13 هدفًا.



فيما رفع حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، رصيده للنقطة 11، جمعهم من فوزين و5 تعادلات و3 هزائم، وسجل الفريق 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.



ويواجه إنبي في الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الممتاز، فريق الإسماعيلي، على استاد الإسماعيلية، يوم الأربعاء المقبل.



بينما سيواجه فريق حرس الحدود نادي بيراميدز، يوم الخميس المقبل، على استاد حرس الحدود "المكس"، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر.

