رياضة

التعادل يحسم لقاء إنبي وحرس الحدود في الدوري

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
إنبي
إنبي
في لقاء ضعيف ومتواضع فنيًا، حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء نادي إنبي أمام حرس الحدود، الذي أقيم اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وقاد المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، وعاونه الثنائي عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما كان هاني أمين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ورفع إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، رصيده للنقطة 14، جمعهم من 10 مواجهات، فاز 4 وتعادل 2 وخسر 4، وسجل الفريق 12 هدفًا بينما استقبلت شباكه 13 هدفًا.فيما رفع حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، رصيده للنقطة 11، جمعهم من فوزين و5 تعادلات و3 هزائم، وسجل الفريق 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه 8
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«السوبر» المصري في أبوظبي فبراير المقبل

أعلنت صحيفة الاتحاد الإماراتية عبر موقعها على الإنترنت اليوم الأربعاء، أن مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي، ستقام في العاصمة الإماراتية، في فبراير المقبل، والتي من المفترض أن تجمع بين الأهلي بطل مسابقة الدوري، والزمالك بطل مسابقة الكأس. وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل".
الزمالك والانتاج الحربي‎ (3)

اتحاد الكرة يتحرك لمنع المعاقبين من حضور المباريات

راسل وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عددا من القيادات الأمنية لمنع الشخصيات الرياضية المعاقبة من قبل لجنة الانضباط من حضور المباريات، وأرفق اتحاد الكرة قرارات لجنة الانضباط رفقة المراسلات. ووجه اتحاد الكرة ثلاثة خطابات، الأول للواء محمد منصور مساعد أول وزير وزير الداخلية لقطاع الأمن، والثاني للوائل عادل جعفر مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني، والثالث كان موجه إلى اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة الإفريقية المسؤولة عن تأمين المباريات في مصر.
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بيراميدز يستضيف وادي دجلة في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد سلامة، ويعاونه الثنائي أحمد بكر وأسامة عبد اللطيف، بينما سيكون حسين الكريمي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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الزمالك -وانبى (6)

إنبي يسعى لاستدراج حرس الحدود في الدوري

يحتضن استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي إنبي أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما سيكون هاني أمين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك -وانبى (6)

وادي دجلة يسعى لاستدراج إنبي في الدوري

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد حمدي، ويعاونه الثنائي محمد فاروق ومحمد عبد العظيم، بينما سيكون علاء حافظ حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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حرس الحدود يستضيف المقاولون في الدوري

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي حرس الحدود أمام المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم عبد العزيز السيد، ويعاونه الثنائي محمد محمود لطفى وأحمد رشدى، بينما سيكون عصام نوحى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
تدريبات-حرس-الحدود

نادي مصر يسعى لعبور الحدود في الدوري

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي حرس الحدود أمام نادي مصر، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العباسي، ويعاونه الثنائي رجب محمد ومحمد صلاح عبد الفتاح، بينما سيكون محمد السعداوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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