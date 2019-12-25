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الطيب: العالم الإسلامي في حاجة لكل عمل إنساني يخدم الفقراء

تحرير:محمد فتحي ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م
أحمد الطيب شيخ الأزهر
أحمد الطيب شيخ الأزهر
ترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الاجتماع السابع والستين للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، لمناقشة جدول الأعمال وبحث ما أسفرت عنه جهود المجلس خلال الفترة الماضية، إذ قال الطيب في بداية الاجتماع، إن العالم الإسلامي، في الوقت الراهن في أشد الحاجة لكل عمل إنساني يخدم الفقراء والمحتاجين، وأن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة يقع على عاتقه الجانب الأكبر لتخفيف العبء عن فقراء العالم الإسلامي، خاصة ضحايا الحروب والأزمات في مختلف بلاد المسلمين.
وأكد الطيب على ضرورة وجود استراتيجية محددة لعمل المجلس خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بتوحيد جهود الهيئات والمنظمات الأعضاء بالمجلس بما يساعد على توفير كافة المتطلبات الإنسانية والإغاثية لضحايا الحروب والصراعات حول العالم، عبر بناء المدارس والمستشفيات وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.من جانبه، أوضح الدكتور
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«غلق مصنع وضبط 10 طن ملح».. حملات مكثفة لصحة الشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الأربعاء، حملة على إحدى المنشآت الغذائية بمدينة صان الحجر، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، إذ أسفرت جهود الحملة عن ضبط 10 طن ملح متحجر لسوء التخزين، وإعدام 700 كجم ملح لوجود تغير في خواصة الطبيعية، كما تم تحرير 3 محاضر جنحة صحية، كما تم سحب 3 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.
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رئيس قناة السويس: عبور 5 آلاف سفينة في 3 أشهر

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن تدشين القاطرة الجديدة "مصطفى محمود" تعد نتاجا للتعاون المثمر بين الهيئة والقوات البحرية، وتخليدا لبطولة الشهيد رائد بحري مصطفى محمود الذي استشهد خلال العملية الشاملة بسيناء العام الماضي، موجها تحية إعزاز وتقدير لأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وجاء ذلك خلال تدشين القاطرة "مصطفى محمود" بقوة شد 70 طن، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أحمد بدوي قائد قاعدة بورسعيد البحرية.
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نائب يتقدم بمشروع قانون لإنشاء غرف لشركات الطيران

تقدم أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمشروع قانون خاص بإنشاء غرف لشركات الطيران ومقدمي الخدمات الجوية، قائلا إن هناك حاجة ماسة إلى إصدار قانون ينظم غرف شركات الطيران ومقدمي الخدمات الجوية، بحيث تضم كل منها أوجه النشاط الذي يتفق مع طبيعة الغرفة كغرفة شركات، تتولى رعاية مصالح منشآت الطيران التابعة لها وتمثيلها في المحافل المحلية والدولية، كما أن إنشاء غرف لشركات الطيران ستلعب دورا كبيرا في برامج الجذب السياحي الدولي بمعدلات أفضل رقما وقيمة.
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«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة

تعرضت مدينة الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي لهطول أمطار غزيرة، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع نوة "الفيضة الصغرى" التي تتسبب في طقس غير مستقر لمدة 5 أيام، وتسببت الأمطار في غرق الشوارع خاصة الداخلية وتكونت البرك الطينية، كما غرقت الشوارع الرئيسية وتسببت في تعطل الحركة المرورية، وتضررت مناطق الهانوفيل والعجمي والدخيلة بغرب المحافظة بسبب تجمعات المياه والأمطار، كما ارتفع مستوى منسوب البحر إلى نحو 6 أمتار وخرجت المياه إلى الشارع الرئيسي المطل على الكورنيش، فيما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية حالة الطوارئ القصوى.
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الطيب: عدم احترام التوجيهات الإلهية سبب انتشار الصراعات

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليومَ الاثنين، السيدَ رونالد أوفترينجر، رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في مصر، إذ قال الطيب، إن الأزهر على استعداد دائم للتعاون مع كافة المنظمات الإنسانية والإغاثية لمد يد العون للمنكوبين والمحتاجين والمصابين، مؤكّدًا أن عدم احترام التوجيهات الإلهية هو سبب انتشار الصراعات؛ لأن الأديان تحمل في توجيهاتها السلامَ لجميع البشر.
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

الأزهر: نعمل على نشر الصورة المشرقة للدين الإسلامي

استقبل فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، فضيلة الشيخ مهاجري زيان سيفان، رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية عضو مجلس حكماء المسلمين، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، إذ قال عباس إن الأزهر الشريف مؤسسة دينية تربوية تقوم على حفظ المنهج الإسلامي الوسطي ونشر رسالته إلى كل الشعوب، لإظهار الصور الحقيقية للإسلام وأثره في تقدم البشر ورقي حضاراتهم الإنسانية، مؤكدًا أن مناهج الأزهر ترتكز على مراعاة التعددية الفكرية، واحترام الآراء وكفالة حق الآخر في الاختلاف، وترسيخ التنوع والتأكيد عليه من خلال الانفتاح على الثقافات المعاصرة.
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حملة «جنة»: حرمان الأبناء من بعض الرغبات يبني كيان نفسي متماسك

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، رسالة جديدة لحملة «جنة»، التي تهدف لمناهضة العنف ضد الأطفال، تتناول أهمية التوازن بين الإشباع والحرمان لاحتياجات الأبناء ورغباتهم، إذ قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو الحملة: «إنَّ المشاكل السلوكية عند كثير من الأبناء قد ترجع لتلبية الوالدين لكل احتياجاتهم؛ مما يعود الطفل على تلبية رغباته في أي ظرف و دون إعتبار لأي شيء آخر ، و عدم تحمل تأجيل أو رفض تلبية احتياجاته».
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: الأزهر قاد العديد من المبادرات لمناهضة العنف والتطرف

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، وفد الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، برئاسة إبراهيم جمباري، رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق، إذقال الإمام الأكبر، إن الأزهر قاد العديد من المبادرات المحلية والدولية، لمناهضة العنف ومكافحة التطرف في إفريقيا والعالم، منها مبادراتنا مع بابا الفاتيكان التي توجت بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، للتأكيد على براءة الأديان التامة من التطرف والإرهاب.
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