«غلق مصنع وضبط 10 طن ملح».. حملات مكثفة لصحة الشرقية

تحرير:محمد فتحي ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م

ملح مجهول المصدر

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الأربعاء، حملة على إحدى المنشآت الغذائية بمدينة صان الحجر، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، إذ أسفرت جهود الحملة عن ضبط 10 طن ملح متحجر لسوء التخزين، وإعدام 700 كجم ملح لوجود تغير في خواصة الطبيعية، كما تم تحرير 3 محاضر جنحة صحية، كما تم سحب 3 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق مصنع لمنتجات الألبان بصان الحجر لوجود جزء غير مرخص به ونقص شديد في الاشتراطات الصحية، ما يمثل خطر داهم على الصحة العامه.وأكد وكيل الوزارة على إستمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية والرقابية بالمديرية بالمرور المكثف على مختلف المنشآت بالمحافظة، وضبط المخالف