ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر في الشرقية

تحرير:محمد فتحي ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م

الأدوية المضبوطة

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة، وذلك بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين بالمحافظة، من إعداد كمين لإحدى الصيدليات لضبط تاجر شنطة وبحوزته كمية من الأدوية المهربة غير المسجلة بوزارة الصحة أثناء محاولة بيعها للصيدلية، نظرا لورود معلومات تفيد قيامه بالمرور على الصيدليات بالأدوية المهربة بغرض الإتجار فيها بالمخالفة القانونية، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

في سياق متصل شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بالإدارات حملة أخرى للتفتيش على عدد من الصيدليات العامة بمدن ومراكز كل من: «الزقازيق، ههيا، الإبراهيمية، بلبيس».أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز 3970«قرص- عبوة- وحدة- زجاجة» لأدوية ومستلزمات مخالفة مهربة ومجهولة المصدر بدون فواتير،