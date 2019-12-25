جريمة

ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر في الشرقية

تحرير:محمد فتحي ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م
الأدوية المضبوطة
الأدوية المضبوطة
تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة، وذلك بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين بالمحافظة، من إعداد كمين لإحدى الصيدليات لضبط تاجر شنطة وبحوزته كمية من الأدوية المهربة غير المسجلة بوزارة الصحة أثناء محاولة بيعها للصيدلية، نظرا لورود معلومات تفيد قيامه بالمرور على الصيدليات بالأدوية المهربة بغرض الإتجار فيها بالمخالفة القانونية، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
في سياق متصل شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بالإدارات حملة أخرى للتفتيش على عدد من الصيدليات العامة بمدن ومراكز كل من: «الزقازيق، ههيا، الإبراهيمية، بلبيس».أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز 3970«قرص- عبوة- وحدة- زجاجة» لأدوية ومستلزمات مخالفة مهربة ومجهولة المصدر بدون فواتير،
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المتهمة (2)

«المنوم في الشاي».. جريمة قتل برعاية «أصيلة» وعشيقها

«أصيلة».. اسم على غير مسمى، باعت عشرة السنين، وظلت تخدع زوجها وارتمت في أحضان الشيطان، بعدما سقطت في الوحل، وسلمت جسدها لعشيقها، وعاشت معه أيامًا في الحرام، لم يردعها ضميرها، وراحت تخطط مع عشيقها للتخلص من زوجها حتى يخلو لهما الجو، بعدما وعدها بالزواج، إذ ظن العشيقان أن جريمتهما لن تكتشف، إلا أنهما التقيا في النهاية في كلبش واحد. تعود الأحداث إلى تلقي مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة «صبري. ج»، 49 سنة، نجار، بشقته في حي الكويت بمنطقة الجبل الأصفر.
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«كان بيحبها واتخطبت».. انتحار شاب من الطابق السادس

لم يدر طالب المطرية صاحب الـ19 عامًا، أن ارتباطه عاطفيًّا بفتاة سيكتب له نهاية مأساوية بعد عام من قصة حب جمعتهما إلا أن دوام الحال من الحال، إذ قررت الفتاة الارتباط بآخر، حالة نفسية أصابت الشاب بعد خطبة حبيبته انتهت بقفزه من الطابق السادس ليلفظ أنفاسه الأخيرة. البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من فتاة يفيد بانتحار شقيقها، وذلك بقيامه بإلقاء نفسه من الطابق السادس، بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة «عياد. م»، 19 سنة، طالب.
جثة طفل

عام من الحرام انتهى بجريمة| أم تقتل رضيعها من السفاح

علاقة غير شرعية جمعت خادمة وشاب استمرت في الخفاء لمدة عام، ونتج عنها حملها سفاحا، فهرعت إلى محبوبها طلبا للمساعدة وأن يعترف به، لكن الرد جاء صادما، قوبل طلب الخادمة بالرفض القاطع متنصلا من فعلته غير السوية، ومع مرور الأيام وضعت السيدة مولودها في حيرة من أمرها لما ستؤول إليه الأمور، فما كان منها إلا قتل رضيعها خنقا حتى فارق الحياة ظنا أن فعلتها لن تنكشف خباياها لكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة كشفتوا المستور تحت إشراف اللواء أشرف الجندي.
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تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، حبس عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة. وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى "أبو الفتوح" اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
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كلب

المتهمون بقتل «كلب المطرية»: «مسك في المعزة»

"كلب المطرية" هاشتاج دشنه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أضحى معها حديث الساعة وسط اهتمام وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بعد نشر مقطع فيديو يرصد بعض الأشخاص يستخدمون فيها أسلحة بيضاء لقتل وتعذيب كلب في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة ليخرج الآلاف مطالبين بسرعة تحديد وضبط المتهمين ومعاقبتهم وفق القانون الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التي استجابت سريعا وتمكنت من ضبط 4 متهمين بينهم صاحبه.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

«بسبب معاكسة فتاة».. إصابة طالب بطلق ناري في المنيا

أصيب طالب بكلية التربية الرياضية بطلق ناري بالبطن بعد قيام فلاح باستدراجه لمنزله، لتحرشه لفظيا بشقيقته في إحدى قري مركز المنيا، اليوم الأحد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا، من المستشفى العام بوصول «ع. ه. ح»، 22 عاما، طالب بكلية تربية رياضية، مصاب بطلق ناري أسفل البطن وفي حالة خطر، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.
جثة طفل

«بسبب الدش».. مصرع طالبة سقطت من أعلى منزلها بالمنيا

لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري مصرعها، مساء اليوم الأحد، حينما حاولت إصلاح سلك الدش أعلى سطح منزلها، فاختل توازنها وسقطت بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي إلى مركز شرطة ديرمواس، بوصول طالبة في الصف الثالث الثانوي إلى مستشفى المنيا العام جثة هامدة.
جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-6

«الصلح خير».. الشرطة تنهي نزاع عائلتين في سوهاج

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، الجهود لم تقتصر على الحملات المكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والتي تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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