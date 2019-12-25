«المنوم في الشاي».. جريمة قتل برعاية «أصيلة» وعشيقها

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م

متهمة - أرشيفية

«أصيلة».. اسم على غير مسمى، باعت عشرة السنين، وظلت تخدع زوجها وارتمت في أحضان الشيطان، بعدما سقطت في الوحل، وسلمت جسدها لعشيقها، وعاشت معه أيامًا في الحرام، لم يردعها ضميرها، وراحت تخطط مع عشيقها للتخلص من زوجها حتى يخلو لهما الجو، بعدما وعدها بالزواج، إذ ظن العشيقان أن جريمتهما لن تكتشف، إلا أنهما التقيا في النهاية في كلبش واحد. تعود الأحداث إلى تلقي مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة «صبري. ج»، 49 سنة، نجار، بشقته في حي الكويت بمنطقة الجبل الأصفر.

تقرير الطب الشرعي كشف أن الوفاة ليست طبيعية، وبانتقال العميد شريف إلهامي مأمور المركز تبين أن الجثة بها آثار خنق، وبسؤال الزوجة «أصيلة. م»، 41 عامًا، ربة منزل، أكدت أن الوفاة طبيعية. نجل المجني عليه وعمه حضرا لديوان المركز يشككان في وفاة والد الأول وشقيق الثاني، وأفاد الطبيب الشرعي بعد المعاينة