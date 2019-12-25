جريمة

«المنوم في الشاي».. جريمة قتل برعاية «أصيلة» وعشيقها

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م
متهمة - أرشيفية
متهمة - أرشيفية
«أصيلة».. اسم على غير مسمى، باعت عشرة السنين، وظلت تخدع زوجها وارتمت في أحضان الشيطان، بعدما سقطت في الوحل، وسلمت جسدها لعشيقها، وعاشت معه أيامًا في الحرام، لم يردعها ضميرها، وراحت تخطط مع عشيقها للتخلص من زوجها حتى يخلو لهما الجو، بعدما وعدها بالزواج، إذ ظن العشيقان أن جريمتهما لن تكتشف، إلا أنهما التقيا في النهاية في كلبش واحد. تعود الأحداث إلى تلقي مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة «صبري. ج»، 49 سنة، نجار، بشقته في حي الكويت بمنطقة الجبل الأصفر.
تقرير الطب الشرعي كشف أن الوفاة ليست طبيعية، وبانتقال العميد شريف إلهامي مأمور المركز تبين أن الجثة بها آثار خنق، وبسؤال الزوجة «أصيلة. م»، 41 عامًا، ربة منزل، أكدت أن الوفاة طبيعية. نجل المجني عليه وعمه حضرا لديوان المركز يشككان في وفاة والد الأول وشقيق الثاني، وأفاد الطبيب الشرعي بعد المعاينة
اقرأ المزيد
أدوية- مهربة- في -الشرقية‎ (1)

ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر في الشرقية

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة، وذلك بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين بالمحافظة، من إعداد كمين لإحدى الصيدليات لضبط تاجر شنطة وبحوزته كمية من الأدوية المهربة غير المسجلة بوزارة الصحة أثناء محاولة بيعها للصيدلية، نظرا لورود معلومات تفيد قيامه بالمرور على الصيدليات بالأدوية المهربة بغرض الإتجار فيها بالمخالفة القانونية، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
انتحار

«كان بيحبها واتخطبت».. انتحار شاب من الطابق السادس

لم يدر طالب المطرية صاحب الـ19 عامًا، أن ارتباطه عاطفيًّا بفتاة سيكتب له نهاية مأساوية بعد عام من قصة حب جمعتهما إلا أن دوام الحال من الحال، إذ قررت الفتاة الارتباط بآخر، حالة نفسية أصابت الشاب بعد خطبة حبيبته انتهت بقفزه من الطابق السادس ليلفظ أنفاسه الأخيرة. البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من فتاة يفيد بانتحار شقيقها، وذلك بقيامه بإلقاء نفسه من الطابق السادس، بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة «عياد. م»، 19 سنة، طالب.
جثة طفل

عام من الحرام انتهى بجريمة| أم تقتل رضيعها من السفاح

علاقة غير شرعية جمعت خادمة وشاب استمرت في الخفاء لمدة عام، ونتج عنها حملها سفاحا، فهرعت إلى محبوبها طلبا للمساعدة وأن يعترف به، لكن الرد جاء صادما، قوبل طلب الخادمة بالرفض القاطع متنصلا من فعلته غير السوية، ومع مرور الأيام وضعت السيدة مولودها في حيرة من أمرها لما ستؤول إليه الأمور، فما كان منها إلا قتل رضيعها خنقا حتى فارق الحياة ظنا أن فعلتها لن تنكشف خباياها لكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة كشفتوا المستور تحت إشراف اللواء أشرف الجندي.
عبد-المنعم-ابو الفتوح (3)

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، حبس عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة. وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى "أبو الفتوح" اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة

نجار يقتل طالبا جامعيا فى استعراض تحطيب بحفل زفاف

تطور استعراض بالتحطيب بين طالب ثانوي ونجار إلى جريمة قتل، إذ وقف الاثنان على مقاعد حفل زفاف بمركز الخانكة فى شبرا، يتبادلان التحطيب أمام المدعويين لتحية العروسين، لكن خطأ أحدهما حول الاستعراض إلى مشاجرة، انهال خلالها النجار بضربات انتقامية على رأس الطالب، فسقط مغشيًا عليه والدماء تتدفق من رأسه، وتحول الحفل إلى ساحة صراخ، وسرعان ما بادر الشباب بنقل الطالب المجني عليه إلى أقرب مستشفى، لكنه لقي مصرعه بعد فشل الأطباء فى إسعافه بسبب خطورة إصابته وتسببها فى نزيف داخلي بالمخ.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النائب العام يحيل 10 متهمين في حريق إيتاي البارود للجنايات

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق إيتاي البارود بالبحيرة، والمسجلة بالقضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاي البارود، لتخريبهم عمدا خطا من خطوط البترول وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة وإصابة أشخاص.. وتعود تفاصيل الواقعة لبلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير.
حريق مصنع (1)

السيطرة على حريق بكسارة بلاستيك في القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب بكسارة للبلاستيك بشارع أبو المنجا بدائرة قسم أول شبرا الخيمة دون خسائر بشرية. تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أحمد العشماوي، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق بكسارة للبلاستيك بشارع أبو المنجا دائرة قسم أول شبرا الخيمة. على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوي، مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين من الفحص أن الحريق نشب بكسارة للبلاستيك بحي غرب شبرا الخيمة على مساحة 150 مترا.
جثة طفل

مصرع رضيعة على يد زوج أمها المسجل بشبرا

لقيت طفلة رضيعة لا يتجاوز عمرها 6 أشهر مصرعها على يد زوج والدتها، إذ وقع بين الزوجين خلاف أسرى، قام خلاله الزوج بالتعدي على زوجته وطفلتها الرضيعة بالضرب، فأصاب الطفلة بكسور فى الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، علاوة على كدمات وسحجات بالرأس والوجه، كما طعن زوجته بمطواة محدثا لها جرحا قطعيا بركبتها اليسرى، وكذلك أصابها بكدمات فى العينين اليمنى واليسرى وسحجة فى الساعد الأيمن. وألقت قوات الأمن القبض على المتهم "هاني. ا. م" وشهرته "هاني كوسة"، وتبين أنه عاطل ومسجل شقي خطر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]