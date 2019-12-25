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اليمن: مقتل 15 حوثيا في غارات جوية بمحافظة صعدة

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م
غارات جوية في اليمن_أرشيفية
غارات جوية في اليمن_أرشيفية
لقي 15 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن مصرعهم، اليوم الأربعاء، بمحافظة صعدة شمال البلاد، إذ ذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني «سبتمبرنت»، أن الغارات استهدفت تجمعات للمليشيا في مديرية كتاف، مما أدى إلى مصرع 15 من عناصرها، وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها. كما لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، بنيران أبطال الجيش اليمني، في مديريتي المتون والمصلوب، بمحافظة الجوف. وقال موقع الجيش اليمني، إن عناصر من مليشيا الحوثي حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبهة حام، إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.
وفي مديرية المصلوب، أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل حوثية في وادي "شواق"، شرقي منطقة الساقية، وأجبرتها على الفرار، بعد أن أوقعت في صفوفها قتلى لا تزال جثثهم متناثرة في المنطقة، بالإضافة إلى قتل وجرح عدد من عناصر المليشيا الحوثية في انفجار عبوة ناسفة كانت قد زرعتها في وقت سابق، بمنطقة "لزرقة"، في مديرية
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شنقريحة

طرد سفير فرنسا من جنازة رئيس أركان الجزائر (فيديو)

أقدم مشيعون جزائريون، اليوم الأربعاء، على طرد السفير الفرنسي كزافييه دريانكورت، من مراسم جنازة الفريق الراحل أحمد قايد صالح الرئيس السابق لأركان الجيش الجزائري. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، يظهر آلاف مئات الجزائريين بالشارع الرئيسي المحاذي لقصر الشعب وهم يطالبون من السفير الفرنسي مغادرة المكان، بعدما أتى لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان النائب السابق لوزير الدفاع الجزائري. وردد المواطنين شعارات وهتافات مناهضة لفرنسا ما دفع موكب السفير الفرنسي للابتعاد وسط الغضب الشعبي.
شنقريحة

آلاف الجزائريين يشيعون جثمان رئيس الأركان

تجمع آلاف الجزائريين، اليوم الأربعاء، لتشييع قائد الجيش القوي في البلاد الذي شارك في حرب الاستقلال عن فرنسا وهو شاب وأصبح هذا العام الزعيم الفعلي للبلاد. وتوفي الفريق أحمد قايد صالح فجأة نتيجة أزمة قلبية، أول من أمس الإثنين، عن 79 عاما بعد أن رسم سياسة الدولة ردا على احتجاجات شعبية استمرت على مدار العام مطالبة بتغيير شامل للنخبة الحاكمة. وقال عبد السلام سلامي، 52 عاما، الذي يعمل بقطاع الاتصالات من أمام قصر الشعب بالعاصمة: "فعل الصواب حين أمن عشرات الملايين في مسيراتهم من أجل التغيير منذ 10 أشهر"، مضيفا: "إن أحدا لم يقتل.
برهم صالح

برلمان العراق يسلم الرئيس خطابا بشأن «الكتلة الأكبر»

أرسل مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، لرئيس الجمهورية برهم صالح كتابا بشأن الكتلة الأكبر. وقالت مصادر برلمانية إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أرسل لرئيس الجمهورية كتابا حول الكتلة الأكبر، مبينا أن الكتاب إعتبر تحالف البناء هو الكتلة الأكبر. وعقد تحالف "البناء" اجتماعا طويلاً ليلة أمس الاثنين بشأن إختيار مرشح يقدمه لرئيس الحكومة، لكن وبحسب تصريحات مصادر، أمس الإثنين، فإن التحالف ما زال يبحث عن مرشح بديل لقصي السهيل الذي صار خارج الحسابات، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".
شنقريحة

جزائريون يتوافدون على قصر الشعب لوداع قايد صالح

توافد آلاف الجزائريين، اليوم الثلاثاء، على مقر قصر الشعب بوسط الجزائر العاصمة استعدادا لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الذي توفى أمس. يأتي ذلك رغم أنه لم يتم الإعلان رسميا بعد عن أي ترتيبات تخص الجنازة، المقررة، غدا الأربعاء، إذ من المقرر أن يوارى جثمان الفقيد الثرى بمقبرة "العالية" بالجزائر العاصمة. وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإنه من المقرر نقل جثمان رئيس الأركان الراحل إلى قصر الشعب، غدا، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، قبل أن تقام له جنازة عسكرية.
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الجيش الليبي

الجيش الليبي يعلن مقتل 19 مسلحًا في غارة شرق طرابلس

أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مقتل 19 مسلحًا في غارة جوية شرق العاصمة طرابلس. وقال المتحدث الليبي حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية اليوم السبت، إن الجيش شن غارات جوية على مواقع تابعة لمجموعات إرهابية بالقرب من مدينة سرت الساحلية الواقعة على بعد 450 كم شرق العاصمة طرابلس، مما أدى إلى مقتل 19 مسلحًا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
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المسماري: الجيش الليبي يواصل التقدم في معركة طرابلس

كشف الجيش الوطني الليبي، أن ميليشيات العاصمة طرابلس تقوم بتجنيد الأطفال وتزج بهم في المعارك، وهو ما أدى إلى مقتل عدد منهم، إذ قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية أن الجيش الليبي يثق تماما في قدرته على دحر الإرهاب في طرابلس، مؤكدًا أن الجيش الليبي الذي يخوض حربا ضد الإرهاب، يواصل التقدم في معركة طرابلس.
الحوثيين

اليمن: مليشيا الحوثي تستهدف مديرية الدريهمي بالمدفعية

بدأت ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، تصعيدًا عسكريًا واسعًا شمل قصفًا واستهداف لمديريات الحديدة غربي اليمن، بالتوازي مع قيامها بحشد لمقاتليها؛ وذلك قبيل الاجتماع المرتقب للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة برئاسة الجنرال الهندي أباهيجيت جوها. وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة: إن مواقعها جنوب وشرق مديرية الدريهمي، في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، تعرضت للقصف الحوثي المتجدد بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، بينما حركت الميليشيات الحوثية تعزيزات عسكرية كبيرة في أطراف المديرية لجولة تصعيد جديدة.
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مركز حقوقي: 98 ألف انتهاك حوثي بحق المدنيين في اليمن

أفاد تقرير حقوقي يمني، بارتكاب ميليشيا الحوثي 98 ألفا و628 انتهاكا ضد المدنيين في 18 محافظة يمنية منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014 وحتى 30 أكتوبر 2019. وذكر التقرير الصادر عن "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، والذي أوردته قناة "العربية" الإخبارية، إن فريقها الميداني رصد 14 ألفا و222 حالة قتل طالت المدنيين اليمنيين في 18 محافظة، بينهم 618 امرأة و974 طفلا. ووثق التقرير مقتل 646 مدنيا جراء الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، بينهم 123 طفلا و157 امرأة، بالإضافة إلى 33 ألف و438 حالة إصابة في صفوف المدنيين بسبب الألغام، بينها 2467 امرأة و1780 طفلا.
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