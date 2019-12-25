اليمن: مقتل 15 حوثيا في غارات جوية بمحافظة صعدة

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م

غارات جوية في اليمن_أرشيفية

لقي 15 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن مصرعهم، اليوم الأربعاء، بمحافظة صعدة شمال البلاد، إذ ذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني «سبتمبرنت»، أن الغارات استهدفت تجمعات للمليشيا في مديرية كتاف، مما أدى إلى مصرع 15 من عناصرها، وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها. كما لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، بنيران أبطال الجيش اليمني، في مديريتي المتون والمصلوب، بمحافظة الجوف. وقال موقع الجيش اليمني، إن عناصر من مليشيا الحوثي حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبهة حام، إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي مديرية المصلوب، أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل حوثية في وادي "شواق"، شرقي منطقة الساقية، وأجبرتها على الفرار، بعد أن أوقعت في صفوفها قتلى لا تزال جثثهم متناثرة في المنطقة، بالإضافة إلى قتل وجرح عدد من عناصر المليشيا الحوثية في انفجار عبوة ناسفة كانت قد زرعتها في وقت سابق، بمنطقة "لزرقة"، في مديرية