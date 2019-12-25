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كريم عبد العزيز: «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» هيعمل مشاكل

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٤ م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كشف الفنان كريم عبد العزيز، تفاصيل فيلمه "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وموعد عرضه، موضحًا أنه انتهى من تصوير الفيلم منذ 20 يومًا، وسيعرض في عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن "الفيلم اجتماعي وبيناقش مشكلة الجواز والطلاق بمنتهى البساطة، وهو عبارة عن سؤال لو رجع الزمن بأي راجل هو ومراته هل هيتجوزها هي هي، ونفس السؤال للست هل هتتجوز جوزها هو هو؟"، مضيفا: "إحنا مش عايزين إجابات يا جماعة، إحنا جايين نهدي النفوس"، وتابع ساخرا: "حاسس إنه هيعمل مشاكل في مصر أول ما ينزل".
وأعرب عبد العزيز، في برنامج "الراديو بيضحك" على "راديو 9090، عن سعادته بفوزه بجائزة دير جيست، عن فيلميه "الفيل الأزرق"، و"نادي الرجال السري". وقال عن المخرج أحمد الجندي: "فاهم كوميديا كويس أوي، ومن السهل إنك تبكي الشعب المصري، لأنه دمعته قريبة وعاطفي جدا، وإن أصعب شيء هو إضحاك الشعب المصري، لأن دمه
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أفضل مسلسلات أجنبية في 2019.. أبرزها Game of Thrones

أوشك عام 2020 على المجيء، ومعه نطوي صفحات العام الماضي، الذي امتلأ بحصيلة متميزة من المسلسلات التليفزيونية الأجنبية، التى كان ينتظر بعضها الجمهور، نظرا لشعبيتها الواسعة حول العالم، فدائما ما تلقى الدراما الأجنبية صدى واسع جدا فى المنطقة العربية، ولكثرة عدد تلك المسلسلات، قد تجد صعوبة في اختيار مسلسل يناسب تفضيلاتك وميولك الشخصية، وفي هذا التقرير نستعرض أفضل مسلسلات هذا العام ما بين دراما وخيال العلمي، والتى يمكنك أن تستغل أجازة الكريسماس وتبدأ فى متابعة بعضها.
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من بينها Avengers: Endgame..تعرف على أفضل أفلام 2019

مثلما كانت المنافسة قوية فى موسم الأفلام العربية، شهد أيضا البوكس أوفيس الأجنبي صراعا كبيرا على مدار العام، فصناع السينما دائما ما يستغلون إقبال الجمهور على دور العرض فى بعض المواسم، ويقومون بطرح أفضل أعمالهم بحثا عن الإيرادات والتصدر، وكان لدينا هذا العام مجموعة من الأفلام المميزة، إذ وصفه النقاد بأنه عام المجد لهوليوود، كونه ضم أكثر من فيلم انتظرهم الجمهور بفارغ الصبر، بين نجوم عادوا بعد غياب طال من بينهم ليوناردو دي كابريو وبراد بيت، وأفلام أعادت شخصيات محببة للجمهور مثل فيلم الجوكر، والتي من المتوقع أن تنافس على الأوسكار بجدارة.
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أبطال مسلسل «ختم النمر» ينتهون من تصوير مشاهد أسوان

عاد أبطال مسلسل "ختم النمر" إلى القاهرة، اليوم الإثنين، قادمين من أسوان، وذلك عقب انتهائهم من تصوير عدة مشاهد من المسلسل هناك، حيث استمر التصوير لأسبوعين متتاليين. وقالت الفنانة عفاف شعيب أحد أبطال المسلسل، إنها وأسرة المسلسل عادوا اليوم من محافظة أسوان عقب انتهائهم من تصوير معظم مشاهد العمل هناك ، مضيفة أنه من المقرر استئناف التصوير مطلع الأسبوع المقبل في أماكن متفرقة بالقاهرة. وينتمي "ختم النمر" لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، ومن المتوقع عرضه خارج السباق الرمضاني المقبل 2020، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعي رومانسي تشويقي، حيث يتناول أكثر من خط درامي، الأول رومانسي والثاني أكشن.
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عمرو أديب يبكي على الهواء بسبب وفاة شريف السقا

بكى الإعلامي عمرو أديب على الهواء أثناء تقديم برنامج "الحكاية" على "mbc مصر"؛ حزنًا على وفاة مخرج برنامجه شريف السقا، الذي توفى أمس الخميس، أثر تعرضه لحادث أليم، قائلا: "كنت متفق يحطوا صورة شريف فى أول البرنامج، ومكنتش متخيل هتعمل فيا كده"، مضيفا: "الساعة 9 إمبارح، جالى تليفون من زميل لينا فى أوربت، قالى شريف السقا مات، وده مخرج البرنامج، ودايما بيعلمونا فى الإعلام إن مفيش مذيع يعيط على الهواء، ودي حاجة لازم أعملها"، ثم تحدث عن علاقته بالمخرج الراحل، وأنه كان يهتم بالتفاصيل الصغيرة خلال تقديم للبرنامج.
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