كريم عبد العزيز: «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» هيعمل مشاكل

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٤ م

كريم عبد العزيز

كشف الفنان كريم عبد العزيز، تفاصيل فيلمه "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وموعد عرضه، موضحًا أنه انتهى من تصوير الفيلم منذ 20 يومًا، وسيعرض في عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن "الفيلم اجتماعي وبيناقش مشكلة الجواز والطلاق بمنتهى البساطة، وهو عبارة عن سؤال لو رجع الزمن بأي راجل هو ومراته هل هيتجوزها هي هي، ونفس السؤال للست هل هتتجوز جوزها هو هو؟"، مضيفا: "إحنا مش عايزين إجابات يا جماعة، إحنا جايين نهدي النفوس"، وتابع ساخرا: "حاسس إنه هيعمل مشاكل في مصر أول ما ينزل".

وأعرب عبد العزيز، في برنامج "الراديو بيضحك" على "راديو 9090، عن سعادته بفوزه بجائزة دير جيست، عن فيلميه "الفيل الأزرق"، و"نادي الرجال السري". وقال عن المخرج أحمد الجندي: "فاهم كوميديا كويس أوي، ومن السهل إنك تبكي الشعب المصري، لأنه دمعته قريبة وعاطفي جدا، وإن أصعب شيء هو إضحاك الشعب المصري، لأن دمه