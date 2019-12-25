رياضة

سموحة يوقف انتصارات الجونة والمصري يخطف الفوز

تحرير:علي الزيني ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م
سموحة
سموحة
بعد مواجهة مثيرة، خطف فريق سموحة فوزًا ثمينًا، من نظيره الجونة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، رونالدو وانجا سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف الترهوني الهدف الثاني، فيما قلص أحمد حمدي الفارق للضيوف، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر، بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.
سموحة نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثانية والأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عن طريق رونالدو وانجا، بتسديدة زاحفة سكنت شباك محمود الغرباوي، وفي الدقيقة 60 ضاعف الفريق السكندري النتيجة عن طريق الترهوني. وفي الدقيقة 71، احتسب الحكم ركلة جزاء للجونة، بعد عرقلة أحمد حمدي، من محمد الترهوني،
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مصر للمقاصة (2)

ميدو يجهز 3 مفاجآت قبل مواجهة الأهلي

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي، مصر للمقاصة، حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، إذ قرر ميدو تصعيد ثلاثة ناشئين من فريق 2001، لتجهيزهم للمباريات المقبلة ودعم بعض المراكز، والناشئون الصاعدون هم هشام شعبان ويحيى السيد في خط الدفاع، وأحمد مصطفى حارس مرمى. ويحتل الفريق الفيومي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة.
بيراميدز-وادي دجلة (2)

في مباراة مثيرة.. بيراميدز يفوز على وادي دجلة

حقق فريق بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق عبدالله السعيد، ليحقق الفريق الفوز الأول تحت القيادة الفنية، لـ عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الذي تولى المهمة خلفًا لسيباستيان ديسابر، ورفع بيراميدز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ست نقاط في المركز الأخير.
الزمالك -وانبى (6)

التعادل يحسم لقاء إنبي وحرس الحدود في الدوري

في لقاء ضعيف ومتواضع فنيًا، حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء نادي إنبي أمام حرس الحدود، الذي أقيم اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وقاد المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، وعاونه الثنائي عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما كان هاني أمين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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المصري البورسعيدي

المصري يخطف نقطة ثمينة من بيراميدز في الدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، ونظيره بيراميدز، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب «الجيش بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن أسوان الذي يحتل المركز الثامن عشر والأخير، في المقابل جاء بيراميدز في المركز السابع برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن الزمالك، صاحب المركز الرابع.
الزمالك وسموحة (18)

الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأسند الاتحاد إدارة مباراة الزمالك ونظيره سموحة، التي ستقام مساء غدً الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي»، لمحمد الحنفي الحكم الدولي، على أن يعاونه أحمد حسام طه، ومحمود رضا، ومحمد سيد بكر حكما رابعا. كما يواجه فريق المصري نظيره بيراميدز بعد غد السبت، على ملعب «ستاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة ذاتها، ويقودها محمد عادل حكم ساحة، وتحسين السادات واسامه السيد، وسالم متعب حكمًا رابعًا
رضا شحاته

رضا شحاتة: حسام غالي يقوم بدور احترافي في الجونة

يرى رضا شحاتة المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن فريقه لا يحتاج لأي صفقة خلال شهر يناير المقبل، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي فاز بها الفريق الساحلي على نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "لا يهمني الاستمرار على رأس القيادة الفنية أم لا، أنا مستعد العمل كرجل أول أو ثان، أبحث عن العمل وليس المناصب".
سباستيان-ديسابر (7)

مدرب بيراميدز: محبط من الخسارة أمام الجونة

أكد المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن خسارة الفريق لمباراتين على التوالي أمر مُحبط، لكنه لا يعني ضياع كل شيء، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي خسرها فريقه أمام الجونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "محبط للغاية من ثاني هزيمة على التوالي، هناك بعض المشاكل التي ظهرت بشكل واضح اليوم".
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