سموحة يوقف انتصارات الجونة والمصري يخطف الفوز

تحرير:علي الزيني ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م

سموحة

بعد مواجهة مثيرة، خطف فريق سموحة فوزًا ثمينًا، من نظيره الجونة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، رونالدو وانجا سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف الترهوني الهدف الثاني، فيما قلص أحمد حمدي الفارق للضيوف، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر، بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.

سموحة نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثانية والأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عن طريق رونالدو وانجا، بتسديدة زاحفة سكنت شباك محمود الغرباوي، وفي الدقيقة 60 ضاعف الفريق السكندري النتيجة عن طريق الترهوني. وفي الدقيقة 71، احتسب الحكم ركلة جزاء للجونة، بعد عرقلة أحمد حمدي، من محمد الترهوني،