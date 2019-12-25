جريمة

سكين وجثة.. زوج يقتل زوجته بسبب المخدرات في قنا

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
لم تكن "أسماء" تدري، أن رفضها منح زوجها أموالا لشراء المواد المخدرة سيكلفها حياتها، إذ سدد لها طعنة نافذة بالصدر، لفظت على أثرها أنفاسها الأخيرة، وتلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نقادة يفيد بورود إشارة من مستشفى نقادة المركزي باستقباله ربة منزل جثة هامدة متأثرة بإصابتها بطعنة نافذة بالصدر، وانتقلت الأجهزة الأمنية، لموقع البلاغ وفرضت كردونا أمنيا، وتم استدعاء المعمل الجنائي، فيما كشفت التحريات الأولية، أن الجثة لـ"أسماء أ." 32 عامًا، ربة منزل، مصابة بطعنة سكين في منزلها.

واستدعت الأجهزة الأمنية، أسرة المجني عليها، لمعرفة المترددين على منزلها، وكشفت التحريات عن نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها وزوجها، بعد أن طلب منها مبلغا ماليا، إلا أنها رفضت ما دفعه لطعنها بسكين المطبخ.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

حريق

مصرع طفلين في حريق شقة سكنية بكرداسة

اندلع حريق داخل شقة سكنية في منطقة أبو رواش بمدينة كرداسة بالجيزة، أسفر عن مصرع طفلين شقيقين بعد تفحم غرفتهما بالكامل أثناء نومهما، وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة كفر حكيم بمركز كرداسة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب، والسيطرة على الحريق.
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بأعيرة نارية.. مقتل طفل وإصابة شاب في مشاجرة بالبدرشين

إطلاق أعيرة نارية، وخلافات بسبب الجيرة، بقرية العزيزية بالبدرشين بالجيزة، انتهت بمقتل طفل، وإصابة آخر، وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية، بقرية العزيزية دائرة مركز شرطة البدرشين، لتنتقل قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها.
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بكفالة 500 جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين بقتل «كلب المطرية»

قررت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل المتهمين بالتعدي على كلب بالمطرية حتى القتل، بكفالة قدرها 500 جنيه لكل متهم، إذ كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بالتعدي على كلب أمام المارة بأحد الشوارع بالمطرية، بسبب قتله أحد الأغنام الخاصة بالمتهمين، ما أثار حفيظتهم، وقاموا بتمزيق جسده باستخدام أسلحة بيضاء.. وتعود الأحداث بعد نشر مقطع فيديو يرصد بعض الأشخاص يستخدمون أسلحة بيضاء لقتل وتعذيب كلب في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، لتثار ردود فعل غاضبة على السوشيال ميديا، تطالب بسرعة تحديد وضبط المتهمين ومعاقبتهم وفق القانون.
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«المنوم في الشاي».. جريمة قتل برعاية «أصيلة» وعشيقها

«أصيلة».. اسم على غير مسمى، باعت عشرة السنين، وظلت تخدع زوجها وارتمت في أحضان الشيطان، بعدما سقطت في الوحل، وسلمت جسدها لعشيقها، وعاشت معه أيامًا في الحرام، لم يردعها ضميرها، وراحت تخطط مع عشيقها للتخلص من زوجها حتى يخلو لهما الجو، بعدما وعدها بالزواج، إذ ظن العشيقان أن جريمتهما لن تكتشف، إلا أنهما التقيا في النهاية في كلبش واحد. تعود الأحداث إلى تلقي مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة «صبري. ج»، 49 سنة، نجار، بشقته في حي الكويت بمنطقة الجبل الأصفر.
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كواليس جريمة أرشد ضحيتها عن قاتليه قبل وفاته

كشفت مباحث الجيزة ملابسات مقتل سائق توك توك عثر عليه بالطريق، إذ تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالعثور على سائق "توك توك" مُقيم بمنطقة الهرم مصابا بجروح فى الرأس وجرى نقله إلى أقرب مستشفى، وبمناقشته قررأنه أثناء قيادته "التوك توك" خاصته بمنطقة فيصل طلب منه شخصان مجهولان توصيلهما إلى منطقة أبو رواش بدائرة المركز، وأثناء سيرهم بمكان الواقعة تعديا عليه بالضرب بجسم صلب محدثان إصابته، واستوليا منه على "التوك توك" قيادته وفرا هاربين، وفى وقت لاحق توفى المصاب بالمستشفى متأثراً بإصابته.
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قتله ودفنه بالصحراء.. الزميل الخائن ولغز اختفاء سائق

7 أيام بالتمام والكمال عكف خلالها ضباط الشرطة بإدارة البحث الجانئي في مديرية أمن سوهاج على فك طلاسم اختفاء سائق مقيم بدائرة مركز أخميم، خطة بحث محكمة وضعها مدير المباحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم بحثا عن طرف الخيط يقودهم إلى حل اللغز لاسيما حالة الغضب التي تسود القرية محل سكن الشخص المُبلغ باختفائه من خلال تتبع خط سره والوقوف على آخر مشاهدات له وصولا إلى أن الجاني ليس غريبا، وأن زميله أجهز عليه بدافع السرقة.
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«ولع سيجارة جنب الجثة».. سوداني يقتل شقيقه في الدقي

شهد ميدان المساحة بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، جريمة قتل مؤسفة عندما أقدم شاب سوداني يعاني من أزمة نفسية على قتل شقيقه الأصغر، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية حادة بينهما تطورت إلى مشاجرة حامية الوطيس، أسرع على إثرها الأكبر إلى المطبخ واستل سكينا، وسدد له طعنة نافذة أسفل الرقبة أردته قتيلا في الحال وسط ذهول والدتهما التي حاولت السيطرة على نجليها لكن دون جدوى، لتطلق صرات استغاثة تجمع على إثرها الأهالي الذين أبلغوا شرطة النجدة وأخطرت بدورها قسم شرطة الدقي.
مخدر-الحشيش

القبض على عاطل بحوزته مخدرات في الفيوم

وجه ضباط وحدة مباحث سنورس بمحافظة الفيوم، صفعة قوية لعاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، إذ أكدت التحريات والمعلومات قيام "علاء. ج. ر"، عاطل، ومُقيم بدائرة المركز بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذًا من دائرة مركز شرطة سنورس مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته لسلاح نارى بقصد حماية نشاطه. وردت معلومات للنقيب محمد علي معاون مباحث المركز عن أماكن تواجده، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة المقدم سامح عبدالظاهر رئيس المباحث، والنقيب محمد الهاين رئيس وحدة تنفيذ الأحكام أسفرت عن ضبطه.
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