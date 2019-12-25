سكين وجثة.. زوج يقتل زوجته بسبب المخدرات في قنا

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

لم تكن "أسماء" تدري، أن رفضها منح زوجها أموالا لشراء المواد المخدرة سيكلفها حياتها، إذ سدد لها طعنة نافذة بالصدر، لفظت على أثرها أنفاسها الأخيرة، وتلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نقادة يفيد بورود إشارة من مستشفى نقادة المركزي باستقباله ربة منزل جثة هامدة متأثرة بإصابتها بطعنة نافذة بالصدر، وانتقلت الأجهزة الأمنية، لموقع البلاغ وفرضت كردونا أمنيا، وتم استدعاء المعمل الجنائي، فيما كشفت التحريات الأولية، أن الجثة لـ"أسماء أ." 32 عامًا، ربة منزل، مصابة بطعنة سكين في منزلها.

واستدعت الأجهزة الأمنية، أسرة المجني عليها، لمعرفة المترددين على منزلها، وكشفت التحريات عن نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها وزوجها، بعد أن طلب منها مبلغا ماليا، إلا أنها رفضت ما دفعه لطعنها بسكين المطبخ.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.