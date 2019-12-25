دار الإفتاء تشرح كيفية أداء صلاة كسوف الشمس

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م

كسوف الشمس _ أرشيفية

قالت دار الإفتاء المصرية إن صلاة الكسوف والخسوف سنة عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه، وأضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة، وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان".

وعن كيفية صلاة كسوف الشمس، أوضحت: "أعلى الكمال في كيفيتها، أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعًا طويلا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل