جريمة

بكفالة 500 جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين بقتل «كلب المطرية»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م
كلب - أرشفية
كلب - أرشفية
قررت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل المتهمين بالتعدي على كلب بالمطرية حتى القتل، بكفالة قدرها 500 جنيه لكل متهم، إذ كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بالتعدي على كلب أمام المارة بأحد الشوارع بالمطرية، بسبب قتله أحد الأغنام الخاصة بالمتهمين، ما أثار حفيظتهم، وقاموا بتمزيق جسده باستخدام أسلحة بيضاء.. وتعود الأحداث بعد نشر مقطع فيديو يرصد بعض الأشخاص يستخدمون أسلحة بيضاء لقتل وتعذيب كلب في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، لتثار ردود فعل غاضبة على السوشيال ميديا، تطالب بسرعة تحديد وضبط المتهمين ومعاقبتهم وفق القانون.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 4 متهمين بينهم صاحبه، وبرروا فعلتهم لدى الإدلاء بأقوالهم أمام رجال المباحث، بديوان قسم شرطة المطرية، قائلين: "الكلب مسك في معزة، فضربناه علشان ننقذها"، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة للتحقيق. ونشرت حنان دعبس، مدير مؤسسة حماية الحيوان، على صفحتها الشخصية
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حريق

مصرع طفلين في حريق شقة سكنية بكرداسة

اندلع حريق داخل شقة سكنية في منطقة أبو رواش بمدينة كرداسة بالجيزة، أسفر عن مصرع طفلين شقيقين بعد تفحم غرفتهما بالكامل أثناء نومهما، وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة كفر حكيم بمركز كرداسة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب، والسيطرة على الحريق.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

بأعيرة نارية.. مقتل طفل وإصابة شاب في مشاجرة بالبدرشين

إطلاق أعيرة نارية، وخلافات بسبب الجيرة، بقرية العزيزية بالبدرشين بالجيزة، انتهت بمقتل طفل، وإصابة آخر، وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية، بقرية العزيزية دائرة مركز شرطة البدرشين، لتنتقل قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها.
جثة-فى-شقة

سكين وجثة.. زوج يقتل زوجته بسبب المخدرات في قنا

لم تكن "أسماء" تدري، أن رفضها منح زوجها أموالا لشراء المواد المخدرة سيكلفها حياتها، إذ سدد لها طعنة نافذة بالصدر، لفظت على أثرها أنفاسها الأخيرة، وتلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نقادة يفيد بورود إشارة من مستشفى نقادة المركزي باستقباله ربة منزل جثة هامدة متأثرة بإصابتها بطعنة نافذة بالصدر، وانتقلت الأجهزة الأمنية، لموقع البلاغ وفرضت كردونا أمنيا، وتم استدعاء المعمل الجنائي، فيما كشفت التحريات الأولية، أن الجثة لـ"أسماء أ." 32 عامًا، ربة منزل، مصابة بطعنة سكين في منزلها.
المتهمة (2)

«المنوم في الشاي».. جريمة قتل برعاية «أصيلة» وعشيقها

«أصيلة».. اسم على غير مسمى، باعت عشرة السنين، وظلت تخدع زوجها وارتمت في أحضان الشيطان، بعدما سقطت في الوحل، وسلمت جسدها لعشيقها، وعاشت معه أيامًا في الحرام، لم يردعها ضميرها، وراحت تخطط مع عشيقها للتخلص من زوجها حتى يخلو لهما الجو، بعدما وعدها بالزواج، إذ ظن العشيقان أن جريمتهما لن تكتشف، إلا أنهما التقيا في النهاية في كلبش واحد. تعود الأحداث إلى تلقي مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة «صبري. ج»، 49 سنة، نجار، بشقته في حي الكويت بمنطقة الجبل الأصفر.
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

بأعيرة نارية.. مقتل طفل وإصابة شاب في مشاجرة بالبدرشين

إطلاق أعيرة نارية، وخلافات بسبب الجيرة، بقرية العزيزية بالبدرشين بالجيزة، انتهت بمقتل طفل، وإصابة آخر، وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية، بقرية العزيزية دائرة مركز شرطة البدرشين، لتنتقل قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها.
المتهمة (2)

«المنوم في الشاي».. جريمة قتل برعاية «أصيلة» وعشيقها

«أصيلة».. اسم على غير مسمى، باعت عشرة السنين، وظلت تخدع زوجها وارتمت في أحضان الشيطان، بعدما سقطت في الوحل، وسلمت جسدها لعشيقها، وعاشت معه أيامًا في الحرام، لم يردعها ضميرها، وراحت تخطط مع عشيقها للتخلص من زوجها حتى يخلو لهما الجو، بعدما وعدها بالزواج، إذ ظن العشيقان أن جريمتهما لن تكتشف، إلا أنهما التقيا في النهاية في كلبش واحد. تعود الأحداث إلى تلقي مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة «صبري. ج»، 49 سنة، نجار، بشقته في حي الكويت بمنطقة الجبل الأصفر.
كلب

المتهمون بقتل «كلب المطرية»: «مسك في المعزة»

"كلب المطرية" هاشتاج دشنه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أضحى معها حديث الساعة وسط اهتمام وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بعد نشر مقطع فيديو يرصد بعض الأشخاص يستخدمون فيها أسلحة بيضاء لقتل وتعذيب كلب في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة ليخرج الآلاف مطالبين بسرعة تحديد وضبط المتهمين ومعاقبتهم وفق القانون الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التي استجابت سريعا وتمكنت من ضبط 4 متهمين بينهم صاحبه.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النائب العام يحيل 10 متهمين في حريق إيتاي البارود للجنايات

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق إيتاي البارود بالبحيرة، والمسجلة بالقضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاي البارود، لتخريبهم عمدا خطا من خطوط البترول وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة وإصابة أشخاص.. وتعود تفاصيل الواقعة لبلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير.
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