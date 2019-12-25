بكفالة 500 جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين بقتل «كلب المطرية»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م

كلب - أرشفية

قررت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل المتهمين بالتعدي على كلب بالمطرية حتى القتل، بكفالة قدرها 500 جنيه لكل متهم، إذ كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بالتعدي على كلب أمام المارة بأحد الشوارع بالمطرية، بسبب قتله أحد الأغنام الخاصة بالمتهمين، ما أثار حفيظتهم، وقاموا بتمزيق جسده باستخدام أسلحة بيضاء.. وتعود الأحداث بعد نشر مقطع فيديو يرصد بعض الأشخاص يستخدمون أسلحة بيضاء لقتل وتعذيب كلب في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، لتثار ردود فعل غاضبة على السوشيال ميديا، تطالب بسرعة تحديد وضبط المتهمين ومعاقبتهم وفق القانون.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 4 متهمين بينهم صاحبه، وبرروا فعلتهم لدى الإدلاء بأقوالهم أمام رجال المباحث، بديوان قسم شرطة المطرية، قائلين: "الكلب مسك في معزة، فضربناه علشان ننقذها"، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة للتحقيق. ونشرت حنان دعبس، مدير مؤسسة حماية الحيوان، على صفحتها الشخصية