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ضحايا التسوق عبر الإنترنت يفضحون نصابى الأونلاين

مواطنون: الأونلاين مريح لكنه غير مضمون.. و95% نصب وغش تجارى.. وناجون من الفخ: «أيفون مضروب» بـ8 آلاف جنيه.. وبعد الدفع التليفون بيتقفل والأكونت بيختفى
٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م
تسوق إلكتروني
تسوق إلكتروني
أصبح التسوق عبر الإنترنت وسيلة مريحة تنهي الكثير من المعاناة لكن في الوقت ذاته ظهرت لها عيوب، "التحرير" رصدت عددا من تجارب المستهلكين للتسوق عبر الإنترنت، بعضها إيجابى ومعظمها سلبى، إذ تقول آية عبد الرؤوف، 25 سنة، إنها جربت التسوق أونلاين عدة مرات، وفى البداية كانت الطلبات تصلها إلى باب البيت وبنفس الجودة المعروضة فى السلع، لكن مؤخرا، تعاملت مع بعض الصفحات التى تبيع الملابس والإكسسوار عبر "فيسبوك"، وكانت تجربة سيئة للغاية، لأن كل المنتجات وصلتها بجودة سيئة ومختلفة تماما عن الصور المعروضة على الصفحة.
وتشبه آية، تجربة الشراء عبر الإنترنت بـ"ضربة الحظ"، خاصة إذا كان الدفع مسبقا، لأنه فى هذه الحالة لا يمكن استبدالها أو استرجاعها، وتكون مضطرا إلى أن تشترى منتجا سيئا ورديئا ولن تستخدمه وأحياًنا يكون سعره مرتفعا، مشيرة إلى أنها طلبت بعض الإكسسوارات الفضية من صفحة على فيسبوك ودفعت ثمنها على أساس أنها فضة
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تسويق

4 مراحل للنصب في التجارة الإلكترونية.. و«المسوق الوسيط» ضحية جديدة

تجمع تجارة الأونلاين مختلف الأعمار والمؤهلات الدراسية من الرجال والسيدات، حيث أصبحت ملاذا لكل من يريد زيادة الدخل، أو من يبحث عن عمل ويفشل فى الحصول على وظيفة فى القطاعين العام والخاص، ولكنها كأى عمل لها مميزاتها وعيوبها التى يعانى منها كل من يتخذ القرار بأن يمارسها، ومنهم من يعمل لحساب نفسه، وآخرون يختارون أن يكونوا حلقة وصل أو مسوقا وسيطا وبين المصنع وصغار التجار أو الزبائن مقابل نسبة من العملية.
ملح

«غلق مصنع وضبط 10 طن ملح».. حملات مكثفة لصحة الشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الأربعاء، حملة على إحدى المنشآت الغذائية بمدينة صان الحجر، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، إذ أسفرت جهود الحملة عن ضبط 10 طن ملح متحجر لسوء التخزين، وإعدام 700 كجم ملح لوجود تغير في خواصة الطبيعية، كما تم تحرير 3 محاضر جنحة صحية، كما تم سحب 3 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.
احمد-الطيب (3)

الطيب: العالم الإسلامي في حاجة لكل عمل إنساني يخدم الفقراء

ترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الاجتماع السابع والستين للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، لمناقشة جدول الأعمال وبحث ما أسفرت عنه جهود المجلس خلال الفترة الماضية، إذ قال الطيب في بداية الاجتماع، إن العالم الإسلامي، في الوقت الراهن في أشد الحاجة لكل عمل إنساني يخدم الفقراء والمحتاجين، وأن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة يقع على عاتقه الجانب الأكبر لتخفيف العبء عن فقراء العالم الإسلامي، خاصة ضحايا الحروب والأزمات في مختلف بلاد المسلمين.
قناة-السويس-تشهد-عبور-أحدث-وأكبر-سفينة-ركاب-في-العالم

رئيس قناة السويس: عبور 5 آلاف سفينة في 3 أشهر

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن تدشين القاطرة الجديدة "مصطفى محمود" تعد نتاجا للتعاون المثمر بين الهيئة والقوات البحرية، وتخليدا لبطولة الشهيد رائد بحري مصطفى محمود الذي استشهد خلال العملية الشاملة بسيناء العام الماضي، موجها تحية إعزاز وتقدير لأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وجاء ذلك خلال تدشين القاطرة "مصطفى محمود" بقوة شد 70 طن، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أحمد بدوي قائد قاعدة بورسعيد البحرية.
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التجارة-الإلكترونية (4)

الحكومة تخطط لفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية

تدرس الحكومة فرض 4 أنواع ضرائب جديدة على التجارة الإلكترونية، وذلك ضمن مشروع قانون الضرائب على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل هذه الضرائب كل من ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة الدخل، بالإضافة إلى ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الإنترنت. وبدأت الحكومة العام الماضي في إخضاع عدد من منصات التجارة الإلكترونية العاملة داخل مصر إلى ضريبة القيمة المضافة، مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم. ومن المقرر أن تنتهى وزارة المالية من إعداد دراسة بكيفية تحصيل ضرائب على إعلانات الإنترنت، بهدف تنظيم عمل التجارة الإلكترونية.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: 8% مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد الرقمي يساهم فى نمو الناتج المحلى الاجمالى بنسب تترواح بين 6 لـ 8 %، وأضاف معيط خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الاقتصادي اليوم الأحد، ان حجم التعاملات الرقمية حول العالم يقدر بنحو 12 تريليون دولار، واشار الوزير إلى أن نسبة 33 % من المواطنين لديهم اقتصاد مصرفى وحسابات لدى البنوك مما يمثل فرص واعدة للتطور والتحول الرقمى. وأوضح أنه قد تم التعاقد مع إحدى الشركات لميكنة الفواتير إلكترونيا لتطبيق الذكاء الاصطناعي.
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التعليم: المدارس الخاصة جاهزة لامتحانات الثاني الثانوي إلكترونيا

قال الدكتور رضا حجازي مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام، إنه سيتم طباعة نسخة ورقية احتياطية من الامتحانات الإلكترونية المقررة على طلاب الصف الثاني الثانوي العام المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تكليف الإدارات التعليمية بطباعة 15% فقط من إجمالي أعداد طلاب الصف الثاني الثانوي، المقدرين بـ600 ألف طالب وطالبة، كنسخة احتياطية ورقية من امتحانات المواد، وفقا للمواصفات الفنية التي وضعت بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
مجلس-النواب (3)

نائب: يجب إخضاع التجارة الإلكترونية لمنظومة الضرائب

أكد طارق متولي نائب السويس عضو لجنة الصناعة، ضرورة إخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية بشبكة الإنترنت والإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية، مشيدا بإعلان الحكومة عزمها فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية وتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة، مما يعود على الدولة بالنفع، وذلك في ظل ارتكاز المواطنين على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
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