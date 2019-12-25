رياضة

في مباراة مثيرة.. بيراميدز يفوز على وادي دجلة

تحرير:علي الزيني ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م
بيراميدز
بيراميدز
حقق فريق بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق عبدالله السعيد، ليحقق الفريق الفوز الأول تحت القيادة الفنية، لـ عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الذي تولى المهمة خلفًا لسيباستيان ديسابر، ورفع بيراميدز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ست نقاط في المركز الأخير.
بداية المباراة جاءت هادئة، في ظل سيطرة من بيراميدز، في المقابل تراجع لاعبي وادي دجلة إلى وسط ملعبهم، وأجرى دجلة تبديله الأول في الدقيقة 17، بعد إصابة مروان حمدي، وشارك أحمد حسن بدلًا منه. وفي الدقيقة 20، أطلق إيزهاكو يعقوبو، تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت في العارضة، وارتدت إلى أحمد حسن،
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مصر للمقاصة (2)

ميدو يجهز 3 مفاجآت قبل مواجهة الأهلي

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي، مصر للمقاصة، حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، إذ قرر ميدو تصعيد ثلاثة ناشئين من فريق 2001، لتجهيزهم للمباريات المقبلة ودعم بعض المراكز، والناشئون الصاعدون هم هشام شعبان ويحيى السيد في خط الدفاع، وأحمد مصطفى حارس مرمى. ويحتل الفريق الفيومي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة.
الاهلى وسموحة تصوير سامح ابو حسن (2)

سموحة يوقف انتصارات الجونة والمصري يخطف الفوز

بعد مواجهة مثيرة، خطف فريق سموحة فوزًا ثمينًا، من نظيره الجونة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، رونالدو وانجا سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف الترهوني الهدف الثاني، فيما قلص أحمد حمدي الفارق للضيوف، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر، بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.
الزمالك -وانبى (6)

التعادل يحسم لقاء إنبي وحرس الحدود في الدوري

في لقاء ضعيف ومتواضع فنيًا، حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء نادي إنبي أمام حرس الحدود، الذي أقيم اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وقاد المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، وعاونه الثنائي عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما كان هاني أمين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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مرتضى منصور

مرتضى منصور يحضر مباراة الزمالك والإنتاج رغم الإيقاف

وصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى ملعب السلام لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي، التي تجمعهما على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، جاء قرار رئيس النادي بالحضور بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة، التي انتهت بالتعادل السلبي، في الجولة الماضية.
المصري البورسعيدي

المصري يخطف نقطة ثمينة من بيراميدز في الدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، ونظيره بيراميدز، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب «الجيش بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن أسوان الذي يحتل المركز الثامن عشر والأخير، في المقابل جاء بيراميدز في المركز السابع برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن الزمالك، صاحب المركز الرابع.
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مرتضى منصور: نعلم من سرب عقود اللاعبين

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يعلم من يقف وراء، تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نافيًا أن يكون هناك أي تحقيق مع اللاعبين، بشأن هذا الأمر، جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي أكد النادي خلاله أنه :"لا صحة لوجود تحقيقات داخل النادي بسبب تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي." وقال البيان:"ويؤكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه يعلم من وراء تسريب عقود اللاعبين من داخل اتحاد الكرة، حيث إنه قد تم تسريبها عبر الضابط المخابراتي القطري أبو سنيدة لسيستم اتحاد الكرة المصري).
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الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأسند الاتحاد إدارة مباراة الزمالك ونظيره سموحة، التي ستقام مساء غدً الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي»، لمحمد الحنفي الحكم الدولي، على أن يعاونه أحمد حسام طه، ومحمود رضا، ومحمد سيد بكر حكما رابعا. كما يواجه فريق المصري نظيره بيراميدز بعد غد السبت، على ملعب «ستاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة ذاتها، ويقودها محمد عادل حكم ساحة، وتحسين السادات واسامه السيد، وسالم متعب حكمًا رابعًا
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