في مباراة مثيرة.. بيراميدز يفوز على وادي دجلة

تحرير:علي الزيني ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م

بيراميدز

حقق فريق بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق عبدالله السعيد، ليحقق الفريق الفوز الأول تحت القيادة الفنية، لـ عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الذي تولى المهمة خلفًا لسيباستيان ديسابر، ورفع بيراميدز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ست نقاط في المركز الأخير.

بداية المباراة جاءت هادئة، في ظل سيطرة من بيراميدز، في المقابل تراجع لاعبي وادي دجلة إلى وسط ملعبهم، وأجرى دجلة تبديله الأول في الدقيقة 17، بعد إصابة مروان حمدي، وشارك أحمد حسن بدلًا منه. وفي الدقيقة 20، أطلق إيزهاكو يعقوبو، تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت في العارضة، وارتدت إلى أحمد حسن،

بداية المباراة جاءت هادئة، في ظل سيطرة من بيراميدز، في المقابل تراجع لاعبي وادي دجلة إلى وسط ملعبهم، وأجرى دجلة تبديله الأول في الدقيقة 17، بعد إصابة مروان حمدي، وشارك أحمد حسن بدلًا منه.



وفي الدقيقة 20، أطلق إيزهاكو يعقوبو، تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت في العارضة، وارتدت إلى أحمد حسن، الذي سدد كرة، تصدى لها الهاني سليمان ببراعة وأبعدها عن مناطق الخطورة.



رد بيراميدز جاء سريعًا، عن طريق إيريك تراوري، الذي انفرد بمرمى وادى دجلة، وخرج محمد عبدالمنصف من مرماه، وتصدى للكرة ببراعة، وأبعدها إلى ركلة ركنية، مرت دون أي خطورة.



وفي الدقيقة 73، احتسب الحكم ركلة جزاء، لفريق بيراميدز، بعد لمسة يد على محمد عبدالعاطي، نفذها عبدالله السعيد، بنجاح في شباك وادي دجلة، بتسديدة صاروخية على يمين محمد عبدالمنصف حارس المرمى.