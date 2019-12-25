ميدو يجهز 3 مفاجآت قبل مواجهة الأهلي

تحرير:علي الزيني ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م

المقاصة

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي، مصر للمقاصة، حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، إذ قرر ميدو تصعيد ثلاثة ناشئين من فريق 2001، لتجهيزهم للمباريات المقبلة ودعم بعض المراكز، والناشئون الصاعدون هم هشام شعبان ويحيى السيد في خط الدفاع، وأحمد مصطفى حارس مرمى. ويحتل الفريق الفيومي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة.

وقرر ميدو عمل برنامج إعداد بدني خاص لكل من شريف حازم ومحمد دبش وأحمد عادل عبد المنعم، لتأهيلهم بدنيًّا تحت إشراف جريجور مخطط الأحمال للمقاصة والكابتن محمد عويس، من أجل تجهيزهم قبل موقعة الأهلي. وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن الفريق يستعد بقوة لمباراة الاهلي، ويعكف الجهاز الفني بقيادة ميدو على