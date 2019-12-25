رياضة

بعد وصول السعيد لـ99 هدفًا.. من أبرز نجوم نادي المائة؟

تحرير:محمد جمال ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
شارك عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز اليوم الأربعاء، في فوز فريقه على حساب وادي دجلة، وسجل السعيد هدف المباراة الوحيد، ليصل للهدف 99 في تاريخه ببطولة الدوري المصري، ليتبقى له هدف واحد على دخول نادي المائة، ويأخذ مقعدا جديدا مع كبار نجوم الكرة في مصر، الذي يعد أبرزهم حسام حسن وأحمد الكأس والراحل حسن الشاذلي ومحمود الخطيب. وسجل عبد الله السعيد لاعب خط وسط بيراميدز 50 هدفًا مع فريقه الأسبق الأهلي، و34 هدفًا بقميص الإسماعيلي و15 هدفًا مع فريقه الحالي بيراميدز.
وجاءت قائمة اللاعبين المصريين الذين دخلوا نادي المائة، كالتالي: 1- حسن الشاذلي– 173 هدفًا، سجلها خلال الفترة ما بين 1960 حتى 1977. 2- حسام حسن– 168 هدفًا، سجلها في الفترة ما بين 1985 حتى 2007. 3- مصطفى الضظوي – 127 هدفًا، سجلهما في الفترة ما بين 1948 حتي 1964. 4- مصطفى رياض–
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