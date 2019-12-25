بأعيرة نارية.. مقتل طفل وإصابة شاب في مشاجرة بالبدرشين

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م

مشاجرة - أرشيفية

إطلاق أعيرة نارية، وخلافات بسبب الجيرة، بقرية العزيزية بالبدرشين بالجيزة، انتهت بمقتل طفل، وإصابة آخر، وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية، بقرية العزيزية دائرة مركز شرطة البدرشين، لتنتقل قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها.