جريمة

بأعيرة نارية.. مقتل طفل وإصابة شاب في مشاجرة بالبدرشين

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
إطلاق أعيرة نارية، وخلافات بسبب الجيرة، بقرية العزيزية بالبدرشين بالجيزة، انتهت بمقتل طفل، وإصابة آخر، وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية، بقرية العزيزية دائرة مركز شرطة البدرشين، لتنتقل قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها.

بإجراء التحريات، وسؤال شهود العيان، تبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، أطلقت خلالها الأعيرة النارية، أسفرت عن مصرع طفل 10 سنوات، وأصيب آخر في العقد الثاني، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حريق

مصرع طفلين في حريق شقة سكنية بكرداسة

اندلع حريق داخل شقة سكنية في منطقة أبو رواش بمدينة كرداسة بالجيزة، أسفر عن مصرع طفلين شقيقين بعد تفحم غرفتهما بالكامل أثناء نومهما، وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة كفر حكيم بمركز كرداسة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب، والسيطرة على الحريق.
كلب (2)

بكفالة 500 جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين بقتل «كلب المطرية»

قررت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل المتهمين بالتعدي على كلب بالمطرية حتى القتل، بكفالة قدرها 500 جنيه لكل متهم، إذ كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بالتعدي على كلب أمام المارة بأحد الشوارع بالمطرية، بسبب قتله أحد الأغنام الخاصة بالمتهمين، ما أثار حفيظتهم، وقاموا بتمزيق جسده باستخدام أسلحة بيضاء.. وتعود الأحداث بعد نشر مقطع فيديو يرصد بعض الأشخاص يستخدمون أسلحة بيضاء لقتل وتعذيب كلب في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، لتثار ردود فعل غاضبة على السوشيال ميديا، تطالب بسرعة تحديد وضبط المتهمين ومعاقبتهم وفق القانون.
جثة-فى-شقة

سكين وجثة.. زوج يقتل زوجته بسبب المخدرات في قنا

لم تكن "أسماء" تدري، أن رفضها منح زوجها أموالا لشراء المواد المخدرة سيكلفها حياتها، إذ سدد لها طعنة نافذة بالصدر، لفظت على أثرها أنفاسها الأخيرة، وتلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نقادة يفيد بورود إشارة من مستشفى نقادة المركزي باستقباله ربة منزل جثة هامدة متأثرة بإصابتها بطعنة نافذة بالصدر، وانتقلت الأجهزة الأمنية، لموقع البلاغ وفرضت كردونا أمنيا، وتم استدعاء المعمل الجنائي، فيما كشفت التحريات الأولية، أن الجثة لـ"أسماء أ." 32 عامًا، ربة منزل، مصابة بطعنة سكين في منزلها.
المتهمة (2)

«المنوم في الشاي».. جريمة قتل برعاية «أصيلة» وعشيقها

«أصيلة».. اسم على غير مسمى، باعت عشرة السنين، وظلت تخدع زوجها وارتمت في أحضان الشيطان، بعدما سقطت في الوحل، وسلمت جسدها لعشيقها، وعاشت معه أيامًا في الحرام، لم يردعها ضميرها، وراحت تخطط مع عشيقها للتخلص من زوجها حتى يخلو لهما الجو، بعدما وعدها بالزواج، إذ ظن العشيقان أن جريمتهما لن تكتشف، إلا أنهما التقيا في النهاية في كلبش واحد. تعود الأحداث إلى تلقي مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة «صبري. ج»، 49 سنة، نجار، بشقته في حي الكويت بمنطقة الجبل الأصفر.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثه-في-ارض-زراعيه (3)

كواليس جريمة أرشد ضحيتها عن قاتليه قبل وفاته

كشفت مباحث الجيزة ملابسات مقتل سائق توك توك عثر عليه بالطريق، إذ تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالعثور على سائق "توك توك" مُقيم بمنطقة الهرم مصابا بجروح فى الرأس وجرى نقله إلى أقرب مستشفى، وبمناقشته قررأنه أثناء قيادته "التوك توك" خاصته بمنطقة فيصل طلب منه شخصان مجهولان توصيلهما إلى منطقة أبو رواش بدائرة المركز، وأثناء سيرهم بمكان الواقعة تعديا عليه بالضرب بجسم صلب محدثان إصابته، واستوليا منه على "التوك توك" قيادته وفرا هاربين، وفى وقت لاحق توفى المصاب بالمستشفى متأثراً بإصابته.
تصادم- قطار -بالعربية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم قطار بسيارة بالدقهلية

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص بمزلقان "الصوفي" على طريق "ميت غمر - الزقازيق" بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الخميس، وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفى طريق الزقازيق، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
جثة (5)

«ولع سيجارة جنب الجثة».. سوداني يقتل شقيقه في الدقي

شهد ميدان المساحة بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، جريمة قتل مؤسفة عندما أقدم شاب سوداني يعاني من أزمة نفسية على قتل شقيقه الأصغر، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية حادة بينهما تطورت إلى مشاجرة حامية الوطيس، أسرع على إثرها الأكبر إلى المطبخ واستل سكينا، وسدد له طعنة نافذة أسفل الرقبة أردته قتيلا في الحال وسط ذهول والدتهما التي حاولت السيطرة على نجليها لكن دون جدوى، لتطلق صرات استغاثة تجمع على إثرها الأهالي الذين أبلغوا شرطة النجدة وأخطرت بدورها قسم شرطة الدقي.
طعنات-سكين-جريمة

«العيال والساطور».. مقتل شاب على يد جيرانه في حلوان

تعدى شقيقان على جارهما بـ"ساطور"، وأصاباه بثلاث طعنات؛ ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته، وتلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر العمالي، باستقبال "أحمد. م"، عامل، ومقيم بمنطقة عرب غنيم بحلوان، جثة هامدة ومصابا بجرح قطعي في الرقبة، وطعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه واثنين من جيرانه، وكشفت التحريات أن مشاجرة بسبب لهو الأطفال، سرعان ما تطورت إلى تعدي المتهمين خلالها على المجني عليه بسلاح أبيض "ساطور" وإصابته؛ ما أدى إلى وفاته.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]