10 نصائح للشراء الآمن عبر مواقع التسوق على الإنترنت

تحرير:أحمد مطاوع ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

?أطلق جهاز حماية المستهلك، العديد من حملات التوعية الخاصة بكيفية تعامل المستهلكين بشكل آمن لمنصات التجارة الإلكترونية ومكافحة الغش والإعلانات المضللة، ويخصص الجهاز رقم 19588 لتلقى الشكاوى أو عبر الموقع الإلكترونى www.cpa.gov.eg.

يقول اللواء راضى عبد المعطى رئيس الجهاز، إن الهدف من هذه الحملات، التوعية بأهم الإرشادات التى يجب مراعاتها عند إتمام عملية بيع أو شراء المنتجات بما يحافظ على أمان المستهلك الشخصى، مثل ضرورة معاينة المنتج قبل الدفع، إلى جانب ضرورة التأكد من جودة المنتج ومطابقته للمواصفات خاصة إذا كان سعر المعروض أقل

يقول اللواء راضى عبد المعطى رئيس الجهاز، إن الهدف من هذه الحملات، التوعية بأهم الإرشادات التى يجب مراعاتها عند إتمام عملية بيع أو شراء المنتجات بما يحافظ على أمان المستهلك الشخصى، مثل ضرورة معاينة المنتج قبل الدفع، إلى جانب ضرورة التأكد من جودة المنتج ومطابقته للمواصفات خاصة إذا كان سعر المعروض أقل كثيرا من سعر السوق، مؤكدا أن قانون حماية المستهلك الجديد سيعمل على تنظيم عمل التجارة الإلكترونية والبيع أونلاين من خلال وضع ضوابط تحمى المستهلك والتجار معا.

وأصدر الجهاز، مؤخرا نشرة إرشادية للمستهلكين تضمنت مجموعة من النصائح، عند الشراء من المواقع الإلكترونية، لحمايتهم من عمليات النصب والاحتيال والبيع العشوائى للسلع مجهولة المصدر عبر الإنترنت.



1- تجول بين المواقع الإلكترونية المختلفة قبل أن تقوم بعملية الشراء، حيث يمكنك مقارنة الأسعار والمواصفات.



2- تسوق عبر موقع آمن يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية.



3- قبل إرسال بياناتك للموقع الذى ستشترى منه تأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة ببطاقتك الائتمانية.



4- احرص على الشراء من المواقع التى تحظى بسُمعة طيبة واقرأ جيدًا شروط البيع والشراء.



5- احتفظ بنسخة من أمر الشراء فى كل مرة تشترى فيها عبر الإنترنت.



6- لا تعط أبدا تفاصيل وبيانات بطاقتك الائتمانية عبر البريد الإلكترونى أو غرفة المحادثة.



7- قم بمراجعة الكشف الخاص ببطاقة الائتمان لعمليات الشراء التى قمت بها عبر الإنترنت وأسماء الشركات التى قمت بالشراء منها.



8- استعمل بطاقة ائتمانية واحدة فقط للشراء عبر الإنترنت واستعملها لهذا الغرض فقط.



9- انعدام شروط المعاينة قبل الشراء قد يؤدى إلى وقوع المستهلك كفريسة للسلع المغشوشة.



10- اقرأ البيانات الإيضاحية للسلع المعروض للبيع وتأكد من مسئولية وكلفة النقل.



ويقدم خبراء فى مجال التسوق الإلكترونى، إلى معتادى الشراء أونلاين أو المقبلين على التجربة، مجموعة من 4 نصائح مهمة:



1- يفضل مقابلة البائع فى مكان عام مثل: محطة مترو - مول - كافيه.



2- احرص على فحص المنتج جيدا قبل دفع أى أموال، ولا تنخدع فى العروض الرخيصة.

3- لا تتعامل مع الأشخاص الذين يرغبون فى معرفة معلومات شخصية عنك، مثل العمر و رقم الحساب البنكى.



4- لا تدفع أى أموال قبل إتمام علمية الشراء تماما، واحذر من الدفع عبر "الفيزا".