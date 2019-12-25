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بقرار جمهوري.. إعادة تخصيص أراض في أسوان لتعويض المتضررين

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 654 لسنة 2019، بإعادة تخصيص قطعتي أرض بناحية محافظة أسوان لصالح محافظة أسوان، لتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وينص القرار، أيضا، في مادته الثانية على إعادة تخصيص قطع أراضي بناحية محافظة أسوان لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالي المنطقة، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن. ونشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية.

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10 نصائح للشراء الآمن عبر مواقع التسوق على الإنترنت

?أطلق جهاز حماية المستهلك، العديد من حملات التوعية الخاصة بكيفية تعامل المستهلكين بشكل آمن لمنصات التجارة الإلكترونية ومكافحة الغش والإعلانات المضللة، ويخصص الجهاز رقم 19588 لتلقى الشكاوى أو عبر الموقع الإلكترونى www.cpa.gov.eg.
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4 مراحل للنصب في التجارة الإلكترونية.. و«المسوق الوسيط» ضحية جديدة

تجمع تجارة الأونلاين مختلف الأعمار والمؤهلات الدراسية من الرجال والسيدات، حيث أصبحت ملاذا لكل من يريد زيادة الدخل، أو من يبحث عن عمل ويفشل فى الحصول على وظيفة فى القطاعين العام والخاص، ولكنها كأى عمل لها مميزاتها وعيوبها التى يعانى منها كل من يتخذ القرار بأن يمارسها، ومنهم من يعمل لحساب نفسه، وآخرون يختارون أن يكونوا حلقة وصل أو مسوقا وسيطا وبين المصنع وصغار التجار أو الزبائن مقابل نسبة من العملية.
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ضحايا التسوق عبر الإنترنت يفضحون نصابى الأونلاين

أصبح التسوق عبر الإنترنت وسيلة مريحة تنهي الكثير من المعاناة لكن في الوقت ذاته ظهرت لها عيوب، "التحرير" رصدت عددا من تجارب المستهلكين للتسوق عبر الإنترنت، بعضها إيجابى ومعظمها سلبى، إذ تقول آية عبد الرؤوف، 25 سنة، إنها جربت التسوق أونلاين عدة مرات، وفى البداية كانت الطلبات تصلها إلى باب البيت وبنفس الجودة المعروضة فى السلع، لكن مؤخرا، تعاملت مع بعض الصفحات التى تبيع الملابس والإكسسوار عبر "فيسبوك"، وكانت تجربة سيئة للغاية، لأن كل المنتجات وصلتها بجودة سيئة ومختلفة تماما عن الصور المعروضة على الصفحة.
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دار الإفتاء تشرح كيفية أداء صلاة كسوف الشمس

قالت دار الإفتاء المصرية إن صلاة الكسوف والخسوف سنة عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه، وأضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة، وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان".
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السيسي: لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة المصرية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى المرأة المصرية، قائلًا: "أقول لكم لسنا نحن من نعطيكم مكانتكم، بل أنتم تتقدموا الصفوف وتأخذوا المكان والمكانة التي تستحقونها، وهذا الكلام قد يؤلم أو قد يرفضه بعض الرجال، ولكن لو راعينا الإنصاف في نفوسنا وعقولنا وإحساسنا.. والحقيقة أنه لولا المرأة في العالم ما وجدت الإنسانية.. كل الإنسانية.. وهذه حقيقة أرجو أن نقولها لبعضنا البعض". وتابع الرئيس خلال جلسة "تعزيز دور المرأة الإفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية"، اليوم الخميس، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المنعقد في أسوان: "من خلال تجربتنا في مصر فإنه في كل مرة يتم تعيين مسؤولة في الحكومة أو المحافظة أو أي مهمة، تكون المرأة هي الأكثر مسؤولية والأكثر كفاءة وانتظامًا وهي الأقل فسادًا.. إن لم تكن غير فاسدة على الإطلاق".
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السيسي: المرأة المصرية تحركت في 2013 لحماية وطنها

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس فعاليات اليوم الثاني للنسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا المنعقد بمدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي. ويشارك في المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة، حيث يستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019. حضر الفعاليات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
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السيسي: هناك أملا وتفاؤلا بمستقبل إفريقيا رغم الصعوبات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن إفريقيا تحتاج إلى مقاربة شاملة في معالجة التحديات التي تواجهها، والتي بدورها تكون مبنية على التنمية المستدامة في القارة، مؤكدا خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية بعنوان "إفريقيا التي نريدها.. استدامة الأمن والسلام والأمن والتنمية"، إنه التحديات التي تواجه إفريقيا، أنه "على الرغم من كل التحديات الموجودة ورغم كل الصعوبات التي تواجه القارة، أرى أن هناك أملا وتفاؤلا بالمستقبل، لكن أرى أن التحرك الذي تحركته القارة الإفريقية خلال السنوات القليلة الماضية، هو تحرك إيجابي جدا ويدعو للتفاؤل وحجم النمو الذي تحقق في كثير من دول القارة يؤكد هذا المعنى".
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غدا.. إطلاق حملة لتنظيم الأسرة بالمجان في 9 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، يقوم بها قطاع السكان وتنظيم الأسرة تحت شعار (حقك تنظمي)، وذلك في 9 محافظات خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل. وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، إن الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإتاحة وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، خاصة المناطق النائية والمحرومة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الزيادة السكانية".
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