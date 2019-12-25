بقرار جمهوري.. إعادة تخصيص أراض في أسوان لتعويض المتضررين

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 654 لسنة 2019، بإعادة تخصيص قطعتي أرض بناحية محافظة أسوان لصالح محافظة أسوان، لتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.