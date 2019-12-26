سعر الدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك بلوم، وبنك الأسكندرية ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك التعمير والإسكان، والبنك العربي الإفريقي، والبنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والبنك المصري الخليجي، والبنك