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استثمار أجنبي مباشر بـ 2.3 مليار دولار في 3 أشهر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 66.2% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019-2020، بمقدار 938 مليون دولار على أساس سنوي، ليصل إلى 2.353 مليار دولار، في مقابل نحو 1.415 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وبلغ صافي التدفقات للخارج بمحافظة الأوراق المالية في مصر حوالي 2 مليار دولار، تزامنا مع تقلبات الأسواق المالية العالمية خاصة الناشئة، بينما تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 1.382 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.012 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وأوضح تقرير المركزي، أن عجز الميزان التجاري لمصر سجل 8.2 مليار دولارخلال الربع الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019-2020، مقابل 9.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، موضحًا أن هذا التراجع جاء محصلة لارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة وفي المقابل تراجع
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اسعار-الذهب-دهب (5)

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 672 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1503 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
وزارة-المالية

2019.. صفحة جديدة للضرائب مع شركاء التنمية

شهد عام 2019، إجراءات فعالة لبدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي، ترتكز على إرساء دعائم الثقة من خلال استراتيجية متكاملة للتواصل البناء والمثمر مع الممولين؛ لضمان رصد مشاكلهم بشكل فورى، والسعي الجاد نحو حلها، وقياس توجهاتهم وتحليلها؛ باعتبارهم شريكًا أصيلاً في تطوير إدارة المنظومة الضريبية، وترجمة أطروحاتهم إلى قرارات وإجراءات تنفيذية تستهدف التيسير على الممولين خاصة في ظل خطة الدولة للتحول التدريجي إلى «مصر الرقمية». وأطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين ومجتمع المال والأعمال.
سبائك-ذهب (2)

بلومبرج: الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء له منذ عام 2010

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية اليوم، الخميس، إن أسعار الذهب العالمية تتجه نحو تسجيل أفضل أداء لها منذ عام 2010، في ظل مكاسب بلغت نسبتها 17% منذ بداية تعاملات هذا العام حتى الآن، ليستقبل المعدن النفيس العام الجديد على أرض صلبة معززا مكاسبه فوق مستوى 1500 دولار للأوقية. وأوضحت الوكالة، أن مبيعات السبائك الذهبية سجلت ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي، كما حققت أسعار العقود الآجلة للذهب قفزة خلال تداولات اليوم مسجلة أعلى مستوى لها في نحو شهر ونصف مع ترقب المستثمرين تطورات الدراما التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

الضرائب تطلق تطبيق على أجهزة المحمول أول يناير

تستعد مصلحة الضرائب لإطلاق تطبيق لأجهزة المحمول في إصداره الأول على موقع جوجل بلاى خاص بالضرائب، أول يناير المقبل، وسيتم نشر التطبيق على موقع ابل في منتصف شهر يناير. ويقدم التطبيق مجموعة من الخدمات، منها كافة الأخبار عن كل ما هو جديد عن مصلحة الضرائب والقوانين الضريبية، كما يتيح هذا التطبيق إمكانية إدخال اسم الشركة ورقم تسجيلها للتأكد مما إذا كانت الشركة مسجلة أم لا، وإذا كان رقم التسجيل يخص الشركة من عدمه، وكذلك الاستعلام عن مواقع المأموريات والمناطق الضريبية في مختلف محافظات الجمهورية، والاستعلام عن مواقع اللجان الداخلية ولجان الطعن.
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قناة-السويس-تشهد-عبور-أحدث-وأكبر-سفينة-ركاب-في-العالم

رئيس قناة السويس: عبور 5 آلاف سفينة في 3 أشهر

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن تدشين القاطرة الجديدة "مصطفى محمود" تعد نتاجا للتعاون المثمر بين الهيئة والقوات البحرية، وتخليدا لبطولة الشهيد رائد بحري مصطفى محمود الذي استشهد خلال العملية الشاملة بسيناء العام الماضي، موجها تحية إعزاز وتقدير لأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وجاء ذلك خلال تدشين القاطرة "مصطفى محمود" بقوة شد 70 طن، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أحمد بدوي قائد قاعدة بورسعيد البحرية.
الفريق-اسامة-ربيع

أسامة ربيع: اضطرابات البحر المتوسط لم تؤثر على قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الإعلان عن الرسوم الجديدة وإيرادات العام الحالي سيتم خلال شهر يناير من العام الجديد وأنه بالرغم من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 3% إلا أن القناة حققت أرباحا ونأمل أن تزيد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الاضطرابات في البحر المتوسط لم تأثر على حركة الملاحة بالعكس السفن في ازدياد بفضل ثقة العالم في قناة السويس كأسرع وأأمن مجرى ملاحي عالمي.
محمد-سعفان

وزير القوى العاملة: نحلم بإقامة مليون مشروع صغير

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة: "فكرة التوظيف قد تغيرت في الوقت الحالي، وانتقلت إلى فكرة إقامة المشروعات الصغيرة، التي نستطيع من خلالها استقبال آلاف من الشباب نحو مستقبل أفضل، ونحن نحلم بإقامة مليون مشروع صغير"، مضيفا: "تم توقيع بروتوكول مع جامعة قناة السويس في ريادة الأعمال، ولا بد من العمل الجماعي والبعد عن الفردية من أجل تحقيق النجاح والتجمع حول هدف واحد هو نجاح الدولة المصرية"، جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء قبل افتتاح الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الذي تنظمه جامعة قناة السويس.
الفريق-اسامة-ربيع

الفريق أسامة ربيع يلتقي سفيرة النرويج لتعزيز التعاون المشترك

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، السفيرة لينا ليند سفيرة النرويج، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية. في كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بسعادة سفيرة النرويج، مؤكدًا على اهتمام الهيئة بدعم علاقات التعاون مع الشركاء في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، معلنا استعداده التام للتعاون وتقديم كل التسهيلات الممكنة التي تكفل اتخاذ خطوات فعلية في أسرع وقت، لاسيما في المجالات المرتبطة باستراتيجية الهيئة لتطوير ترساناتها وإعادة هيكلة الشركات التابعة، فضلا عن نقل التكنولوجيا الأحدث في مجال الاستزراع السمكي.
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