استثمار أجنبي مباشر بـ 2.3 مليار دولار في 3 أشهر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص

البنك المركزي المصري

ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 66.2% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019-2020، بمقدار 938 مليون دولار على أساس سنوي، ليصل إلى 2.353 مليار دولار، في مقابل نحو 1.415 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وبلغ صافي التدفقات للخارج بمحافظة الأوراق المالية في مصر حوالي 2 مليار دولار، تزامنا مع تقلبات الأسواق المالية العالمية خاصة الناشئة، بينما تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 1.382 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.012 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

وأوضح تقرير المركزي، أن عجز الميزان التجاري لمصر سجل 8.2 مليار دولارخلال الربع الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019-2020، مقابل 9.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، موضحًا أن هذا التراجع جاء محصلة لارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة وفي المقابل تراجع