تنفيذ أعمال في السد العالي والخزان بـ235 مليون جنيه

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

السد العالي - صورة أرشيفية

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، بشأن إنجازات الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان خلال عام عام 2019، أنه تم تنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة، لحماية وتدعيم السد العالي والحفاظ عليه. وذكر التقرير أن إنجازات الهيئة العامة للسد العالي شملت تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بتكلفة حوالي 235 مليون جنيه. من جانبه، قال حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، إن القطاع ينفذ حاليا بتنفيذ عملية إعادة تأهيل خزان أسوان القديم في ضوء نتائج وتوصيات دراسة الجدوى التي تم إجراؤها للخزان عام 2009.

وتابع جلال، أن ذلك يتم من خلال اتحاد مكاتب استشارية عالمية بقيادة مكتب (ساليزجيتر) الألماني ليعمل لمدة 50-70 سنة قادمة مع إنشاء كوبري مروري جديد بديلا عن المرور أعلى جسم خزان أسوان، حيث إن زيادة عمر خزان أسوان يساعد على زيادة عمر عمل السد العالي، وذلك باستثمارات إجمالية تصل إلى 76.187 مليون جنيه، في