4.2 مليار دولار إجمالي إيرادات السياحة في 3 أشهر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص

السياحة في مصر

كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الإيرادات السياحية في مصر لتصل إلى 4.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019-2020، في مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.7%. وتوقع صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري، ارتفاع إيرادات السياحة لتصل إلى 16.7 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2019-2020.

وكشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع حجم تحويلات المصريين في الخارج لتصل إلى 6.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019-2020، في مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019.وارتفع إجمالى تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال