إصابة 4 أشخاص إثر إطلاق نار من ملثمين في فرنسا

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

الشرطة الفرنسية - صورة أرشيفية

قالت وسائل إعلام فرنسية، إن مجهولين ملثمين فتحوا النار في أحد شوارع مدينة بيزانسون، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، أحدهم حالته خطيرة. وذكرت المحطة الإذاعية "france bleu" أن الهجوم نفذه 4 أشخاص، مشيرة إلى أن أحد المصابين حالته حرجة نظرا لأنه تعرض لإصابات في الصدر. فيما عثرت الشرطة في مكان الحادث على 15 ظرف رصاصة ورمانة، وفتحت تحقيقا لمعرفة حيثيات الحادث. يذكر أنه في أبريل الماضي، أعلنت النيابة العامة في باريس، اعتقال عدة أشخاص بشبهة التورط في خطة هجوم ضد قوات الأمن الفرنسية "في أجل قصير".

وبحسب بيان النيابة الفرنسية، فإن من بين المتهمين قاصرا محكوما عليه من قبل بالسجن 3 أعوام، بينها عامان مع إيقاف التنفيذ والمراقبة، وذلك لمحاولته التوجه إلى سوريا. ويأتي الإعلان الجديد في إطار تحقيق مفتوح في قضية "عصابة أشرار إرهابية إجرامية"، حسب تعبير السلطات الرسمية الفرنسية. وكان هذا القاصر وضع في