قرار جمهوري بشأن منحة العلوم والتكنولوجيا الأمريكية

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 512 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا الموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وتم نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس. وأمس الأربعاء نشرت الجريدة، القرار الجمهوري رقم 654 لسنة 2019، بإعادة تخصيص قطعتي أرض بناحية محافظة أسوان لصالح محافظة أسوان، لتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي.

وينص القرار، في مادته الثانية على إعادة تخصيص قطع أراضي بناحية محافظة أسوان لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالي المنطقة، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.وفي 17 ديسمبر الجاري، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، صدور القرار الجمهوري