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قرار جمهوري بشأن منحة العلوم والتكنولوجيا الأمريكية

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 512 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا الموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وتم نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس. وأمس الأربعاء نشرت الجريدة، القرار الجمهوري رقم 654 لسنة 2019، بإعادة تخصيص قطعتي أرض بناحية محافظة أسوان لصالح محافظة أسوان، لتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي.
وينص القرار، في مادته الثانية على إعادة تخصيص قطع أراضي بناحية محافظة أسوان لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالي المنطقة، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.وفي 17 ديسمبر الجاري، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، صدور القرار الجمهوري
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ميدان-التحرير

الحكومة: مسلة فرعونية و4 كباش تزين ميدان التحرير

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بجولة تفقدية إلى ميدان التحرير لتفقد أعمال تطوير الميدان، يرافقه وزراء الآثار والسياحة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة. وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى موقف أعمال التطوير التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية، والتي تنفذها شركة المقاولون العرب، حيث بدأ العمل فعليا في أعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون في المنطقة المحيطة بالميدان، وإزالة اللافتات التى تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمرانى المتميز.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

تعديل قانون «صندوق مصر».. الوزراء يوافق على 11 قرارا

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات الهامة منها الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي تهدف أحكامه إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، إذ تتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية، وتكون هذه البحوث تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: منح تكليفات وصلاحيات محددة لنواب الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة بالتشكيل الجديد، حيث توجه بالشكر والتقدير للوزراء والنواب الذين تركوا مواقعهم، على ما بذلوه من جهود لخدمة وطنهم، في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، مؤكدا أن كل جهد مخلص يبذل في هذه المرحلة من تاريخ الوطن هو محل تقدير وعرفان من جانب الوطن وأبنائه. كما وجه مدبولي التهنئة للوزراء الجدد ونوابهم، مشيرا إلى أن نهج الدولة المصرية الراهن، يقوم على أن يسلم كل مسئول المسئولية للذي يليه، ليكمل كل مسيرة الآخر، في حلقة متواصلة من العمل بإخلاص وتفان.
الرئيس-السيسى

الفاتيكان يشيد بسياسة السيسي لتحقيق التقارب بين الديانات

أشاد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التقارب والتعايش والتفاهم بين أبناء كافة الديانات، وهو ما تجسد على أرض الواقع في مصر بممارسات فعلية حملت العديد من الدلالات الرمزية، ورسائل محبة وسلام للعالم أجمع. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه السيسي، اليوم الخميس، وقدم خلاله التهنئة هاتفيا لبابا الفاتيكان بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، متمنيا التوفيق والنجاح لبابا الفاتيكان في رسالته لنشر التسامح الديني والسلام في العالم.
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بقرار جمهوري.. إعادة تخصيص أراض في أسوان لتعويض المتضررين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 654 لسنة 2019، بإعادة تخصيص قطعتي أرض بناحية محافظة أسوان لصالح محافظة أسوان، لتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: يجب تعزيز دور وزارات التعليم العالي في الوطن العربي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز دور وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي كجسر ومنصة تسهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي النابغ وتبادل الخبرات في هذا الصدد، مشيراً إلى أهمية توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وكذا الاهتمام باللحاق بركب الذكاء الاصطناعي وتعظيم الاستفادة من هذه التقنية، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

السيسي يلتقي مجموعة من وزراء التعليم والبحث العرب

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى صباح اليوم الثلاثاء، مع مجموعة من وزراء التعليم والبحث العلمي العرب المشتركين في المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي المنعقد في القاهرة في الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي. من ناحية أخرى، اجتمع الرئيس، أول من أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية.
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السيسي يبعث رسالة للمصريين في الخارج

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد. وقال السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء: "الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر بالخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول العام الميلادي الجديد، متمنيا لكم التوفيق والسداد، وأن يكون العام الجديد محققا لآمالكم وطموحاتكم، وأن يحمل لمصرنا الحبيبة مزيدا من الاستقرار والتقدم والازدهار، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".
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