العاصفة «لولو» تضرب لبنان: رياح وأمطار وثلوج

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

عاصفة ثلجية - صورة أرشفية

يستمر المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان منذ مساء أمس الثلاثاء، الذي عرف باسم "العاصفة لولو"، في التسبب بأضرار مادية، كونه مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات. وفاضت الطرق الرئيسية في البلاد بمياه الأمطار والصرف الصحي، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في كل من خلدة جنوب بيروت وطريق المطار، وفي الضبية والدورة وجونيه شمال العاصمة. وفي منطقة السان سيمون في الجناح جنوب بيروت، أدت الأمطار الغزيرة وارتفاع الموج إلى إغراق البيوت فيها، وناشد السكان الأجهزة الرسمية طوال الليل بعد دخول المياه إلى بيوتهم، إلا أنهم لم يتلقوا المساعدة بعد.

وتعد منطقة السان سيمون واحدة من أفقر المناطق في بيروت، وتعاني سوء الخدمات والبناء غير القانوني في منطقة قريبة من شاطئ البحر. وأدى التساقط الكثيف للأمطار خلال الليل، إلى انهيارات على عدة طرق في الشمال والجنوب والبقاع اللبناني.ففي بيروت، انهار جزء من المقبرة اليهودية في منطقة السوديكو، وهي مقبرة تاريخية