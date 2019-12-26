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العاصفة «لولو» تضرب لبنان: رياح وأمطار وثلوج

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
عاصفة ثلجية - صورة أرشفية
عاصفة ثلجية - صورة أرشفية
يستمر المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان منذ مساء أمس الثلاثاء، الذي عرف باسم "العاصفة لولو"، في التسبب بأضرار مادية، كونه مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات. وفاضت الطرق الرئيسية في البلاد بمياه الأمطار والصرف الصحي، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في كل من خلدة جنوب بيروت وطريق المطار، وفي الضبية والدورة وجونيه شمال العاصمة. وفي منطقة السان سيمون في الجناح جنوب بيروت، أدت الأمطار الغزيرة وارتفاع الموج إلى إغراق البيوت فيها، وناشد السكان الأجهزة الرسمية طوال الليل بعد دخول المياه إلى بيوتهم، إلا أنهم لم يتلقوا المساعدة بعد.
وتعد منطقة السان سيمون واحدة من أفقر المناطق في بيروت، وتعاني سوء الخدمات والبناء غير القانوني في منطقة قريبة من شاطئ البحر. وأدى التساقط الكثيف للأمطار خلال الليل، إلى انهيارات على عدة طرق في الشمال والجنوب والبقاع اللبناني.ففي بيروت، انهار جزء من المقبرة اليهودية في منطقة السوديكو، وهي مقبرة تاريخية
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الجيش-السودانى (1)

الخرطوم ترد على أردوغان: لا نصدر مرتزقة إلى ليبيا

أكدت القوات المسلحة السودانية أن ما يحكم تحركاتها خارج البلاد، هى الاتفاقيات والبروتوكلات المشتركة مع الدول، وأن السودان لا يصدر مرتزقة إلى الدول الأخرى. وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن عامر محمد الحسن، ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن وجود مرتزقة سودانيين يقاتلون في ليبيا: لا علم لنا عما ذكر من أعداد من المرتزقة السودانيين في المسرح العملياتى الليبي"، مشيرا إلى أن الحدود السودانية مع ليبيا مؤمنة تماما بحيث لا يسمح بتحركات مشبوهة من هذا النوع إلى الأراضي الليبية.
اردوغان (4)

أردوغان: اتفقت مع تونس على دعم حكومة السراج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، في يناير المقبل، مضيفا: "سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في يناير المقبل، وذلك لتلبية دعوة حكومة الوفاق الليبية، وتركيا قدمت وستقدم كافة أنواع الدعم لحكومة طرابلس التي تقاتل ضد حفتر الانقلابي المدعوم من دول مختلفة بينها دول عربية"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "الأناضول" التركية.
اردوغان والسراج - ليبيا

الاتفاق التركي الليبي يدخل حيز التنفيذ

دخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ، فجر اليوم الخميس، بعد أن تم نشرها في الجريدة الرسمية التركية. ونشرت الجريدة قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين حكومتي تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر الماضي، وذلك بحسب ما أعنلته وكالة "الأناضول" التركية. وفي 21 ديسمبر الجاري، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مقترح قانون حول المصادقة على مذكرة التفاهم. وتشمل المذكرة دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة.
غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

اليمن: مقتل 15 حوثيا في غارات جوية بمحافظة صعدة

لقي 15 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن مصرعهم، اليوم الأربعاء، بمحافظة صعدة شمال البلاد، إذ ذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني «سبتمبرنت»، أن الغارات استهدفت تجمعات للمليشيا في مديرية كتاف، مما أدى إلى مصرع 15 من عناصرها، وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها. كما لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، بنيران أبطال الجيش اليمني، في مديريتي المتون والمصلوب، بمحافظة الجوف. وقال موقع الجيش اليمني، إن عناصر من مليشيا الحوثي حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبهة حام، إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.
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مظاهرات- لبنان (3)

بعد شهرين من انتفاضة لبنان.. المشهد السياسي يتعثر

أنهى الحراك اللبناني شهره الثاني، وما زال حزب الله يصر على إنهاء هذا الحراك المشتعل بكل الطرق مهما كان الثمن، ورفضهم سماع صوت احتجاجات الشارع المتواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي التي تطالب بإنهاء كل أشكال الفساد كما تطالب بحكومة مستقلة من الاختصاصيين بعد سقوط حكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع، ويطالبون باستعادة المال العام الذي نهبه أركان سلطة المحاصصة الطائفية ويقدر بنحو 800 مليار دولار. إقالة الشعب حكومة الحريري قدمت للثورة اللبنانية جرعة من التفاؤل والقوة، وشعر المحتجون في الشوارع أنهم فعليًّا يمسكون بمفاصل السلطة التنفيذية.
التظاهر -في -لبنان (4)

ملثمون يقتحمون ساحات التظاهر في بيروت ويحرقون خيام المعتصمين

أقدمت مجموعات من الأشخاص تضم المئات ومعظمهم من الملثمين، الليلة، على اقتحام ساحتي التظاهر المركزيتين بوسط العاصمة اللبنانية بيروت (الشهداء ورياض الصلح) وقاموا بإحراق عدد من خيام الاعتصام التي يستخدمها المحتجون للمبيت، في ما سارعت قوات مكافحة الشغب إلى التصدي لهم عبر إطلاق وابل كثيف من القنابل المسيلة للدموع على نحو أجبرهم على التراجع بشكل مؤقت. وبدا واضحا أن تلك المجموعات تنتمي لأحزاب بعينها حيث رددوا الشعارات المميزة لها، وأنهم قدموا من منطقة (الخندق الغميق) القريبة من ساحتي الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة، ودخلوا في اشتباك عنيف مع القوى الأمنية، حيث رشقوا عناصر الأمن وقوات مكافحة الشغب بحجارة كثيفة، كما استخدموا مفرقعات نارية أحدثت تفجيرات مدوية في وسط بيروت.
احتجاجات لبنان

لبنان: حريصون على عدم استخدام العنف تجاه المتظاهرين

أكد مسئول أمني لبناني بارز وجود حرص لدى القوى الأمنية على حماية المظاهرات والاحتجاجات السلمية، باعتبار أن حرية التعبير والتظاهر مُصانة بموجب الدستور والقانون، مشيرا إلى أن المواجهات التي شهدتها العاصمة بيروت أمس، أسفرت عن إصابة 56 عنصرا أمنيا، إذ قال اللواء عماد عثمان المدير العام لجهاز قوى الأمن، خلال تفقده شوارع وساحات العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم، إنه حضر للتأكيد على الضباط الذين يتواجدون على الأرض، بضرورة عدم اللجوء إلى العنف في التعامل مع المتظاهرين السلميين، باعتبار أن المحتجين في الشوارع هم مواطنون لبنانيون "وهم أهلنا وأسرنا".
طقس-معتدل (2)

غدا الحرارة تعود لمعدلاتها.. وانحسار الأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الإثنين، أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها وتهدأ الرياح وتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء، ليسود البلاد طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية.
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