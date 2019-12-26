الضرائب تطلق تطبيق على أجهزة المحمول أول يناير

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

تستعد مصلحة الضرائب لإطلاق تطبيق لأجهزة المحمول في إصداره الأول على موقع جوجل بلاى خاص بالضرائب، أول يناير المقبل، وسيتم نشر التطبيق على موقع ابل في منتصف شهر يناير. ويقدم التطبيق مجموعة من الخدمات، منها كافة الأخبار عن كل ما هو جديد عن مصلحة الضرائب والقوانين الضريبية، كما يتيح هذا التطبيق إمكانية إدخال اسم الشركة ورقم تسجيلها للتأكد مما إذا كانت الشركة مسجلة أم لا، وإذا كان رقم التسجيل يخص الشركة من عدمه، وكذلك الاستعلام عن مواقع المأموريات والمناطق الضريبية في مختلف محافظات الجمهورية، والاستعلام عن مواقع اللجان الداخلية ولجان الطعن.

وأكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن كل قنوات الاتصال المتاحة سواء مركز الاتصالات المتكامل، أو تطبيق أجهزة المحمول، والتطوير في منظومة العمل والميكنة، يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التيسير والتسهيل على الممولين، ومواكبة التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة، و تحديث