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الضرائب تطلق تطبيق على أجهزة المحمول أول يناير

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب
تستعد مصلحة الضرائب لإطلاق تطبيق لأجهزة المحمول في إصداره الأول على موقع جوجل بلاى خاص بالضرائب، أول يناير المقبل، وسيتم نشر التطبيق على موقع ابل في منتصف شهر يناير. ويقدم التطبيق مجموعة من الخدمات، منها كافة الأخبار عن كل ما هو جديد عن مصلحة الضرائب والقوانين الضريبية، كما يتيح هذا التطبيق إمكانية إدخال اسم الشركة ورقم تسجيلها للتأكد مما إذا كانت الشركة مسجلة أم لا، وإذا كان رقم التسجيل يخص الشركة من عدمه، وكذلك الاستعلام عن مواقع المأموريات والمناطق الضريبية في مختلف محافظات الجمهورية، والاستعلام عن مواقع اللجان الداخلية ولجان الطعن.
وأكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن كل قنوات الاتصال المتاحة سواء مركز الاتصالات المتكامل، أو تطبيق أجهزة المحمول، والتطوير في منظومة العمل والميكنة، يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التيسير والتسهيل على الممولين، ومواكبة التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة، و تحديث
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اسعار-الذهب-دهب (5)

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 672 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1503 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
وزارة-المالية

2019.. صفحة جديدة للضرائب مع شركاء التنمية

شهد عام 2019، إجراءات فعالة لبدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي، ترتكز على إرساء دعائم الثقة من خلال استراتيجية متكاملة للتواصل البناء والمثمر مع الممولين؛ لضمان رصد مشاكلهم بشكل فورى، والسعي الجاد نحو حلها، وقياس توجهاتهم وتحليلها؛ باعتبارهم شريكًا أصيلاً في تطوير إدارة المنظومة الضريبية، وترجمة أطروحاتهم إلى قرارات وإجراءات تنفيذية تستهدف التيسير على الممولين خاصة في ظل خطة الدولة للتحول التدريجي إلى «مصر الرقمية». وأطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين ومجتمع المال والأعمال.
سبائك-ذهب (2)

بلومبرج: الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء له منذ عام 2010

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية اليوم، الخميس، إن أسعار الذهب العالمية تتجه نحو تسجيل أفضل أداء لها منذ عام 2010، في ظل مكاسب بلغت نسبتها 17% منذ بداية تعاملات هذا العام حتى الآن، ليستقبل المعدن النفيس العام الجديد على أرض صلبة معززا مكاسبه فوق مستوى 1500 دولار للأوقية. وأوضحت الوكالة، أن مبيعات السبائك الذهبية سجلت ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي، كما حققت أسعار العقود الآجلة للذهب قفزة خلال تداولات اليوم مسجلة أعلى مستوى لها في نحو شهر ونصف مع ترقب المستثمرين تطورات الدراما التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
السياحة-فى-مصر (2)

4.2 مليار دولار إجمالي إيرادات السياحة في 3 أشهر

كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الإيرادات السياحية في مصر لتصل إلى 4.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019-2020، في مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.7%. وتوقع صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري، ارتفاع إيرادات السياحة لتصل إلى 16.7 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2019-2020.
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التجارة-الإلكترونية (4)

الحكومة تخطط لفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية

تدرس الحكومة فرض 4 أنواع ضرائب جديدة على التجارة الإلكترونية، وذلك ضمن مشروع قانون الضرائب على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل هذه الضرائب كل من ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة الدخل، بالإضافة إلى ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الإنترنت. وبدأت الحكومة العام الماضي في إخضاع عدد من منصات التجارة الإلكترونية العاملة داخل مصر إلى ضريبة القيمة المضافة، مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم. ومن المقرر أن تنتهى وزارة المالية من إعداد دراسة بكيفية تحصيل ضرائب على إعلانات الإنترنت، بهدف تنظيم عمل التجارة الإلكترونية.
وزارة-المالية

المالية: إصدار نسخة جديدة من قانون ضريبة الدخل

قال رمضان صديق مستشار وزير المالية، إنه منذ أن بدأ الإعداد لقانون جديد لضريبة الدخل، وإجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة تمت مراعاة ثلاثة أمور أولاً التطورات الدولية المتلاحقة التي طرأت على النظم الضريبية، بسبب التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثانياً إعطاء مرونة فى التشريع الضريبي بحيث يستطيع حل المنازعات بسهولة، وثالثاً بحث المواد مثار الخلاف والتي تسبب مشكلات مع الإدارة الضريبية بسبب غموض النص أو بسبب عدم قابلية النص للتطبيق بشكل إيجابي.
محمد-معيط (2)

وزير المالية: نظام الضرائب الإلكتروني هدفه التيسير على الممولين

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن نظام الإقرارات الضريبية الإلكتروني يهدف إلى التيسير على الممولين، موضحا أن عدد الفواتير التي كانت تقدم لمصلحة الضرائب كان يبلغ نحو 10 آلاف شهريا بينما ارتفعت إلى نحو 9 ملايين فاتورة يتم فحصها شهريا بعد تطبيق الإقرار الإلكتروني. جاء ذلك في كلمته، اليوم الأحد، أمام مؤتمر مجلة الأهرام الاقتصادي والذي يعقد تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
السيسى

«صرفت لكل المستحقين».. السيسي يتابع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

?تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تم تأكيد تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بنهاية شهر نوفمبر الماضي، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة الدكتور إيهاب أبو عيش.
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