رياضة

مرسي: لو استمر فيريرا لفاز الزمالك بالدوري سنويا

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
جوزوالدو فيريرا
جوزوالدو فيريرا
كشف باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي تفاصيل حديثه مع جوزوالدو فيريرا المدرب الأسبق للزمالك قبل أن يرحل الأخير عن القلعة البيضاء. وقال مرسي: "فيريرا أستاذ، لو استمر لفاز الزمالك بالدوري كل موسم، هذه قناعتي. بالطبع حزن اللاعبون لرحيله، لكن استمراره من عدمه لم يكن بأيدينا، فالقرار يخص إدارة النادي، وقبل آخر مباراة له ضد المقاولون، جلس معي لمدة ساعتين، كان يطالبني بالتركيز مستقبلا وعدم افتعال مشاكل مع الجماهير أو الإدارة، لم أفهم لماذا يقول ذلك، شعرت أنها محاولة (تنويم) لي لأنني لن أشارك في المباراة، لكنه دفع بي في اللقاء، وكان في منتهى الذكاء".
وتمنى مرسي العودة لصفوف المنتخب، قائلآ: "أمنيتي في 2020 العودة لمنتخب مصر، فالناس تخيلت أنني اعتزلت دوليا، وتحاملوا ضدي وتصوروا أن كلامهم سينال مني (يهمدني). كان يقال لي إن كوبر مثل والدي ويحبني، فهو مدرب مميز، وكان يبرر استبعادي دائما لوجهة نظر فنية، واحترمتها، لكن تم التعامل مع بعض تصريحاتي بسوء نية".وأردف
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جريزمان‎ (1)

جريزمان: لم أغادر أتلتيكو من أجل دوري الأبطال

كشف الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، عن سبب قراره بالرحيل عن أتلتيكو مدريد، واللعب بقميص البلوجرانا خلال الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لموقع "يويفا". وانتقل جريزمان إلى برشلونة، بعد قيام النادي الكتالوني بتسديد الشرط الجزائي في عقده، والذي بلغ 120 مليون يورو، وخاض جريزمان 23 مباراة بقميص برشلونة، حيث سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين. وقال جريزمان: "لم أترك مدريد أتلتيكو للفوز بدوري أبطال أوروبا أو أحصل على المزيد من الألقاب، وانضممت إلى برشلونة لتعلم أسلوب جديد من اللعب، فلسفة جديدة، والنمو على المستوى الشخصي".
جريزمان

جريزمان يتحسر على الحلم الضائع مع الروخيبلانكوس

لم تغادر ذكريات خسارة أنطوان جريزمان، نجم برشلونة الحالي وأتلتيكو مدريد السابق، لقب دوري أبطال أوروبا قبل 3 أعوام مع الروخيبلانكوس، عقل اللاعب الفرنسي الذي تحسر على ضياع هذا الإنجاز. وتحدث جريزمان عن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016 أمام ريال مدريد، والذي خسره فريقه آنذاك أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، في مباراة أهدر فيها الفرنسي ركلة جزاء خلال وقتها الأصلي. وقال جريزمان، عن تلك المباراة: "أتذكرها جيدًا، على الرغم من أنني سجلت في ركلات الترجيح، إلا أنني أغضب بشدة كلما أتذكر ركلة الجزاء التي أهدرتها".
ليفربول- ايفرتون

تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع أمام الثعالب

يخوض فريق ليفربول مباراة قوية أمام نظيره ليستر سيتي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً، اليوم الخميس، على ملعب كينج باور، ضمن مواجهات الجولة الـ19 «البوكسينج داي» من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). ويدخل الريدز المباراة باحثين عن التأكيد على صدارة البريميرليج، حيث ينفرد ليفربول بالمركز الأول برصيد 49 نقطة «جمعها من 17 مباراة فاز في 16 وتعادل في مباراة وحيدة». بينما يبحث ليستر عن تقليص الفارق مع أبناء كلوب، حيث يحتل الثعالب المركز الثاني برصيد 39 نقطة «جمعها من 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 3 وخسر في مثلهم».
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مختار مختار

مختار مختار عن التعادل: «حققنا نتيجة إيجابية»

أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن مباراة الزمالك في الجولة العاشرة كانت صعبة جدًا، مضيفًا أن الفريق العسكري مر بظروف غاية في الصعوبة، إذ قال مختار في المؤتمر الصحفي، إن الإنتاج قدم مباراة جيدة في الشوط الأول وكان بإمكانه التسجيل، مشددًا على أن فريقه تراجع في الشوط الثاني بسبب الإجهاد خاصة وأن فريقه يخوض مباراة كل 3 أيام، موضحًا أن فريقه سافر طنطا وأسوان قبل لقاء الزمالك، مشيرًا إلى أن التعادل بنتيجة إيجابية في مباراة الزمالك وكان يتطلع لتحقيق الفوز.
باسم-مرسى (3)

باسم مرسي يحلم بالعودة لمنتخب مصر تحت قيادة البدري

أكد باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أنه يسعى لاستغلال تجربته الحالية مع الفريق من أجل استعادة مستواه، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال مهاجم الزمالك السابق: "أضع ضمن طموحاتي العودة لصفوف منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، ولدي 27 سنة وأحلامي كبيرة، بالوجود ضمن قائمة منتخب مصر، وهذا شرف كبير أتمنى تحقيقه من جديد". وحرص باسم مرسي على توجيه نصيحة إلى مصطفى محمد مهاجم الزمالك، قائلا: "لا تستمع إلى أحد، وركز فقط في المستطيل الأخضر، ولا تكرر خطأك وتستمع لوجهات النظر، كنت أفعل ذلك وتأثرت بشكل كبير".
شيكابالا 1) (3)

استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك لموقعة بيراميدز

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، المقرر لها غدا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة. وشهدت قائمة القلعة البيضاء استبعاد باتريس كارتيرون لقائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" من المباراة بسبب إصابته بنزلة برد شديدة، كان قد غاب على أثرها عن تدريبات الفريق الأخيرة، ليمثل خسارة لأبناء ميت عقبة.
الأهلي الإنتاج الحربي

التعادل يحسم مواجهة الإنتاج الحربى وسموحة

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق الإنتاج الحربي ونظيره سموحة، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على «ملعب استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل ناصر ماهر هدف التقدم للفريق السكندري، وأدرك باسم مرسي هدف التعادل للعجلات الحربية، ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع سموحة رصيده إلى عشر نقاط من 7 مباريات في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل جاء الإنتاج في المركز الثامن برصيد ثماني نقاط.
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