مرسي: لو استمر فيريرا لفاز الزمالك بالدوري سنويا

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

جوزوالدو فيريرا

كشف باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي تفاصيل حديثه مع جوزوالدو فيريرا المدرب الأسبق للزمالك قبل أن يرحل الأخير عن القلعة البيضاء. وقال مرسي: "فيريرا أستاذ، لو استمر لفاز الزمالك بالدوري كل موسم، هذه قناعتي. بالطبع حزن اللاعبون لرحيله، لكن استمراره من عدمه لم يكن بأيدينا، فالقرار يخص إدارة النادي، وقبل آخر مباراة له ضد المقاولون، جلس معي لمدة ساعتين، كان يطالبني بالتركيز مستقبلا وعدم افتعال مشاكل مع الجماهير أو الإدارة، لم أفهم لماذا يقول ذلك، شعرت أنها محاولة (تنويم) لي لأنني لن أشارك في المباراة، لكنه دفع بي في اللقاء، وكان في منتهى الذكاء".

وتمنى مرسي العودة لصفوف المنتخب، قائلآ: "أمنيتي في 2020 العودة لمنتخب مصر، فالناس تخيلت أنني اعتزلت دوليا، وتحاملوا ضدي وتصوروا أن كلامهم سينال مني (يهمدني). كان يقال لي إن كوبر مثل والدي ويحبني، فهو مدرب مميز، وكان يبرر استبعادي دائما لوجهة نظر فنية، واحترمتها، لكن تم التعامل مع بعض تصريحاتي بسوء نية".وأردف

وتمنى مرسي العودة لصفوف المنتخب، قائلآ: "أمنيتي في 2020 العودة لمنتخب مصر، فالناس تخيلت أنني اعتزلت دوليا، وتحاملوا ضدي وتصوروا أن كلامهم سينال مني (يهمدني). كان يقال لي إن كوبر مثل والدي ويحبني، فهو مدرب مميز، وكان يبرر استبعادي دائما لوجهة نظر فنية، واحترمتها، لكن تم التعامل مع بعض تصريحاتي بسوء نية".



وأردف مرسي: "بالطبع بعض تصريحاتي تؤخذ علي، كنت صغيرا في السن وتأثرت بأجواء الشهرة والنجومية ولم يكن لدي خبرة كافية، فلم يكن صحيحا التركيز مع الجماهير وتبادل الاستفزازات، ولقد أثرت علي هذه التصريحات فيما بعد، لأنه عندما تراجع أدائي أو معدلي التهديفي، لم يدعمني أحد".



تحت قيادة فيريرا، كان مرسي المهاجم الأول للزمالك وانضم لمنتخب مصر الذي قاده في ذلك الوقت هيكتور كوبر، وتوج باسم مع الزمالك في أول موسم له مع الفريق (2014-2015).

