رياضة

محمد فضل: السوبر في فبراير.. والدوري ينتهي 15 يونيو

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
محمد فضل
محمد فضل
حدد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة موعد انتهاء بطولتي الدوري وكأس مصر هذا الموسم، كما كشف عن موعد مباراة السوبر المصري، مؤكداً إقامته في شهر فبراير المقبل، نافياً إقامته في العراق أو اليمن، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر". وقال فضل: "أعتقد أن بطولة الدوري سوف تنتهي يوم 15 يونيو والكأس بعده بعشرة أيام، والمواعيد بالتحديد أعتقد أن حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات أكثر دراية بها، وأتمنى ألا توجد ظروف قهرية تستدعي تأجيلات أخرى في بطولة الدوري".
وواصل عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة: "نظراً لعدم تواجد اللجنة الخماسية في الإعلام بشكل مستمر، تخرج بين الحين والأخر أخبار غير صحيحة بشأننا".وأردف فضل: "اليوم تناقل البعض تصريحات على لساني حول إقامة السوبر المصري في الأردن أو العراق أو اليمن، هل هذا أمر منطقي؟ أنفي هذه الأخبار تماماً".وتابع محمد فضل: "هل
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جريزمان‎ (1)

جريزمان: لم أغادر أتلتيكو من أجل دوري الأبطال

كشف الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، عن سبب قراره بالرحيل عن أتلتيكو مدريد، واللعب بقميص البلوجرانا خلال الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لموقع "يويفا". وانتقل جريزمان إلى برشلونة، بعد قيام النادي الكتالوني بتسديد الشرط الجزائي في عقده، والذي بلغ 120 مليون يورو، وخاض جريزمان 23 مباراة بقميص برشلونة، حيث سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين. وقال جريزمان: "لم أترك مدريد أتلتيكو للفوز بدوري أبطال أوروبا أو أحصل على المزيد من الألقاب، وانضممت إلى برشلونة لتعلم أسلوب جديد من اللعب، فلسفة جديدة، والنمو على المستوى الشخصي".
جريزمان

جريزمان يتحسر على الحلم الضائع مع الروخيبلانكوس

لم تغادر ذكريات خسارة أنطوان جريزمان، نجم برشلونة الحالي وأتلتيكو مدريد السابق، لقب دوري أبطال أوروبا قبل 3 أعوام مع الروخيبلانكوس، عقل اللاعب الفرنسي الذي تحسر على ضياع هذا الإنجاز. وتحدث جريزمان عن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016 أمام ريال مدريد، والذي خسره فريقه آنذاك أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، في مباراة أهدر فيها الفرنسي ركلة جزاء خلال وقتها الأصلي. وقال جريزمان، عن تلك المباراة: "أتذكرها جيدًا، على الرغم من أنني سجلت في ركلات الترجيح، إلا أنني أغضب بشدة كلما أتذكر ركلة الجزاء التي أهدرتها".
ليفربول- ايفرتون

تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع أمام الثعالب

يخوض فريق ليفربول مباراة قوية أمام نظيره ليستر سيتي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً، اليوم الخميس، على ملعب كينج باور، ضمن مواجهات الجولة الـ19 «البوكسينج داي» من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). ويدخل الريدز المباراة باحثين عن التأكيد على صدارة البريميرليج، حيث ينفرد ليفربول بالمركز الأول برصيد 49 نقطة «جمعها من 17 مباراة فاز في 16 وتعادل في مباراة وحيدة». بينما يبحث ليستر عن تقليص الفارق مع أبناء كلوب، حيث يحتل الثعالب المركز الثاني برصيد 39 نقطة «جمعها من 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 3 وخسر في مثلهم».
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بيراميدز-وادي دجلة (2)

في مباراة مثيرة.. بيراميدز يفوز على وادي دجلة

حقق فريق بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق عبدالله السعيد، ليحقق الفريق الفوز الأول تحت القيادة الفنية، لـ عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الذي تولى المهمة خلفًا لسيباستيان ديسابر، ورفع بيراميدز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ست نقاط في المركز الأخير.
الزمالك والانتاج الحربي‎ (3)

مرتضى منصور: السحر وراء التعادل أمام الإنتاج الحربي

جدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تأكيداته على أن شبكة المنافسين أمام الفريق الأبيض، مقفولة بسبب السحر، جاء ذلك بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: «المسؤول عن السحر كل من ممدوح عباس وهاني العتال وسيد عبد الحفيظ.. ممدوح عباس جلب ساحر من نيجيريا وسيد عبد الحفيظ لديه ساحر من مصر لمنعنا من التسجيل».
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طنطا يخطف تعادلا مثيرًا أمام أسوان في الدوري

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مباراة طنطا وأسوان، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بهذه النتيجة رفع أبناء السيد البدوي رصيده إلى عشر نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز التاسع، وبفارق الأهداف عن الجونة، الذي يحتل المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند ست نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، بفارق الأهداف عن وادي دجلة السابع عشر.
حوار- مع- كابتن -مدحت -السيد (3)

فقوسة: «أنا غاوى فقر» والسرطان زارنى مرتين

«على أغنية وحياة عنيكى للراحل فريد الأطرش، الذى يعشقه، استقبلنا فى منزله الصغير، بمنطقة الشروق، القريبة من النادى الأهلى بمدينة نصر، بضحكته الساطعة،ونكاته الجميلة، على الرغم من إصابته بمرض السرطان الذى يداهمه، بعدما أجرى عملية جراحية فى القلب، فلم يستسلم وقاوم ومارس حياته بصورة طبيعية».. هو الكابتن مدحت فقوسة، الذى ولد فى الأول من شهر أبريل عام 1946 بمدينة بورسعيد، وكتب اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ كرة القدم المصرية، حيث يتمتع بشعبية جارفة بين جماهير بورسعيد بسبب موهبته الكبيرة، وأهدافه الرائعة خلال فترة وجوده بالملاعب.
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