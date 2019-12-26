محمد فضل: السوبر في فبراير.. والدوري ينتهي 15 يونيو

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

محمد فضل

حدد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة موعد انتهاء بطولتي الدوري وكأس مصر هذا الموسم، كما كشف عن موعد مباراة السوبر المصري، مؤكداً إقامته في شهر فبراير المقبل، نافياً إقامته في العراق أو اليمن، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر". وقال فضل: "أعتقد أن بطولة الدوري سوف تنتهي يوم 15 يونيو والكأس بعده بعشرة أيام، والمواعيد بالتحديد أعتقد أن حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات أكثر دراية بها، وأتمنى ألا توجد ظروف قهرية تستدعي تأجيلات أخرى في بطولة الدوري".

وواصل عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة: "نظراً لعدم تواجد اللجنة الخماسية في الإعلام بشكل مستمر، تخرج بين الحين والأخر أخبار غير صحيحة بشأننا".وأردف فضل: "اليوم تناقل البعض تصريحات على لساني حول إقامة السوبر المصري في الأردن أو العراق أو اليمن، هل هذا أمر منطقي؟ أنفي هذه الأخبار تماماً".وتابع محمد فضل: "هل