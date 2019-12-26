عبد الله السعيد يتمنى تقديم إنجاز يفتخر به

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

عبد الله السعيد

بدا عبد الله السعيد لاعب بيراميدز واثقا في قدرات فريقه رغم تراجع النتائج على مدار 3 جولات متتالية بالدوري، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة تايم سبورتس. وقال عبد الله السعيد: "الفوز على دجلة مهم، للخروج من النتائج الصعبة، والعودة لمكانتنا الطبيعية، كما أن دجلة فريق منظم ويلعب تكتيكيا بشكل جيد". وأضاف نجم المنتخب الوطني: "كابتن زيزو شخصية أعرفها جيدا، فهو هادئ ويمنح اللاعبين أريحية، لذا كان تواجده مهما لرفع الضغوط عن اللاعبين بعد سلسلة من النتائج السلبية".

وتابع عبد الله السعيد: "نحن فريق جيد، وكنا بحاجة لهدوء، والقادم أفضل، مشوار الدوري طويل، نسير بشكل جيد في الكونفدرالية، ولا نريد تضخيم الأمور، نعم فقدنا نقاطا لم ينفع أن نفقدها في مشوار المنافسة، لم نقع، إنه مجرد تذبذب سنحاول النهوض، والتركيز مهم في ظل ضغط جدول مباريات الدوري والكونفدرالية".وعن اقترابه

وتابع عبد الله السعيد: "نحن فريق جيد، وكنا بحاجة لهدوء، والقادم أفضل، مشوار الدوري طويل، نسير بشكل جيد في الكونفدرالية، ولا نريد تضخيم الأمور، نعم فقدنا نقاطا لم ينفع أن نفقدها في مشوار المنافسة، لم نقع، إنه مجرد تذبذب سنحاول النهوض، والتركيز مهم في ظل ضغط جدول مباريات الدوري والكونفدرالية".



وعن اقترابه من دخول نادي المائة هدف بالدوري، رد عبد الله السعيد في ختام تصريحاته: "بالتأكيد أكون سعيدا عند تحقيق رصيد جيد، لا أركز في الأمور الفردية لأنها تأتي مع الجماعية، وأتمنى تقديم إنجاز لرصيدي أفتخر به فيما بعد".



عبد الله السعيد.. صانع ألعاب بيراميدز ومنتخب مصر سجل هدفه رقم 99 في الدوري المصري قاد به فريقه للفوز على وادي دجلة ضمن الجولة العاشرة من المسابقة للموسم الحالي 2019/2020.

