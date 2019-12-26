شيخ الأزهر والمفتي يهنئان البابا بعيد الميلاد

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٩ ص

البابا تواضروس الثاني - صورة أرشيفية

قدم فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك على رأس وفد رفيع من قيادات الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وذلك بالمقر البابوي بالعباسية. وأكد قداسة البابا تواضروس أن المصريين يعيشون معا في أرض واحدة ويشربون من نهر واحد، وأن المجوس الذين زاروا السيد المسيح عند ولادته قدموا له 3 هدايا في المزود ببيت لحم، وأننا من الممكن أن نقدم أيضا 3 هدايا هي المحبة والفرح والسلام.

وقال البابا تواضروس الثاني إن المحبة تزيد من تماسك المجتمعات وأن المحبة لا تكون بالكلام ولا باللسان ولكن تكون بالعمل والحق، لافتًا إلى أن المحبة بالعمل هي أغلى ما يمكن أن يقدمه الإنسان، وأن المشاعر الحقيقية الطيبة هي من الهدايا الطيبة على قلب كل إنسان.وتابع: "الفرح هو من الهدايا العظيمة التي من الممكن