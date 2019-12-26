تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع أمام الثعالب

تحرير:محمد جمال ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ ص

ليفربول

يخوض فريق ليفربول مباراة قوية أمام نظيره ليستر سيتي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً، اليوم الخميس، على ملعب كينج باور، ضمن مواجهات الجولة الـ19 «البوكسينج داي» من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). ويدخل الريدز المباراة باحثين عن التأكيد على صدارة البريميرليج، حيث ينفرد ليفربول بالمركز الأول برصيد 49 نقطة «جمعها من 17 مباراة فاز في 16 وتعادل في مباراة وحيدة». بينما يبحث ليستر عن تقليص الفارق مع أبناء كلوب، حيث يحتل الثعالب المركز الثاني برصيد 39 نقطة «جمعها من 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 3 وخسر في مثلهم».

وتعد تلك المباراة هي الأولى لبطل دوري أبطال أوروبا، بعد عودته من قطر عقب فوزه ببطولة كأس العالم للأندية على حساب فلامينجو البرازيلي. ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول على النحو التالي: - حراسة المرمى: أليسون - خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون - خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، كيتا -