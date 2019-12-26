بلومبرج: الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء له منذ عام 2010

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

الذهب

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية اليوم، الخميس، إن أسعار الذهب العالمية تتجه نحو تسجيل أفضل أداء لها منذ عام 2010، في ظل مكاسب بلغت نسبتها 17% منذ بداية تعاملات هذا العام حتى الآن، ليستقبل المعدن النفيس العام الجديد على أرض صلبة معززا مكاسبه فوق مستوى 1500 دولار للأوقية. وأوضحت الوكالة، أن مبيعات السبائك الذهبية سجلت ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي، كما حققت أسعار العقود الآجلة للذهب قفزة خلال تداولات اليوم مسجلة أعلى مستوى لها في نحو شهر ونصف مع ترقب المستثمرين تطورات الدراما التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وذكرت الوكالة، أن المستويات المرتفعة القياسية المحققة في أسعار الذهب هذا العام تعود إلى تصاعد الحرب التجارية بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم، التي ظلت متأرجحة بين التصعيد تارة والتهدئة تارة أخرى، دافعة المستثمرين للإقبال على الملاذات الآمنة، حتى يتسنى لهم رؤية اتفاق تجاري حقيقي يحسم الخلاف ويعيد