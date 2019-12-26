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بلومبرج: الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء له منذ عام 2010

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
الذهب
الذهب
قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية اليوم، الخميس، إن أسعار الذهب العالمية تتجه نحو تسجيل أفضل أداء لها منذ عام 2010، في ظل مكاسب بلغت نسبتها 17% منذ بداية تعاملات هذا العام حتى الآن، ليستقبل المعدن النفيس العام الجديد على أرض صلبة معززا مكاسبه فوق مستوى 1500 دولار للأوقية. وأوضحت الوكالة، أن مبيعات السبائك الذهبية سجلت ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي، كما حققت أسعار العقود الآجلة للذهب قفزة خلال تداولات اليوم مسجلة أعلى مستوى لها في نحو شهر ونصف مع ترقب المستثمرين تطورات الدراما التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وذكرت الوكالة، أن المستويات المرتفعة القياسية المحققة في أسعار الذهب هذا العام تعود إلى تصاعد الحرب التجارية بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم، التي ظلت متأرجحة بين التصعيد تارة والتهدئة تارة أخرى، دافعة المستثمرين للإقبال على الملاذات الآمنة، حتى يتسنى لهم رؤية اتفاق تجاري حقيقي يحسم الخلاف ويعيد
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اسعار-الذهب-دهب (5)

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 672 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1503 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
وزارة-المالية

2019.. صفحة جديدة للضرائب مع شركاء التنمية

شهد عام 2019، إجراءات فعالة لبدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي، ترتكز على إرساء دعائم الثقة من خلال استراتيجية متكاملة للتواصل البناء والمثمر مع الممولين؛ لضمان رصد مشاكلهم بشكل فورى، والسعي الجاد نحو حلها، وقياس توجهاتهم وتحليلها؛ باعتبارهم شريكًا أصيلاً في تطوير إدارة المنظومة الضريبية، وترجمة أطروحاتهم إلى قرارات وإجراءات تنفيذية تستهدف التيسير على الممولين خاصة في ظل خطة الدولة للتحول التدريجي إلى «مصر الرقمية». وأطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين ومجتمع المال والأعمال.
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

الضرائب تطلق تطبيق على أجهزة المحمول أول يناير

تستعد مصلحة الضرائب لإطلاق تطبيق لأجهزة المحمول في إصداره الأول على موقع جوجل بلاى خاص بالضرائب، أول يناير المقبل، وسيتم نشر التطبيق على موقع ابل في منتصف شهر يناير. ويقدم التطبيق مجموعة من الخدمات، منها كافة الأخبار عن كل ما هو جديد عن مصلحة الضرائب والقوانين الضريبية، كما يتيح هذا التطبيق إمكانية إدخال اسم الشركة ورقم تسجيلها للتأكد مما إذا كانت الشركة مسجلة أم لا، وإذا كان رقم التسجيل يخص الشركة من عدمه، وكذلك الاستعلام عن مواقع المأموريات والمناطق الضريبية في مختلف محافظات الجمهورية، والاستعلام عن مواقع اللجان الداخلية ولجان الطعن.
السياحة-فى-مصر (2)

4.2 مليار دولار إجمالي إيرادات السياحة في 3 أشهر

كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الإيرادات السياحية في مصر لتصل إلى 4.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019-2020، في مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.7%. وتوقع صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري، ارتفاع إيرادات السياحة لتصل إلى 16.7 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2019-2020.
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سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 7 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1478 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
سجن-جوانتانامو

الصين: معتقل جوانتانامو يظهر «نفاق» أمريكا في قضايا حقوق الإنسان

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" إن التقرير الذي نشرته صحيفة أمريكية بشأن تعرض معتقلين في معسكر جوانتانامو للتعذيب من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جعل العالم أكثر وعيا بما وصفته بـ "نفاق الولايات المتحدة في قضايا حقوق الإنسان". جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة بشأن نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس الخميس رسما يدويا لسجين في معتقل جوانتانامو يظهر فيه تفاصيل التعذيب التي قامت بها وكالة المخابرات المركزية الامريكية أثناء حبسه.
ترامب-هواوي (2)

تنازلات ترامب تحدد فرص إنهاء الحرب التجارية مع الصين

على الرغم من تأكيد مسؤولين كُثر في كلا البلدين، اقتراب الصين والولايات المتحدة من الاتفاق على صيغة مشتركة بشأن الحرب التجارية المشتعلة بينهما منذ ما يزيد على عام، لا تزال هناك حالة من التحفظ لدى الجانبين بشأن مصير المفاوضات الجارية. وتسود حالة من القلق لدى الصين، خاصة بعد أن طلبت العملاقة الآسيوية تنفيذ بعض الشروط المماثلة لتلك التي أعلنتها الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما كان بمنزلة تعثر جديد في المفاوضات بين الجانبين، والتي بدأت منذ ما يزيد على عام كامل.
الصين-وأمريكا

الصين تكشف عن نهج تفاوضي جديد في الحرب التجارية

وضعت الصين إطارًا جديدًا للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي تسببت في خسائر فادحة لأكبر اقتصادين على مستوى العالم، الأمر الذي انعكس بقوة على أداء العديد من البلدان. وفي محاولتها لإعلان هذا الإطار التفاوضي الجديد، استغلت الصين وسائل الإعلام الموالية للحزب الشيوعي الحاكم، وعلى رأسها صحيفة جلوبال تايمز، لتكشف عن أول طلباتها الرئيسية في عملية المفاوضات الدائرة في الوقت الحالي مع الولايات المتحدة.
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