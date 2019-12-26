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اليوم.. آخر فرصة لحجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
الإسكان الاجتماعي - صورة أرشيفية
الإسكان الاجتماعي - صورة أرشيفية
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن اليوم الخميس، هو آخر فرصة لسحب كراسات الشروط، ودفع المقدمات، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ12 بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وإنه تم حتى الآن سحب أكثر من 30 ألف كراسة شروط، وقام 18 ألفا و613 مواطنا بدفع مقدمات الحجز، موضحا أن أن الوزارة ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتحت الباب لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم (3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا)، بالإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعي.
وأضاف الجزار، في بيان للوزارة، اليوم الخميس، أن الإعلان يأتي تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحري ومدن القناة"، بمحافظات (الشرقية، الإسكندرية، الدقهلية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، المنوفية، البحيرة، الغربية).وذكرت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: "يبلغ سعر الوحدة
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ميدان-التحرير

الحكومة: مسلة فرعونية و4 كباش تزين ميدان التحرير

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بجولة تفقدية إلى ميدان التحرير لتفقد أعمال تطوير الميدان، يرافقه وزراء الآثار والسياحة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة. وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى موقف أعمال التطوير التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية، والتي تنفذها شركة المقاولون العرب، حيث بدأ العمل فعليا في أعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون في المنطقة المحيطة بالميدان، وإزالة اللافتات التى تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمرانى المتميز.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

تعديل قانون «صندوق مصر».. الوزراء يوافق على 11 قرارا

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات الهامة منها الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي تهدف أحكامه إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، إذ تتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية، وتكون هذه البحوث تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: منح تكليفات وصلاحيات محددة لنواب الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة بالتشكيل الجديد، حيث توجه بالشكر والتقدير للوزراء والنواب الذين تركوا مواقعهم، على ما بذلوه من جهود لخدمة وطنهم، في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، مؤكدا أن كل جهد مخلص يبذل في هذه المرحلة من تاريخ الوطن هو محل تقدير وعرفان من جانب الوطن وأبنائه. كما وجه مدبولي التهنئة للوزراء الجدد ونوابهم، مشيرا إلى أن نهج الدولة المصرية الراهن، يقوم على أن يسلم كل مسئول المسئولية للذي يليه، ليكمل كل مسيرة الآخر، في حلقة متواصلة من العمل بإخلاص وتفان.
الرئيس-السيسى

الفاتيكان يشيد بسياسة السيسي لتحقيق التقارب بين الديانات

أشاد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التقارب والتعايش والتفاهم بين أبناء كافة الديانات، وهو ما تجسد على أرض الواقع في مصر بممارسات فعلية حملت العديد من الدلالات الرمزية، ورسائل محبة وسلام للعالم أجمع. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه السيسي، اليوم الخميس، وقدم خلاله التهنئة هاتفيا لبابا الفاتيكان بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، متمنيا التوفيق والنجاح لبابا الفاتيكان في رسالته لنشر التسامح الديني والسلام في العالم.
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أراضي-وزارة-الإسكان (1)

5 يناير.. تسليم قطع أراضي «بيت الوطن» بدمياط الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 5 يناير المقبل، وحتى يوم الخميس 23 يناير، فى تسليم قطع الأراضي للحاجزين بالمرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بمنطقة (B)، بالحديقة الدولية، وكذا قطع الأراضي الأكثر تميزاً (المحجوزة إلكترونيا) بالمنطقة (1) بالحديقة الدولية. وقال محمد السيد مصطفى رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه بالنسبة لأراضى "بيت الوطن"، سيتم تسليم القطع من 2 : 12 يوم الأحد 5 يناير.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

يناير..تسليم وحدات بالإسكان المتميز بالعلمين الجديدة

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أنه سيتم تسليم وحدات 33 عمارة بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة بدءا من يوم الأحد 5 يناير المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 3 مارس المقبل. وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة أسامة عبد الغني، في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 160 يوم الأحد 5 يناير، ووحدات العمارة رقم 161 يوم الإثنين 6 يناير، ووحدات العمارة رقم 162 يوم الأربعاء 8 يناير، ووحدات العمارة رقم 163 يوم الأحد 12 يناير، ووحدات العمارة رقم 164 يوم الإثنين 13 يناير.
أراضي-وزارة-الإسكان (1)

يناير.. تسليم أراضي إسكان متميز في سوهاج الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة سوهاج الجديدة، سيسلم بدءا من يوم الأربعاء 1 يناير المقبل، وحتى يوم الخميس 16 يناير، قطع أراضي إسكان عمارات متميزة بالمنطقة الجنوبية بحي الأشجار بالمدينة (214 فدانا)، والسابق حجزها بالقرعات العلنية بتواريخ 30 يوليو 2016، 11 نوفمبر 2017، 21 أبريل 2018، 22 سبتمبر 2018. وذكر رجب سالمان عبد الرحيم رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه سيتم تسليم القطع من 100 إلى 120 يوم الأربعاء 1 يناير 2020.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

يناير.. تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا، اليوم الأحد، قال فيه إن جهاز مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 5 يناير المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 11 فبراير المقبل، فى تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وقطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا، موضحا أنه على الحاجزين التوجه قبل الاستلام بموعد كافٍ، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.
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