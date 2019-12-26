اليوم.. آخر فرصة لحجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

الإسكان الاجتماعي - صورة أرشيفية

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن اليوم الخميس، هو آخر فرصة لسحب كراسات الشروط، ودفع المقدمات، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ12 بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وإنه تم حتى الآن سحب أكثر من 30 ألف كراسة شروط، وقام 18 ألفا و613 مواطنا بدفع مقدمات الحجز، موضحا أن أن الوزارة ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتحت الباب لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم (3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا)، بالإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وأضاف الجزار، في بيان للوزارة، اليوم الخميس، أن الإعلان يأتي تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحري ومدن القناة"، بمحافظات (الشرقية، الإسكندرية، الدقهلية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، المنوفية، البحيرة، الغربية).وذكرت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: "يبلغ سعر الوحدة