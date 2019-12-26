الأرصاد: غدا سقوط أمطار غزيرة.. والصغرى بالقاهرة 11

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

أمطار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، تكون غزيرة على السواحل الشرقية وشمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 11 18شبين الكوم 11 18دمنهور 12 17الإسكندرية 12 17بلطيم 12 16مطروح 12 18السلوم 10 17سيوة 9 18بورسعيد