تركيب 1000 جهاز GPS لأتوبيسات النقل العام

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية - صورة أرشيفية

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة مما تمتلكه هيئة النقل العام والعمل على تنمية مواردها، لتغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالي من الميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى سعى الدولة لتوفير وسيلة نقل آمنة وتليق بالمواطن المصري من خلال هيئة النقل العام، وأن تكون هناك قدرة لدى الهيئة على الإستمرار فى تشغيل وصيانة اسطولها من الأتوبيسات، والاستغلال الأمثل لإمكاناتها، سعيا لعدم تحقيق أي خسائر، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بسرعة العمل على تطوير خدمات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ورئيس هيئة النقل العام، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، لاستعراض آخر مستجدات خطة تطوير الهيئة باعتبارها مرفقا حيويا يسهم فى نقل حوالي مليون ونصف المليون راكب يوميا من خلال 3 آلاف أتوبيس.وأشاد شعراوي، بجهود الفترة الماضية بشأن