أردوغان: اتفقت مع تونس على دعم حكومة السراج

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، في يناير المقبل، مضيفا: "سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في يناير المقبل، وذلك لتلبية دعوة حكومة الوفاق الليبية، وتركيا قدمت وستقدم كافة أنواع الدعم لحكومة طرابلس التي تقاتل ضد حفتر الانقلابي المدعوم من دول مختلفة بينها دول عربية"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "الأناضول" التركية.

وعن لقائه مع الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الأربعاء، أوضح أردوغان: "ناقشنا المسألة الليبية بكل أبعادها، ووصلنا إلى اتفاق لتقديم الدعم اللازم إلى ليبيا من أجل استقرارها"، متابعا: "هدفنا في البحر المتوسط ليس الاستيلاء على حق أحد، على العكس من ذلك، منع الآخرين من الاستيلاء على حقنا"، وذلك على خلفية التوتر