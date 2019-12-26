عدم التزام التجار بتسليم الفواتير في طلب إحاطة

تحرير:أحمد جاد ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدمت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والمالية بشأن عدم التزام التجار بتسليم الفواتير وتسبب ذلك في ضياع حقوق المواطنين والدولة، مؤكدة أن القانون وضع عقوبة للبائع الذي لا يلتزم بتسليم فاتورة للمشتري، ولا بد أن تثبت الفاتورة التعامل أو التعاقد معه على المنتج، تتضمن رقم سجله الضريبي، تاريخ التعامل، ثمن المنتج ومواصفاته وطبعته ونوعيته وكميته، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز المليون، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

وأضافت أبو السعد، في تصريح لها، اليوم الخميس، أنه لا يتم الالتزام بذلك من قبل التجار، ما يسبب وجود العديد من الحقوق الضائعة للمواطنين بسبب جشع التجار، وعدم إدارك المواطنين لحقوقهم، كما أن بعض التجار يمتنعون عن إصدار فواتير بالبضاعة، أو يعطي فاتورة غير صالحة، ما نتج عنها آلاف الشكاوى التي يتلقاها جهاز