الإفتاء: أصدرنا 1.1 مليون فتوى للرد على المتطرفين

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

دار الإفتاء - صورة أرشيفية

أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها لم تكن غائبة يوما ما عن كل ما يواجه المجتمع من قضايا دينية واجتماعية وثقافية واقتصادية، مثلما لم تكن غائبة عن مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب، وأصدرت العديد من الفتاوى وعقدت العديد من الندوات والمؤتمرات لبيان صحيح الدين، كما نظمت عدة دورات تثقيفية للنهوض بالأسرة، جاء ذلك في تقرير لدار الإفتاء، اليوم الخميس، عما قدمته على مدار العام 2019، يضم أبرز جهودها على كافة المستويات بدءًا من تصحيح مسار الإفتاء ومواجهة فوضى الفتاوى بتوفير الخدمات الإفتائية بوسائل مختلفة ومتعددة.

كما استعرضت الدار في كشف حسابها ما حققته من ريادة دينية وإفتائية على المستوى الدولي من خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتشبيك بين المؤسسات الإفتائية والمشروعات التي أطلقتها الأمانة ونفذتها خلال العام 2019.وشهد العام 2019 إقبالا كبيرا من طالبي الفتوى على دار الإفتاء المصرية حيث بلغ