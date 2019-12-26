الإفتاء: أصدرنا 1.1 مليون فتوى للرد على المتطرفين
٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
دار الإفتاء - صورة أرشيفية
أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها لم تكن غائبة يوما ما عن كل ما يواجه المجتمع من قضايا دينية واجتماعية وثقافية واقتصادية، مثلما لم تكن غائبة عن مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب، وأصدرت العديد من الفتاوى وعقدت العديد من الندوات والمؤتمرات لبيان صحيح الدين، كما نظمت عدة دورات تثقيفية للنهوض بالأسرة، جاء ذلك في تقرير لدار الإفتاء، اليوم الخميس، عما قدمته على مدار العام 2019، يضم أبرز جهودها على كافة المستويات بدءًا من تصحيح مسار الإفتاء ومواجهة فوضى الفتاوى بتوفير الخدمات الإفتائية بوسائل مختلفة ومتعددة.
كما استعرضت الدار في كشف حسابها ما حققته من ريادة دينية وإفتائية على المستوى الدولي من خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتشبيك بين المؤسسات الإفتائية والمشروعات التي أطلقتها الأمانة ونفذتها خلال العام 2019.وشهد العام 2019 إقبالا كبيرا من طالبي الفتوى على دار الإفتاء المصرية حيث بلغ
كما استعرضت الدار في كشف حسابها ما حققته من ريادة دينية وإفتائية على المستوى الدولي من خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتشبيك بين المؤسسات الإفتائية والمشروعات التي أطلقتها الأمانة ونفذتها خلال العام 2019.
وشهد العام 2019 إقبالا كبيرا من طالبي الفتوى على دار الإفتاء المصرية حيث بلغ عدد الفتاوى التي أصدرتها الدار خلال العام مليون و100 ألف فتوى من إدارات الدار المختلفة ما بين شفوية ومكتوبة وهاتفية وإلكترونية وكذلك خدمة البث المباشر على صفحة الدار الرسمية على فيس بوك والتي شهدت تطورا كبيرا خلال العام.
كما شهد العام 2019 نشاطا مكثفا لمراصد دار الإفتاء المصرية على رأسها مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة الذي أصدر ما يزيد على 150 تقريرا للرد على الأفكار المتطرفة، و243 بيانا حول التطرف والإرهاب.