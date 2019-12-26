رياضة

جريزمان يتحسر على الحلم الضائع مع الروخيبلانكوس

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
لم تغادر ذكريات خسارة أنطوان جريزمان، نجم برشلونة الحالي وأتلتيكو مدريد السابق، لقب دوري أبطال أوروبا قبل 3 أعوام مع الروخيبلانكوس، عقل اللاعب الفرنسي الذي تحسر على ضياع هذا الإنجاز. وتحدث جريزمان عن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016 أمام ريال مدريد، والذي خسره فريقه آنذاك أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، في مباراة أهدر فيها الفرنسي ركلة جزاء خلال وقتها الأصلي. وقال جريزمان، عن تلك المباراة: "أتذكرها جيدًا، على الرغم من أنني سجلت في ركلات الترجيح، إلا أنني أغضب بشدة كلما أتذكر ركلة الجزاء التي أهدرتها".
وأضاف: "أتمنى لو أنني سجلتها، أعتقد أن تلك الركلة هي سبب خسارتنها للنهائي، كنا في حالة جيدة للغاية، وأنا متأكد من أنني لو كنت نجحت في التسجيل لحققنا اللقب".وتابع جريزمان: "سيكون الأمر مؤلمًا دائمًا، حتى لو فزت بالبطولة مع نادٍ آخر، لأنه كان هدفي وحلمي، حلم النادي بأكمله وكنت أضعه على قدمي، أنا متأكد
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جريزمان: لم أغادر أتلتيكو من أجل دوري الأبطال

كشف الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، عن سبب قراره بالرحيل عن أتلتيكو مدريد، واللعب بقميص البلوجرانا خلال الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لموقع "يويفا". وانتقل جريزمان إلى برشلونة، بعد قيام النادي الكتالوني بتسديد الشرط الجزائي في عقده، والذي بلغ 120 مليون يورو، وخاض جريزمان 23 مباراة بقميص برشلونة، حيث سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين. وقال جريزمان: "لم أترك مدريد أتلتيكو للفوز بدوري أبطال أوروبا أو أحصل على المزيد من الألقاب، وانضممت إلى برشلونة لتعلم أسلوب جديد من اللعب، فلسفة جديدة، والنمو على المستوى الشخصي".
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صدمة.. تأكد غياب إيدين هازارد عن الكلاسيكو

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عقوبات منتظرة على أتلتيكو بعد إهانة جريزمان

لم يحظَ النجم الفرنسي أنطوان جريزمان باستقبال جيد، عندما زار أمس ملعب واندا متروبليتانو، عندما واجه رفقة برشلونة، فريقه السابق أتلتيكو مدريد، ضمن مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإسباني، في المواجهة التي انتهت بفوز العملاق الكتالوني بهدف دون رد، من توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحرصت جماهير الروخيبلانكوس على مهاجمته بشدة بالأغاني العدوانية فى أثناء المباراة، إلى جانب إلقاء الكثير من الأشياء عليه، وهو الأمر الذي استنكرته بشدة رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".
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القلق ينتاب ريال مدريد من إصابة هازارد

بدأ القلق يتسرب إلى ريال مدريد الإسباني، بعد الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد، أمس الثلاثاء، في تعادل الفريق الملكي على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، أمام باريس سان جيرمان بنتيجة (2-2)، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكان هازارد قد تعرض للإصابة في الدقيقة 61، بعد تدخل قوي من مواطنه توماس مونييه، ظهير الفريق الباريسي، وهو ما أجبر مدربه زين الدين زيدان على إخراجه من الملعب، ووفقًا لصحيفة "ماركا" المدريدية، تم نقل هازارد إلى مستشفى عقب نهاية اللقاء، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
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