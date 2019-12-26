جريزمان يتحسر على الحلم الضائع مع الروخيبلانكوس

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

أنطوان جريزمان

لم تغادر ذكريات خسارة أنطوان جريزمان، نجم برشلونة الحالي وأتلتيكو مدريد السابق، لقب دوري أبطال أوروبا قبل 3 أعوام مع الروخيبلانكوس، عقل اللاعب الفرنسي الذي تحسر على ضياع هذا الإنجاز. وتحدث جريزمان عن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016 أمام ريال مدريد، والذي خسره فريقه آنذاك أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، في مباراة أهدر فيها الفرنسي ركلة جزاء خلال وقتها الأصلي. وقال جريزمان، عن تلك المباراة: "أتذكرها جيدًا، على الرغم من أنني سجلت في ركلات الترجيح، إلا أنني أغضب بشدة كلما أتذكر ركلة الجزاء التي أهدرتها".

وأضاف: "أتمنى لو أنني سجلتها، أعتقد أن تلك الركلة هي سبب خسارتنها للنهائي، كنا في حالة جيدة للغاية، وأنا متأكد من أنني لو كنت نجحت في التسجيل لحققنا اللقب".وتابع جريزمان: "سيكون الأمر مؤلمًا دائمًا، حتى لو فزت بالبطولة مع نادٍ آخر، لأنه كان هدفي وحلمي، حلم النادي بأكمله وكنت أضعه على قدمي، أنا متأكد