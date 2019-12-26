الفاتيكان يشيد بسياسة السيسي لتحقيق التقارب بين الديانات

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أشاد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التقارب والتعايش والتفاهم بين أبناء كافة الديانات، وهو ما تجسد على أرض الواقع في مصر بممارسات فعلية حملت العديد من الدلالات الرمزية، ورسائل محبة وسلام للعالم أجمع. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه السيسي، اليوم الخميس، وقدم خلاله التهنئة هاتفيا لبابا الفاتيكان بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، متمنيا التوفيق والنجاح لبابا الفاتيكان في رسالته لنشر التسامح الديني والسلام في العالم.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد تقدير مصر لجميع القيادات الدينية الدولية على مستوى العالم باختلاف أطيافهم، خاصة قيادات الفاتيكان، كما أكد النهج الحالي لمصر في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة، واحترام الآخر، وعلى العلاقات القوية التي تجمع مصر بهم، مشيرا إلى أن