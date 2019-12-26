مدبولي: منح تكليفات وصلاحيات محددة لنواب الوزراء

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة بالتشكيل الجديد، حيث توجه بالشكر والتقدير للوزراء والنواب الذين تركوا مواقعهم، على ما بذلوه من جهود لخدمة وطنهم، في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، مؤكدا أن كل جهد مخلص يبذل في هذه المرحلة من تاريخ الوطن هو محل تقدير وعرفان من جانب الوطن وأبنائه. كما وجه مدبولي التهنئة للوزراء الجدد ونوابهم، مشيرا إلى أن نهج الدولة المصرية الراهن، يقوم على أن يسلم كل مسئول المسئولية للذي يليه، ليكمل كل مسيرة الآخر، في حلقة متواصلة من العمل بإخلاص وتفان.

وأكد مدبولي ضرورة التنسيق التام بين الوزراء، خاصة في الملفات المشتركة التي تهم المواطنين وتتعلق بالخدمات المقدمة لهم، موجها بالابتعاد عن الخطابات الروتينية المتبادلة، خاصة فيما يتعلق بحل مشكلات المواطنين، وتوفير الخدمات لهم، مشددا على التنسيق التام مع المحافظين، لسرعة إنجاز الأعمال والمشروعات المختلفة،