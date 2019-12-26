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تعديل قانون «صندوق مصر».. الوزراء يوافق على 11 قرارا

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على عدة قرارات منها: اتفاقية تعاون اقتصادي وفني بين مصر والصين.. اتفاقية تمويل بـ25 مليون دينار كويتي.. إعادة تخصيص مساحات من الأراضي
٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات الهامة منها الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي تهدف أحكامه إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، إذ تتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية، وتكون هذه البحوث تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء "صندوق مصر"، وينص المشروع في مادته الأولى على أن يستبدل بعبارة "صندوق مصر" عبارة "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" أينما وردت في القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، وفي أي من القرارات، ونص مشروع القانون
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ميدان-التحرير

الحكومة: مسلة فرعونية و4 كباش تزين ميدان التحرير

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بجولة تفقدية إلى ميدان التحرير لتفقد أعمال تطوير الميدان، يرافقه وزراء الآثار والسياحة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة. وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى موقف أعمال التطوير التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية، والتي تنفذها شركة المقاولون العرب، حيث بدأ العمل فعليا في أعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون في المنطقة المحيطة بالميدان، وإزالة اللافتات التى تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمرانى المتميز.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: منح تكليفات وصلاحيات محددة لنواب الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة بالتشكيل الجديد، حيث توجه بالشكر والتقدير للوزراء والنواب الذين تركوا مواقعهم، على ما بذلوه من جهود لخدمة وطنهم، في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، مؤكدا أن كل جهد مخلص يبذل في هذه المرحلة من تاريخ الوطن هو محل تقدير وعرفان من جانب الوطن وأبنائه. كما وجه مدبولي التهنئة للوزراء الجدد ونوابهم، مشيرا إلى أن نهج الدولة المصرية الراهن، يقوم على أن يسلم كل مسئول المسئولية للذي يليه، ليكمل كل مسيرة الآخر، في حلقة متواصلة من العمل بإخلاص وتفان.
الرئيس-السيسى

الفاتيكان يشيد بسياسة السيسي لتحقيق التقارب بين الديانات

أشاد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التقارب والتعايش والتفاهم بين أبناء كافة الديانات، وهو ما تجسد على أرض الواقع في مصر بممارسات فعلية حملت العديد من الدلالات الرمزية، ورسائل محبة وسلام للعالم أجمع. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه السيسي، اليوم الخميس، وقدم خلاله التهنئة هاتفيا لبابا الفاتيكان بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، متمنيا التوفيق والنجاح لبابا الفاتيكان في رسالته لنشر التسامح الديني والسلام في العالم.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: أصدرنا 1.1 مليون فتوى للرد على المتطرفين

أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها لم تكن غائبة يوما ما عن كل ما يواجه المجتمع من قضايا دينية واجتماعية وثقافية واقتصادية، مثلما لم تكن غائبة عن مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب، وأصدرت العديد من الفتاوى وعقدت العديد من الندوات والمؤتمرات لبيان صحيح الدين، كما نظمت عدة دورات تثقيفية للنهوض بالأسرة، جاء ذلك في تقرير لدار الإفتاء، اليوم الخميس، عما قدمته على مدار العام 2019، يضم أبرز جهودها على كافة المستويات بدءًا من تصحيح مسار الإفتاء ومواجهة فوضى الفتاوى بتوفير الخدمات الإفتائية بوسائل مختلفة ومتعددة.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: منح تكليفات وصلاحيات محددة لنواب الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة بالتشكيل الجديد، حيث توجه بالشكر والتقدير للوزراء والنواب الذين تركوا مواقعهم، على ما بذلوه من جهود لخدمة وطنهم، في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، مؤكدا أن كل جهد مخلص يبذل في هذه المرحلة من تاريخ الوطن هو محل تقدير وعرفان من جانب الوطن وأبنائه. كما وجه مدبولي التهنئة للوزراء الجدد ونوابهم، مشيرا إلى أن نهج الدولة المصرية الراهن، يقوم على أن يسلم كل مسئول المسئولية للذي يليه، ليكمل كل مسيرة الآخر، في حلقة متواصلة من العمل بإخلاص وتفان.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: لست وزيرا للاستثمار والهيئة عادت لسابق عهدها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن هدف وعمل هيئة الاستثمار هو الترويج للفرص الاستثمارية في كل قطاعات الدولة، وهذا يحتاج إلى تنسيق كامل مع كافة الجهات بالدولة، وأن تكون هناك حملات ترويج حقيقية، مشددا على أهمية ملف الترويج للاستثمار وضرورة إعداد دراسات عن الخريطة العالمية تضم اهتمامات المستثمرين وآليات جذبهم من كل أنحاء العالم، جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الوزراء داخل مركز خدمات المستثمرين بمبنى الهيئة العامة للاستثمار، تعد الأولى بعد أيام من توليه مهمة الإشراف على ملف الاستثمار.
السيسي (5)

السيسي يوجه الوزراء الجدد بالتواصل المنتظم مع المواطنين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوزراء ونواب الوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المساهمة في تحقيق خطط الدولة التنموية، بما يرقى لطموحات الشعب المصري ويحقق مصالحه، كما أكد الرئيس السيسي أهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر.
مصطفى-مدبولي

مدبولى: إصلاحات هيكلية واسعة بالقطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي والعمل على تحقيق فائض أولي وزيادة الاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي 2020 - 2021 تركز على الإصلاح الهيكلي، إذ يتم تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في عدد من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، جاء ذلك خلال اجتماع على هامش تواجده بمدينة شرم الشيخ للمشاركة بمنتدى شباب العالم، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير، لمراجعة موقف موازنة العام المالي الحالي، وإجراءات إعداد موازنة العام المالي الجديد.
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