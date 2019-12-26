جريزمان: لم أغادر أتلتيكو من أجل دوري الأبطال

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

أنطوان جريزمان

كشف الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، عن سبب قراره بالرحيل عن أتلتيكو مدريد، واللعب بقميص البلوجرانا خلال الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لموقع "يويفا". وانتقل جريزمان إلى برشلونة، بعد قيام النادي الكتالوني بتسديد الشرط الجزائي في عقده، والذي بلغ 120 مليون يورو، وخاض جريزمان 23 مباراة بقميص برشلونة، حيث سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين. وقال جريزمان: "لم أترك مدريد أتلتيكو للفوز بدوري أبطال أوروبا أو أحصل على المزيد من الألقاب، وانضممت إلى برشلونة لتعلم أسلوب جديد من اللعب، فلسفة جديدة، والنمو على المستوى الشخصي".

وأكد مهاجم برشلونة، أنه ينبغي الاستمتاع بأقصى قدر باللعب إلى جانب أسطورة الفريق الحية، ليونيل ميسي، الذي لا يتكرر كثيرًا في ملاعب كرة القدم، مضيفًا: "نتحدث عن لاعب ربما لن نراه مجددًا أو قد نرى مثله في غضون 40 عامًا. علينا أن نستمتع به، سواء نحن زملاؤه في الملعب أو المشجعين في المدرجات أو مدربيه، لأن