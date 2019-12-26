رياضة

جريزمان: لم أغادر أتلتيكو من أجل دوري الأبطال

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
كشف الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، عن سبب قراره بالرحيل عن أتلتيكو مدريد، واللعب بقميص البلوجرانا خلال الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لموقع "يويفا". وانتقل جريزمان إلى برشلونة، بعد قيام النادي الكتالوني بتسديد الشرط الجزائي في عقده، والذي بلغ 120 مليون يورو، وخاض جريزمان 23 مباراة بقميص برشلونة، حيث سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين. وقال جريزمان: "لم أترك مدريد أتلتيكو للفوز بدوري أبطال أوروبا أو أحصل على المزيد من الألقاب، وانضممت إلى برشلونة لتعلم أسلوب جديد من اللعب، فلسفة جديدة، والنمو على المستوى الشخصي".
وأكد مهاجم برشلونة، أنه ينبغي الاستمتاع بأقصى قدر باللعب إلى جانب أسطورة الفريق الحية، ليونيل ميسي، الذي لا يتكرر كثيرًا في ملاعب كرة القدم، مضيفًا: "نتحدث عن لاعب ربما لن نراه مجددًا أو قد نرى مثله في غضون 40 عامًا. علينا أن نستمتع به، سواء نحن زملاؤه في الملعب أو المشجعين في المدرجات أو مدربيه، لأن
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جريزمان

جريزمان يتحسر على الحلم الضائع مع الروخيبلانكوس

لم تغادر ذكريات خسارة أنطوان جريزمان، نجم برشلونة الحالي وأتلتيكو مدريد السابق، لقب دوري أبطال أوروبا قبل 3 أعوام مع الروخيبلانكوس، عقل اللاعب الفرنسي الذي تحسر على ضياع هذا الإنجاز. وتحدث جريزمان عن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016 أمام ريال مدريد، والذي خسره فريقه آنذاك أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، في مباراة أهدر فيها الفرنسي ركلة جزاء خلال وقتها الأصلي. وقال جريزمان، عن تلك المباراة: "أتذكرها جيدًا، على الرغم من أنني سجلت في ركلات الترجيح، إلا أنني أغضب بشدة كلما أتذكر ركلة الجزاء التي أهدرتها".
ليفربول- ايفرتون

تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع أمام الثعالب

يخوض فريق ليفربول مباراة قوية أمام نظيره ليستر سيتي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً، اليوم الخميس، على ملعب كينج باور، ضمن مواجهات الجولة الـ19 «البوكسينج داي» من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). ويدخل الريدز المباراة باحثين عن التأكيد على صدارة البريميرليج، حيث ينفرد ليفربول بالمركز الأول برصيد 49 نقطة «جمعها من 17 مباراة فاز في 16 وتعادل في مباراة وحيدة». بينما يبحث ليستر عن تقليص الفارق مع أبناء كلوب، حيث يحتل الثعالب المركز الثاني برصيد 39 نقطة «جمعها من 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 3 وخسر في مثلهم».
عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

عبد الله السعيد يتمنى تقديم إنجاز يفتخر به

بدا عبد الله السعيد لاعب بيراميدز واثقا في قدرات فريقه رغم تراجع النتائج على مدار 3 جولات متتالية بالدوري، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة تايم سبورتس. وقال عبد الله السعيد: "الفوز على دجلة مهم، للخروج من النتائج الصعبة، والعودة لمكانتنا الطبيعية، كما أن دجلة فريق منظم ويلعب تكتيكيا بشكل جيد". وأضاف نجم المنتخب الوطني: "كابتن زيزو شخصية أعرفها جيدا، فهو هادئ ويمنح اللاعبين أريحية، لذا كان تواجده مهما لرفع الضغوط عن اللاعبين بعد سلسلة من النتائج السلبية".
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جريزمان

جريزمان يتحسر على الحلم الضائع مع الروخيبلانكوس

لم تغادر ذكريات خسارة أنطوان جريزمان، نجم برشلونة الحالي وأتلتيكو مدريد السابق، لقب دوري أبطال أوروبا قبل 3 أعوام مع الروخيبلانكوس، عقل اللاعب الفرنسي الذي تحسر على ضياع هذا الإنجاز. وتحدث جريزمان عن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016 أمام ريال مدريد، والذي خسره فريقه آنذاك أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، في مباراة أهدر فيها الفرنسي ركلة جزاء خلال وقتها الأصلي. وقال جريزمان، عن تلك المباراة: "أتذكرها جيدًا، على الرغم من أنني سجلت في ركلات الترجيح، إلا أنني أغضب بشدة كلما أتذكر ركلة الجزاء التي أهدرتها".
انتر ميلان

إنتر ينوي التفاوض مع برشلونة للحصول على خدمات نجمه

ذكر تقرير صحفي إسباني أن إنتر ميلان ينوي استئناف المفاوضات لإبرام صفقة جديدة مع نظيره برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن إنتر ينوي التفاوض مع برشلونة للحصول على خدمات التشيلي أرتورو فيدال خلال الميركاتو الشتوي المقبل، قبل المواجهة بينهما في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وتابعت الصحيفة أن النادي الكتالوني يخشى رحيل أرتورو فيدال رغم معاناة اللاعب من التهميش من قبَل مدربه إرنستو فالفيردي، بعدما شارك في 4 مباريات فقط كلاعب أساسي في مختلف المسابقات.
جوردي-ألبا‎ (1)

عودة المصابين لتدريبات برشلونة قبل مواجهة إنتر

أكدت الصحف الكتالونية على عودة لاعبي فريق برشلونة الذين تعرضوا للإصابة وغابوا عن المباريات خلال الفترة الماضية، وذلك قبل زيارة ملعب "جوسيبي مياتزا" لمواجهة إنتر يوم الثلاثاء المُقبل في ختام دوري مجموعات أبطال أوروبا، وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن المدرب فالفيردي تلقى أنباء سارة جدًّا صباح اليوم، بعودة الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو إلى التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة. وأفاد التقرير أن جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق، هو أيضًا استكمل التدريبات دون أن يشعر بألم أو مضاعفات، لتتضاعف فرصه في اللحاق برحلة مدينة ميلانو.
جريزمان

عقوبات منتظرة على أتلتيكو بعد إهانة جريزمان

لم يحظَ النجم الفرنسي أنطوان جريزمان باستقبال جيد، عندما زار أمس ملعب واندا متروبليتانو، عندما واجه رفقة برشلونة، فريقه السابق أتلتيكو مدريد، ضمن مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإسباني، في المواجهة التي انتهت بفوز العملاق الكتالوني بهدف دون رد، من توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحرصت جماهير الروخيبلانكوس على مهاجمته بشدة بالأغاني العدوانية فى أثناء المباراة، إلى جانب إلقاء الكثير من الأشياء عليه، وهو الأمر الذي استنكرته بشدة رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".
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