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كيف توفرين المال في 2020؟.. ابتعدي عن المطاعم

تحرير:فيروز ياسر ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
توفير المال
توفير المال
تحتاج إدارة المنزل إلى خطوات دقيقة وتدابير جيدة، وغالبا ما تختص النساء في هذا الأمر من الناحية المادية، ولأن ارتفاع الأسعار ما زال مستمرا، كما أن المرتب قد لا يكفي في بعض الأحيان، ومن هنا تحتاج الأسرة إلى عقل مدبر ويد تحافظ على المال. يمكنك بدء العام الجديد بوضع خطط من أجل الحفاظ على الميزانية سواء الشهرية أو السنوية، وتشاركت النساء النصائح المالية التي وفرت لهن "أكثر" الأموال في عام 2019 لمساعدة الآخرين الذين يرغبون في الحصول على الآلاف في عام 2020، وذلك وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.
كشفت نساء من جميع أنحاء أستراليا أن تجنب المطاعم وتقطيع اللحوم وترتيب المشتريات يمكن أن يوفر لك الآلاف، إلى جانب النصائح الأخرى. كما قالت إن الإقلاع عن تناول الوجبات السريعة والمطاعم وتحضير الغداء المنزلي جعلهن يوفرن الكثير في عام 2019. ونصحت إحدى النساء ربة المنزل بالتفكير مرتين قبل شراء أي شيء، والتركيز
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الشاي من المشروبات الشائعة حول العالم، حيث يعتبر المشروب الرسمي لكثير من البلاد، على الجانب الآخر يتميز بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، ومن أكثر الأنواع شهرة: الشاي الأحمر والشاي الأخضر، يساعد الشاي الأخضر على فقدان الوزن، والتعزيز من صحة الجهاز المناعي، والوقاية من السرطان، كل بلد لها ثقافة ممتعة فيما يتعلق بالشاي، ففي الصين يعتبر الشاي "أسلوب حياة"، وإكرام كبير للضيوف، وفي مصر يعتبر مشروب التجمعات الأسرية وليالي السهر، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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القوس في العمل

5 طرق لدعم زميل العمل المصاب بمرض خطير

بيئة العمل لا تقتصر فقط على قيام كل شخص بمهامه اليومية وتحقيق التارجت، دون وجود روح الفريق والعمل بجهد وأن تكون الإنسانية مدخلا لكل الأمور في مكان العمل. وبالرغم أن كل شخص قد يأتي إلى عمله جيد المظهر، يبتسم في وجوه من حوله وكأنه لا يواجه هموما أو مشكلات صحية أبدا، فهذا عكس الحقيقة غالبا. وعند المعرفة بمرض زميل العمل وإصابته بحالة صحية خطيرة، ففي بعض الأحيان قد لا تسع الكلمات شيئا للمواساة، لكن ستغلب إنسانيتك في وقت ما وتحاول أن تظهر له مشاعرك العميقة اتجاهه في محاولة دعمه والتخفيف عنه.
الاجداد-والاحفاد

دراسة: للأحفاد دور في تخفيف وحدة الأجداد

وجود حفيد في العائلة أمر يسبب السعادة للأجداد خاصة وأنهم كلما تقدموا في العمر يعيشيون بعض الوحدة التي قد تجعلهم عرضة للأمراض المختلفة، لكن يزعم العلماء أن عناية الأجداد بأحفادهم تقلل من شعورهم بالوحدة وتزيد من دائرتهم الاجتماعية. وأوضح العلماء أنه بخلاف عناية الأجداد بالأحفاد لتخفيف الشعور بالوحدة فتجعلهم يمتلكون أصدقاء أكثر، كما كشفوا أن العناية بالأطفال يخلق لدى الأجداد تقدير الذات والشعور بأنهم صغارا من جديد، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
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دفي منزلك.. واجه الطقس البارد بـ 6 طرق

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