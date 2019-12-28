كيف توفرين المال في 2020؟.. ابتعدي عن المطاعم

تحرير:فيروز ياسر ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

توفير المال

تحتاج إدارة المنزل إلى خطوات دقيقة وتدابير جيدة، وغالبا ما تختص النساء في هذا الأمر من الناحية المادية، ولأن ارتفاع الأسعار ما زال مستمرا، كما أن المرتب قد لا يكفي في بعض الأحيان، ومن هنا تحتاج الأسرة إلى عقل مدبر ويد تحافظ على المال. يمكنك بدء العام الجديد بوضع خطط من أجل الحفاظ على الميزانية سواء الشهرية أو السنوية، وتشاركت النساء النصائح المالية التي وفرت لهن "أكثر" الأموال في عام 2019 لمساعدة الآخرين الذين يرغبون في الحصول على الآلاف في عام 2020، وذلك وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.

كشفت نساء من جميع أنحاء أستراليا أن تجنب المطاعم وتقطيع اللحوم وترتيب المشتريات يمكن أن يوفر لك الآلاف، إلى جانب النصائح الأخرى. كما قالت إن الإقلاع عن تناول الوجبات السريعة والمطاعم وتحضير الغداء المنزلي جعلهن يوفرن الكثير في عام 2019. ونصحت إحدى النساء ربة المنزل بالتفكير مرتين قبل شراء أي شيء، والتركيز