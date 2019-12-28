ارتداء نظارة كبيرة للشمس| 6 نصائح للعناية بالبشرة

إذا كنت تعتقد أن الاستخدام المستمر لمنتج محدد يساعد على توفير حماية للبشرة بشكل سريع، فعليك بتغيير هذا الاعتقاد الخاطيء، لأن الإفراط في الاستخدام يؤدي إلى انسداد المسام.
عند التقدم بالعمر، تبدأ المرأة بالنظر في المرآة، وتتلمس وجهها جيدًا، وكأنها تبحث عن التجاعيد وخطوط الوجه، في هذه الحالة لابد من اتخاذ قرارين، أولًا اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الهامة لصحة البشرة، وخاصة التي تحتوي على معدلات مناسبة من الكولاجين، ثانيًا اتباع روتين صحي، لتقليل ظهور علامات التقدم بالعمر مثل استخدام منتجات غنية بالريتينول، مع ارتداء نضارة شمس كبيرة الحجم، للحماية من تلف الأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى استخدام منتجات مرطبة، نقلًا عن "boldsky".
جميعنا يأمل في الحفاظ على بشرة شابة كلما تقدمنا بالعمر، فالتجاعيد والترهل وخطوط الوجه من الأشياء المزعجة التي تجعلنا نشعر بعدم ارتياح على الإطلاق، ولكن لا يمكن إنكار حقيقة أن التقدم بالعمر يصاحبه بعض التغيرات، بينما لا تستطيع منع زيادة العمر، يمكنك اتباع نظام عناية خاص بالبشرة، ومن أكثر الأشياء أهمية
جميعنا يأمل في الحفاظ على بشرة شابة كلما تقدمنا بالعمر، فالتجاعيد والترهل وخطوط الوجه من الأشياء المزعجة التي تجعلنا نشعر بعدم ارتياح على الإطلاق، ولكن لا يمكن إنكار حقيقة أن التقدم بالعمر يصاحبه بعض التغيرات، بينما لا تستطيع منع زيادة العمر، يمكنك اتباع نظام عناية خاص بالبشرة، ومن أكثر الأشياء أهمية اختيار أنواع محددة من المنتجات لنوع البشرة، مع تناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية الهامة، وبينما تقوم بكل هذه النصائح، يجب اتباع بعض من الحيل الهامة الآتية:
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1-اتباع روتين ثلاثي المكونات
الاعتناء ببشرتك والاهتمام بها من أفضل ما يمكن تطبيقه، حيث يساعد في تأخر ظهور علامات التقدم بالعمر، لذا عليك بادراج ثلاث أشياء هامة في هذه العملية (التنظيف والانسجام والترطيب)، كما يجب منح بشرتك بعض الدقائق بين كل خطوة وأخرى، لكي تمتص البشرة المنتج جيدًا.
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2-لا تعرض بشرتك للجفاف
نسمع دائمًا أنه يجب تجفيف البشرة جيدًا بعد الاستحمام، فقبل وضع أي منتج، يجب تجفيف الوجه جيدًا، ولكن أنت لست بحاجة لتطبيق ذلك كليًا، فعليك بترك وجهك رطب قليلًا، وذلك عند وضع المنتج الذي ترغب به، بهذه الطريقة ستقلل استخدامك من المنتج، وتزيد فاعلية بشرتك على امتصاص مكونات المنتج جيدا.
3-استخدام منتجات غنية بالرتينوئيدات
معظم كريمات مكافحة علامات التقدم بالعمر لا تعطي النتائج المرجوة، ولكن الرتينوئيدات تعتبر أحد المكونات التي أثبتت فاعليتها في مكافحة الشيخوخة، وما يصاحبها من علامات التقدم بالعمر، لذا عند شراء أي منتج لمكافحة علامات التقدم بالعمر، تأكد من أن يكون الرتينوئيدات أحد مكوناته.
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4-ارتداء نظارة كبيرة للشمس
تعتبر الشمس بجانب العوامل الأخرى، أحد الأسباب التي تؤثر على صحة البشرة، وتعجل من زيادة علامات التقدم بالعمر، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن التعرض المستمر لأشعة الشمس، يؤدي إلى تلف البشرة بشكل ملحوظ، وخاصة في مرحلة الشيخوخة، وللتعامل مع ذلك بشكل صحيح، عليك بارتداء نظارة شمس كبيرة، لتغطي أكبر جزء من وجهك، لتوفير وقاية كاملة من أشعة الشمس.
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5-تدليك الوجه في اتجاه صحيح
وضع المرطب أو الاسكراب أو أي ماسك طبيعي آخر، بالإضافة إلى المنتجات المضادة للشيخوخة، جميعها يتطلب تدليك الوجه بعناية، فإذا قمت باتخاذ وضعية خاطئة، يؤدي ذلك إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتعتبر الحركات الدائرية من أفضل ما يمكن اتباعه للحفاظ على صحة البشرة.
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6-لا تفرط في استخدام أي منتج
إذا كنت تعتقد أن الاستخدام المستمر لمنتج محدد يساعد على توفير حماية كاملة للبشرة بشكل سريع، فعليك بتغيير هذا الاعتقاد الخاطيء، لأن الإفراط في الاستخدام يؤدي إلى انسداد مسام الوجه وظهور مشكلات جلدية أخرى، تتمثل في علامات التقدم بالعمر.