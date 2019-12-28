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ارتداء نظارة كبيرة للشمس| 6 نصائح للعناية بالبشرة

إذا كنت تعتقد أن الاستخدام المستمر لمنتج محدد يساعد على توفير حماية للبشرة بشكل سريع، فعليك بتغيير هذا الاعتقاد الخاطيء، لأن الإفراط في الاستخدام يؤدي إلى انسداد المسام.
تحرير:إسراء سليمان ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
العناية بالبشرة
العناية بالبشرة
عند التقدم بالعمر، تبدأ المرأة بالنظر في المرآة، وتتلمس وجهها جيدًا، وكأنها تبحث عن التجاعيد وخطوط الوجه، في هذه الحالة لابد من اتخاذ قرارين، أولًا اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الهامة لصحة البشرة، وخاصة التي تحتوي على معدلات مناسبة من الكولاجين، ثانيًا اتباع روتين صحي، لتقليل ظهور علامات التقدم بالعمر مثل استخدام منتجات غنية بالريتينول، مع ارتداء نضارة شمس كبيرة الحجم، للحماية من تلف الأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى استخدام منتجات مرطبة، نقلًا عن "boldsky".
جميعنا يأمل في الحفاظ على بشرة شابة كلما تقدمنا بالعمر، فالتجاعيد والترهل وخطوط الوجه من الأشياء المزعجة التي تجعلنا نشعر بعدم ارتياح على الإطلاق، ولكن لا يمكن إنكار حقيقة أن التقدم بالعمر يصاحبه بعض التغيرات، بينما لا تستطيع منع زيادة العمر، يمكنك اتباع نظام عناية خاص بالبشرة، ومن أكثر الأشياء أهمية
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صيام-البشرة

شمع العسل وجوز الهند.. كريمات طبيعية لمحاربة التجاعيد

توجد لدى المرأة بعض التخوفات التي تطاردها طوال حياتها، على سبيل المثال التقدم في العمر وظهور علامات الشيخوخة، من أكثر الأشياء المزعجة بالنسبة للمرأة، لذا تبحث دائمًا عن وصفات طبيعية لحماية البشرة من التلف، فالبعض يميل إلى استخدام الترمس وماء الورد، لشد البشرة والحصول على النضارة، والبعض الآخر يميل إلى تطبيق الزيوت الحيوية، التي تساعد في الوصول إلى ملمس ناعم، وآخرون يحبون شراء كريمات، تتميز بخصائص مضادة للشيخوخة، كما يمكنك صنع الكريم الخاص بك، نقلا عن "boldsky".
قشر البرتقال

«قشر البرتقال».. ماسك يحمي البشرة من علامات الشيخوخة

لكل فاكهة فوائد عديدة، ويعتبر البرتقال من أهم الفواكه التي يجب تناولها في الشتاء، لأنه غني بالعناصر الهامة التي يحتاجها الجسم، على سببل المثال يحتوي على معدلات عالية من فيتامين C والفوسفور والحديد والكالسيوم، وبالتالي يتميز بخصائص مضادة لنزلات البرد والأنفلونزا، ولكن هل تعلم أن قشر البرتقال هام أيضًا، حيث يتميز بعدة استخدامات حيث يعمل على توهج البشرة ويمنحها ملمس ناعم، بالإضافة إلى أنه يعتبر علاج فعال للبشرة الدهنية ويكافح علامات تقدم العمر، نقلًا عن "boldsky".
الطماطم

الطماطم.. خضراوات وماسكات مضادة لحب الشباب

تحدثنا مسبقًا عن الكركم وفوائده الرائعة، في عمل ماسكات طبيعية للحفاظ على صحة الشعر والوجه، حيث يحتوي الكركم على مكون قوي يعرف بالكركمين، يساعد في الحصول على هذه الفوائد، وليس التوابل فقط هي من تساعد في الحفاظ على الصحة، ولكن الخضراوات أيضًا مثل الطماطم لها تأثير خاص، حيث أثبتت العديد من الدراسات فاعلية الطماطم في التخلص من حب الشباب، والآثار التي يتركها، فماسك الطماطم والزبادي ينظف البشرة بعمق من الأتربة والجراثيم، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "boldsky".
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صيام-البشرة

شمع العسل وجوز الهند.. كريمات طبيعية لمحاربة التجاعيد

توجد لدى المرأة بعض التخوفات التي تطاردها طوال حياتها، على سبيل المثال التقدم في العمر وظهور علامات الشيخوخة، من أكثر الأشياء المزعجة بالنسبة للمرأة، لذا تبحث دائمًا عن وصفات طبيعية لحماية البشرة من التلف، فالبعض يميل إلى استخدام الترمس وماء الورد، لشد البشرة والحصول على النضارة، والبعض الآخر يميل إلى تطبيق الزيوت الحيوية، التي تساعد في الوصول إلى ملمس ناعم، وآخرون يحبون شراء كريمات، تتميز بخصائص مضادة للشيخوخة، كما يمكنك صنع الكريم الخاص بك، نقلا عن "boldsky".
نباتات يمكن زراعتها في المنزل

النباتات المنزلية.. تقيك من الأمراض وتحسن الذاكرة

من المؤكد أن زراعة النباتات هامة بشكل كبير، حيث أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث، أن العيش بالقرب من حديقة، له فوائد صحية وعلاجية متعددة، ولكن الذي لا تعلمه أيضًا أن وجود نباتات مختلفة ومتنوعة داخل المنزل، من الأشياء الهامة التي يجب وضعها في الاعتبار أيضًا، لأنه يمنحك فوائد كثيرة، أنت دائمًا بحاجة إليها، على سبيل المثال التخفيف من التوتر والغضب والقق، والتعزيز من الانتباه، إضافة إلى تعديل الحالة المزاجية، وغيرها من الفوائد الهامة الأخرى، نقلًا عن "boldsky".
الكركم

«الكركم».. توابل صحية وماسك طبيعي مضاد للبثور

الكركم من التوابل الهامة في كل مطبخ، حيث تعطي مذاق رائع للطعام، وتمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وذلك لأنها تحتوي على مكون قوي يسمى "الكركمين"، يعتبر الكركم مضاد قوي للالتهابات، كما يحارب السرطان، مفيد لصحة الكبد، ويساعد في السيطرة على مرض السكري، على الجانب الآخر، يستخدم في عديد من الماسكات الطبيعية، على سبيل المثال ماسك الكركم مع العسل، يعمل على توهج البشرة، ويقلل من البثور، وغيرها من الماسكات الأخرى، نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
فوائد-الموز -لصحية

هل يمكن لماسك الموز أن يساعد في صحة بشرتك؟

الموز من الفواكه المهمة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي، لأنه غني بالبوتاسيوم الذي يعمل على ضبط معدلات ضغط الدم، ويساعد على عملية هضم صحية، ويحفز من نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، إضافة إلى ذلك، توجد عدة استخدامات مختلفة للموز، على سبيل المثال يستخدم كماسك طبيعي على الوجه، للتخلص من المشكلات الجلدية مثل حب الشباب، كما أنه يوفر حماية للبشرة من أشعة الشمس الحارقة، ويساعد في التخلص من البشرة الجافة، وخاصة خلال أشهر الشتاء الباردة، نقلا عن "healthline".
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