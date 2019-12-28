ارتداء نظارة كبيرة للشمس| 6 نصائح للعناية بالبشرة

إذا كنت تعتقد أن الاستخدام المستمر لمنتج محدد يساعد على توفير حماية للبشرة بشكل سريع، فعليك بتغيير هذا الاعتقاد الخاطيء، لأن الإفراط في الاستخدام يؤدي إلى انسداد المسام.

تحرير:إسراء سليمان ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

العناية بالبشرة

عند التقدم بالعمر، تبدأ المرأة بالنظر في المرآة، وتتلمس وجهها جيدًا، وكأنها تبحث عن التجاعيد وخطوط الوجه، في هذه الحالة لابد من اتخاذ قرارين، أولًا اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الهامة لصحة البشرة، وخاصة التي تحتوي على معدلات مناسبة من الكولاجين، ثانيًا اتباع روتين صحي، لتقليل ظهور علامات التقدم بالعمر مثل استخدام منتجات غنية بالريتينول، مع ارتداء نضارة شمس كبيرة الحجم، للحماية من تلف الأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى استخدام منتجات مرطبة، نقلًا عن "boldsky".

جميعنا يأمل في الحفاظ على بشرة شابة كلما تقدمنا بالعمر، فالتجاعيد والترهل وخطوط الوجه من الأشياء المزعجة التي تجعلنا نشعر بعدم ارتياح على الإطلاق، ولكن لا يمكن إنكار حقيقة أن التقدم بالعمر يصاحبه بعض التغيرات، بينما لا تستطيع منع زيادة العمر، يمكنك اتباع نظام عناية خاص بالبشرة، ومن أكثر الأشياء أهمية