الخرطوم ترد على أردوغان: لا نصدر مرتزقة إلى ليبيا

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

الجيش السوداني - صورة أرشيفية

أكدت القوات المسلحة السودانية أن ما يحكم تحركاتها خارج البلاد، هى الاتفاقيات والبروتوكلات المشتركة مع الدول، وأن السودان لا يصدر مرتزقة إلى الدول الأخرى. وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن عامر محمد الحسن، ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن وجود مرتزقة سودانيين يقاتلون في ليبيا: لا علم لنا عما ذكر من أعداد من المرتزقة السودانيين في المسرح العملياتى الليبي"، مشيرا إلى أن الحدود السودانية مع ليبيا مؤمنة تماما بحيث لا يسمح بتحركات مشبوهة من هذا النوع إلى الأراضي الليبية.

ودعا الحسن، في تصريح له لموقع جريدة "السوداني"، اليوم الخميس، من يدعي من الفرقاء الليبيين وجود سودانيين إثبات ذلك، والتأكد من هوياتهم، وكيف وجدوا؟، واتخاذ ما يلزم تجاه هذا الوجود غير الشرعي.من ناحية أخرى، أعلنت القوات المسلحة السودانية، اتخاذ تدابير احترازية مفاجئة، في محيط القيادة العامة، في الخرطوم.