إيدرسون عن اللحاق بليفربول: سنقدم أفضل ما لدينا

تحرير:محمد جمال ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

إيدرسون

علق إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، على المواجهة بين الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول يبقى على أرض الملعب ولا يؤثر على علاقته مع زملائه في المنتخب البرازيلي في أنفيلد. وقال إيدرسون في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أمتلك علاقة جيدة بأليسون بيكر، وفيرمينو وفابينو، عندما يكون هناك إجازة نقضيها معًا، يكون صعبًا أحيانًا أن نلتقي بسبب المباريات التي نخوضها، لكن دائمًا الصراع يكون في الملعب فقط وليس خارجه".

وأكمل خلال تصريحاته عن تصدر ليفربول للبريميرليج: "نعلم أن الفارق كبير، لكن يجب أن نقوم بعملنا، وتقديم أفضل ما لدينا في الملعب، ونفوز بالمباريات القادمة". وواصل صاحب الـ26 عامًا: "نعي جيدًا أنه من الصعب اللحاق بهم، ليفربول يقدمون مستوى رائعًا هذا الموسم، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن، ويجب أن نكون مستعدين