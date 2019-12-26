رياضة

إيدرسون عن اللحاق بليفربول: سنقدم أفضل ما لدينا

تحرير:محمد جمال ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
إيدرسون
إيدرسون
علق إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، على المواجهة بين الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول يبقى على أرض الملعب ولا يؤثر على علاقته مع زملائه في المنتخب البرازيلي في أنفيلد. وقال إيدرسون في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أمتلك علاقة جيدة بأليسون بيكر، وفيرمينو وفابينو، عندما يكون هناك إجازة نقضيها معًا، يكون صعبًا أحيانًا أن نلتقي بسبب المباريات التي نخوضها، لكن دائمًا الصراع يكون في الملعب فقط وليس خارجه".
وأكمل خلال تصريحاته عن تصدر ليفربول للبريميرليج: "نعلم أن الفارق كبير، لكن يجب أن نقوم بعملنا، وتقديم أفضل ما لدينا في الملعب، ونفوز بالمباريات القادمة". وواصل صاحب الـ26 عامًا: "نعي جيدًا أنه من الصعب اللحاق بهم، ليفربول يقدمون مستوى رائعًا هذا الموسم، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن، ويجب أن نكون مستعدين
اقرأ المزيد
مران الزمالك 1

مران الزمالك.. تدريبات بدنية للحراس واستغلال الفرص

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة بين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز في المباراة المقبلة، وعدم النظر إلى أي أمور أخرى. وقام كارتيرون بمتابعة فترة الإحماء التي تسبق التدريبات الجماعية، حيث قام اللاعبون بالجري حول الملعب، ثم القيام ببعض التمارين البدنية لمدة ربع ساعة.
سباحة الاهلي

سباحة الأهلي تتوج بدرع بطولة الجمهورية

اختتم النادي الأهلي عام 2019، بالفوز ببطولة الجمهورية لسباحة المياه المفتوحة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 شهر ديسمبر الجاري، بنادي الرياضات المائية بمشاركة 16 نادٍ للمراحل العمرية «الدرجة الأولى رجال وسيدات، و2000 و2001 و2002 و2003 و2004 و2005». وشارك في البطولة كل من النادي الأهلي، والزمالك والشمس والغابة والصيد وطنطا والمعادي وجزيرة الورد بالمنصورة، ونادي البنك الأهلي والتوفيقية عن سباقات "5 كيلو- 10 كيلو عمومي، و5 كيلو مرحلة سنية.
محمد-الننى-ارسنال (4)

تقارير تركية تؤكد اقتراب انتقال النني لميلان

كشفت تقارير تركية، اليوم الخميس، اقتراب الدولي المصري محمد النني لاعب آرسنال المعار إلى فريق بشكتاش التركي من الانضمام إلى ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المقبل. وذكرت شبكة TRT التركية، أن محمد النني أصبح قريبًا من الانتقال إلى العملاق الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي. وانتقل النني إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة من آرسنال، كما يحق للفريق التركي شراء الدولي المصري نهائيًّا مقابل 18 مليون يورو، كما ينص بند التعاقد.
اقرأ المزيد من الأخبار
فاردي

فاردي عن مواجهة ليفربول: نشعر بالإحباط.. ولكن

تحدث جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي عن هزيمة فريقه أمام مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أنه يجب التعافي من تلك الخسارة والاستعداد بشكل جيد لمواجهة ليفربول، حيث قال فاردي: "نثق في قدراتنا، ولكن علينا أن نُظهر ما نملك في كل مباراة، حاليا نتواجد في المركز الذي نستحقه". وأكمل اللاعب صاحب الـ32 عامًا: "ندرك أن فريقنا يملك مواهب كثيرة ونستطيع إيذاء الفرق الأخرى عندما نقدم أفضل ما لدينا". وأكمل: "نشعر بالإحباط بعض الشيء لنتيجة مباراة مانشستر سيتي، ولكن الآن علينا الانتفاض والاستعداد لمواجهة ليفربول".
أومتيتي

مانشستر سيتي مهتم بضم لاعب برشلونة

دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في مفاوضات مع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع فريق برشلونة الإسباني، من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة لتدعيم خط دفاعه، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها إيميريك لابورت التي أبعدته عن الملاعب لعدة شهور، وتراجع مستوى الثنائي جون ستونز ونيكولاس أوتاميندي، والإصابات المتكررة أيضا للظهير الأيسر بينجامين ميندي، حيث ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية ذكرت أن النادي الإنجليزي مهتم للغاية بضم أومتيتي في يناير المقبل، خاصة أنه لا يشارك مع فريقه.
جوارديولا 2019 (1)

جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام اليونايتد

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن خسارة فريقه مانشستر سيتي، أمس السبت، أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، في مباراة الديربي التي احتضنها ملعب الاتحاد، في قمة لقاءات الجولة رقم 16 من الدوري الإنجليزي، وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "تعرضنا لثلاث أو أربع هجمات مرتدة في الشوط الأول، ولكنهم كانوا حاسمين للغاية"، وأضاف المدرب الإسباني: "سعيد للغاية بأدائنا اليوم، لقد دفعناهم في المباراة وصنعنا فرصًا، وبشكل عام أنا سعيد بسبب الأداء، ولا يوجد أي ندم".
ليفربول- ايفرتون

ليفربول في مهمة مواصلة التحليق بالصدارة ضد بورنموث

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 16، ويحتضن ملعب الاتحاد قمة مباريات الجولة عندما يستقبل مانشستر سيتي غريمه مانشستر يونايتد في تمام الساعة 7:30 مساءً، ويحتل السيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يوجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 21 نقطة، وتواجه الفريقان في 44 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها اليونايتد الانتصار في 21 لقاءً وخسر 15 مباراة وتعادل في 8 لقاءات، وسجل لاعبو اليونايتد 64 هدفًا في تلك المباريات، واهتزت شباكهم بـ60 هدفًا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]