ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 672 جنيه
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1503 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 672 جنيهًا.عيار 24: 768 جنيهًا.عيار 18: 576 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5376 جنيها.وكان قد تراجع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب.وانخفض رصيد الذهب
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 672 جنيهًا.
عيار 24: 768 جنيهًا.
عيار 18: 576 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5376 جنيها.
وكان قد تراجع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب.
وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 3.148 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 3.267 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2019، بانخفاض بلغ نحو 119 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.